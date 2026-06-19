【ものづくり ワールド [東京] 2026】AI現場帳票システム「ミライのゲンバ帳票」、スカイディスク「最適ワークス」と共同出展！工場の“計画から実績まで”をAIで繋ぐ次世代DXを提案

株式会社ミライのゲンバ

製造現場に特化した、AI現場帳票システム「ミライのゲンバ帳票」を提供する株式会社ミライのゲンバ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 哲太 以下、ミライのゲンバ）は、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくり ワールド [東京] 2026」内の「第4回 製造業DX展」にて、株式会社スカイディスク（以下、スカイディスク）と共同出展いたします。

■ 今回の「共同出展」について：工場の「計画」と「実績」をAIで最適化

今回の出展では、AIを活用した生産計画最適化ソリューション「最適ワークス」を展開するスカイディスクとの共同出展が実現いたしました。

製造現場において、「生産計画の立案（スカイディスク）」と「現場の実績記録（ミライのゲンバ）」は表裏一体の関係にあります。本共同ブースでは、ミライのゲンバが持つ「現場の入力を極限までスマートにするAI電子帳票技術」と、スカイディスクの「AIによる最適な生産計画立案」を組み合わせることで、紙のペーパーレス化に留まらない、製造現場のデータを経営や生産管理に直結させる一歩進んだ次世代のスマート工場戦略をご提案いたします。

ブース（W19-17）内では、両社のシステムがもたらす現場の劇的な変化や、実際の運用イメージを分かりやすくご紹介します。属人化や人手不足、現場のペーパーレス化にお悩みの企業様は、ぜひお立ち寄りください。

■展示会で紹介する「ミライのゲンバ帳票」について

AI現場帳票サービス「ミライのゲンバ帳票」は、現場で使い慣れた紙帳票をAIが自動で電子化し、iPad上にそのまま再現します。紙帳票における運用を前提とした現場の業務フローを変えることなく、帳票作成・記録・集計といった一連の作業を自動化します。「ミライのゲンバ帳票」は、膨大な紙の帳票業務から現場を解放し、誰でも無理なく日常業務を自動化できるAI現場帳票システムです。

特徴１. 紙帳票をAIが自動で電子化

これまで使い慣れてきた紙帳票のフォーマットをそのまま活かし、AIが自動で電子帳票に変換します。

『あの人しか設定できない』が、DXの一番の壁。AIが自動で帳票を作成するため、属人化せずに導入・運用が可能です。

特徴２. 手書き入力「スラスラタップ」

新しいツールを入れても、現場が使ってくれない--その原因のほとんどは『操作が変わること』です。

ミライのゲンバ帳票は、タブレットにペンシルで書くだけ。紙に書く感覚そのままで、自動でデジタルデータになります。

特徴３. リアルタイムでのデータ観測

『毎日の転記作業が大変』--現場での入力データはクラウドに即時反映されるため、エクセルへの手作業転記が不要に。異常値もリアルタイムで検知され、後追い対応からも解放されます。

樹脂部品メーカーや発熱機械メーカー、切削加工機メーカー、金属加工会社など幅広い製造現場への導入を通じ、多くの製造現場のペーパーレス化・業務効率化、及びデータ活用による現場業務の改善に貢献しております。

■ イベント概要

名称： ものづくり ワールド [東京] 2026（第4回 製造業DX展）

会期： 2026年7月1日（水）～3日（金）

会場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース番号： W19-17

主催： RX Japan 合同会社

参加費： 無料（※ご入場には事前の来場登録が必要です）

■ 共同出展社について

会社名： 株式会社スカイディスク

代表者： 代表取締役CEO 内村 安里

本社所在地： 福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

事業内容： AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

URL： https://skydisc.jp/

■株式会社ミライのゲンバについて

本社所在地： 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟 22F SPROUND内

代表者 ： 佐藤 哲太

設立 ： 2023年9月13日

事業内容 ： 製造業DX支援サービスの開発および提供

URL ： https://mirai-genba.com/

■本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社ミライのゲンバ 広報部

https://mirai-genba.com/contact