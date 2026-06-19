【大月町エコロジーキャンプ場】本格シーズン前におトクに楽しむ「日帰りプラン」が新登場！

株式会社FoundingBase

高知県大月町にあるキャンプ場「大月エコロジーキャンプ場」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、手ぶらで気軽にアウトドア体験を楽しめる日帰りプランの販売を開始しました。

本プランは、「海やアウトドアを楽しみたいけれど、準備や片付けが面倒」「子どもがまだ小さいから、長時間の暑さが心配」といったお客様の声から登場しました。

宿泊を伴うキャンプにはまだハードルを感じるアウトドア初心者の方や、近隣にお住まいの方で日帰りのリフレッシュを求める方の、新たな滞在スタイルをご提案します。

本プランの特徴

プラン概要

- 冷暖房完備のキャビンが使える普段は宿泊のお客様のみが利用できるキャビンをご利用いただけます。海遊びの合間に涼んだり、小さなお子様を涼しい室内でお昼寝させたりと、快適に過ごせるプライベート空間を確保しました。- プライベートビーチで”うみ旅”を満喫本格的な海水浴シーズンを迎える前のこの時期は、混雑を避け、静かで美しい海をゆったりとひとり占めできるタイミング。海の生き物観察や散策を楽しんだ後は、キャビン横で焚き火を囲んで、自然と溶け合う特別な休日をお過ごしいただけます。- 手ぶらで楽しむ「満腹BBQセット」付きキャンプといえば、やっぱりBBQ！牛・豚・鶏に旬の野菜を盛り合わせたボリューム満点なBBQセットをご用意。食材は事前に室内の冷蔵庫へセッティングされ、炭やトング、紙皿などの備品もプランに含まれているため、面倒な買い出しや後片付けの手間なく、BBQをお楽しみいただけます。

プラン名：【日帰りBBQ】うみあそびの拠点に！冷暖房完備のキャビン×手ぶらBBQ満喫プラン ＜昼食付＞

滞在可能時間：最大5時間（12:00～17:00）

プランに含まれるもの：

・満腹BBQセット（BBQ備品一式含む）

・アメニティ（ドライヤー、ティッシュ）

※ バスタオルやバスアメニティなど、必要なものはご持参ください。

設備・備品：

・室内：【冷暖房完備】Wi-Fi、テレビ、冷蔵庫、電気ケトル、寝具

・屋外：専用BBQスペース、専用炊事場、AC電源

・共用設備：売店（9:00～18:00営業）、共用トイレ、コインシャワー（100円 / 5分）

注意事項：

・本プランはお日にち限定のプランです。利用可能日につきましては、下記予約連絡先までお問い合わせください。

・ウッドデッキ上での焚き火・BBQ、および室内での火気使用・喫煙は禁止されております。焚き火の際は指定の場所で焚き火台をご使用ください。

・Wi-Fiは場所により接続が不安定な場合がございます。

料 金 ：お一人様 5,300円（税込）～ ※4名様1室利用時

予約方法：各種予約サイトにて承ります。

じゃらん(https://www.jalan.net/uw/uwp3200/uww3201init.do?screenId=UWW3107&yadNo=373965&smlCd=390805&distCd=01&planCd=L3716421&roomTypeCd=0596397&stayYear=&stayMonth=&stayDay=&dateUndecided=1&roomCount=1&adultNum=2&roomCrack=200000&minPrice=0&maxPrice=999999)

楽天トラベル(https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/dayuse/196814?f_tscm_flg=&f_tel=&f_teikei=&f_nen1=&f_tuki1=&f_hi1=&f_nen2=&f_tuki2=&f_hi2=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_flg=DAYUSE)

大月エコロジーキャンプ場について

「海を遊び尽くす」をコンセプトにした高知県・大月町のアウトドア施設。

柏島・足摺岬といった観光名所へのアクセスが良く、足摺エリアを観光する際の旅行の拠点としてご利用いただく方に人気の施設です。

キャンプ場はキャビン・テントサイトがあり、お客様のスタイルに合わせて滞在が可能です。

施設情報

大月エコロジーキャンプ場

〒788-0313 高知県幡多郡大月町周防形500

営業時間：10:00-18:00（火曜定休）

電話番号：050-5482-3315

アクセス

・宿毛和田ICから約40分

・高知市から約3時間

HP ：https://ecocam-otsuki.net/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 大月町拠点

電話番号：050-5482-3315

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、“地域共創”に伴う活動全般