映画「トイ・ストーリー」シリーズ公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』2冊同時発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、映画『トイ・ストーリー3』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』、映画『トイ・ストーリー4』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』を2026年6月30日（火）に同時発売します。
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』では、世界的に著名なアニメーション史家チャールズ・ソロモンが、ピクサーチームが新たな冒険を創り上げる過程で直面した技術的課題、達成した成果、そして感情的な障壁を読者に紹介します。
本編には「トイ・ストーリー」シリーズ最初の2作品にまつわるストーリーとビジュアル開発を紹介する拡張版イントロダクションに加え、250点以上のコンセプトアートをギャラリーに収録しています。
ストーリーボード、キャラクター研究、カラーキー、参考写真、環境アートに加えて、アートディレクターの堤大輔による『トイ・ストーリー3』カラースクリプトの特別折り込みページを掲載したこの豪華版は、「トイ・ストーリー」三部作全体の記憶に残る物語をお届けします。
書誌情報
書名：ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3
監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
著者：チャールズ・ソロモン
序文：ジョン・ラセター
まえがき：リー・アンクリッチ、ダーラ・Ｋ・アンダーソン
翻訳：齋藤隼飛、佐伯真洋
定価：4,950円（本体4,500円＋税）
発売日：2026年6月30日（火）
サイズ：縦234mm×横297mm
ページ数：184ページ
ISBN：978-4-04-685797-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000796/)
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』
『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』には、ピクサー・スタジオのアニメーション映画から未公開のコンセプトアート、キャラクター研究、制作過程のアニメーション、ストーリーボード、カラースクリプトが収録されています。
制作チームによる独占インタビューも収録。映画の制作秘話と創造的なビジョンへの洞察をお届けします。
書誌情報
書名：ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4
監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
序文：ジョシュ・クーリー
まえがき：アニー・ポッツ
翻訳：齋藤隼飛、佐伯真洋
定価：4,950円（本体4,500円＋税）
発売日：2026年6月30日（火）
サイズ：縦234mm×横297mm
ページ数：160ページ
ISBN：978-4-04-685798-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000798/)
トイ・ストーリー公式サイト：https://www.disney.co.jp/fc/toystory(https://www.disney.co.jp/fc/toystory)
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