【NPO・NGO業界では珍しい新卒採用を本格化】グッドネーバーズ・ジャパンが次世代の支援人材育成へ

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン（本部：東京都大田区、代表理事：小泉 智）は、このたび新卒・第二新卒人材の採用を本格的に開始しました。

NPO・NGOセクターでは、民間企業と比較して求人数が限られることに加え、即戦力となる経験者採用が中心となる傾向があり、新卒採用に継続的に取り組む団体は決して多くありません。そのような中、グッドネーバーズ・ジャパンでは、支援活動を次世代へ継承し、将来の組織運営や社会課題の解決を担う人材を育成するため、新卒・第二新卒採用を強化しています。

近年、貧困や格差、災害、孤立など社会課題はますます複雑化・多様化しており、それらに継続的に向き合うためには、専門性を持った人材の確保と育成が不可欠です。当団体では、新卒採用を単なる人員確保ではなく、未来の支援活動と組織の持続的な発展を支えるための長期的な投資と位置付けています。

■ 新卒採用の背景と目的

詳細を見る :https://recruit.gnjp.org/recruit/entry-level/

グッドネーバーズ・ジャパンは「子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会」の実現を目指し、海外での開発援助や緊急支援、国内における子どもの貧困対策、ひとり親家庭へのフードバンク事業など、多様な支援活動を展開しています。

これらの活動を持続的に発展させていくためには、多様な価値観を尊重しながら学び続け、社会課題の解決に主体的に取り組む次世代人材の育成が欠かせません。

グッドネーバーズ・ジャパンでは、若手人材の成長を支援するとともに、支援活動の質の向上と組織基盤の強化を図り、より多くの子どもたちや地域社会へ価値を届けられる体制づくりを進めてまいります。

■支援活動を次世代へつなぐ人材育成の取り組み

支援の現場では、多様化・複雑化する社会課題に対応するため、専門性と実践力を兼ね備えた人材の育成が求められています。グッドネーバーズ・ジャパンでは海外事業、国内事業、緊急支援など幅広い領域で事業を展開しており、これらの事業を支えるための広報や管理部門と言ったバックオフィス業務も含めた職員一人ひとりが、多様な経験を積みながら成長できる環境づくりを進めています。

支援の現場だけでなく、組織運営や資金調達、人材育成など、さまざまな立場から社会課題の解決に貢献できるキャリア形成を支援し、次世代のNPO・NGO人材の育成に取り組んでいます。

今後もグッドネーバーズ・ジャパンは、人材育成を通じて持続可能な支援体制の構築を進めるとともに、国内外の社会課題解決と、子どもたちのより良い未来の実現に向けて取り組んでまいります。

グッドネーバーズ・ジャパンのスタッフに聞いた「職場の雰囲気は？」イメージ

■ 【新卒総合職】詳細・募集要項

・対象 ：新卒・第二新卒（卒業後概ね3年以内の方）

・業務内容：各種プロジェクトにおける企画・運営・調査・支援者対応等

・勤務地 ：特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン蒲田事務局（東京都大田区）

グッドネーバーズ板橋倉庫（東京都板橋区）

・職種 ：総合職

詳細は下記、採用サイト(https://recruit.gnjp.org/)および新卒採用募集要項ページ(https://recruit.gnjp.org/recruit/entry-level/)よりご確認ください。

https://recruit.gnjp.org/

https://recruit.gnjp.org/recruit/entry-level/

■グッドネーバーズ・ジャパンのスタッフの日常や舞台裏をSNSで配信中

TikTok ： https://www.tiktok.com/@gnjp_backstage

Instagram：https://www.instagram.com/gnjp_backstage/

【本件に関するお問合せ先】

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

メールアドレス：gnj-recruit@gnjp.org

HP : https://www.gnjp.org/

■団体について

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンは、国際組織グッドネーバーズ・インターナショナルの一員として、2004年に開設されました。「子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会」を目指し、国内外の子ども支援を行っています。公益性の高い団体である「認定NPO法人」として東京都から認可を受けています。

https://www.gnjp.org/