ライフスタイルWeek内『インバウンド向けグッズEXPO』に出展いたします

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、2026年6月24日(水)～26日(金)の3日間、東京ビックサイトにて開催される、『インバウンド向けグッズEXPO』に出展いたします。

フタバ株式会社は年賀状や箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」を展開する会社です。

当社は全国のお土産物店などでもご好評頂いている箔押しポストカードをオリジナルで作成できるサービスを開始致しました。

本会場では下記を中心にご提案させていただきます。

■オリジナル箔押し商品のOEM・ODM対応

■既製品箔押しステーショナリー ・ 訪日外国人向け新商品のご案内

ぜひ会場にて高品質な商品の数々をご覧頂き、商品化のご提案をさせて頂きますと幸いです。

【OEM・ODM承ります】箔押し日本名所ポストカードシリーズ累計販売数20万枚！あなたの街の観光地を箔押し商品にしませんか？

ROKKAKUが持つ、熟練の職人が箔押しのみで1枚1枚丁寧に仕上げたポストカードです。

紙の素材から加工技術までこだわり抜いたアイテムは、全国の名所で多数展開しており、インバウンド向け商品として大変ご好評いただいております。

ぜひ、きらめく箔押し商品をお手に取ってご覧ください。

事例紹介富士山

東京タワー

雷門

名古屋城

姫路城

伏見稲荷

金閣寺

宮島

インバウンド向け定番アイテムのご紹介箔押し都うちわ

骨と持ち手を分けて仕立てる「差し柄」構造が特徴の、都うちわ。

上質な紙に施された繊細な箔押しと彩色が、光を受けてやわらかくきらめき、涼やかで優雅な印象を引き立てます。多彩な箔色で彩り、箔押しならではの表現で、上品に仕上げています。

ROKKAKU CARD「きらきらじゃぱん」シリーズ

ROKKAKUを象徴する全面箔押しのメッセージカード。

インバウンド需要に合わせた、日本の文化や伝統を彩るモチーフを詰め込んだ新シリーズです。

日本らしいデザインを、箔の凹凸加工による繊細な質感と立体感で表現しています。

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。



■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

「インバウンド向けグッズEXPO」開催概要

【開催日時】

2026年6月24日(水)～26日(金)

10:00～17:00

【会場】

東 7・8 ホール

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１



【ブース番号】

L41-21



【アクセス】

りんかい線：国際展示場駅（下車 徒歩約7分）

ゆりかもめ：東京ビッグサイト駅 （下車 徒歩約3分）

■フタバ株式会社概要



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

下記URLより新規会員登録いただくと、

スーパーデリバリーで使える3,000円分のポイント＋送料無料クーポンが特典として付与されます。

⬇︎新規会員登録はこちら

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277)

※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）