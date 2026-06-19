100円ショップを50種以上の「ムー」グッズが侵食！ コレクター必見のシールや夏にぴったりのアイテムが6月下旬に登場

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松井謙介）が刊行するスーパーミステリー・マガジン「ムー」と、株式会社モリトク（本社：大阪府東大阪市）は100円ショップ販売商品の第2弾コラボアイテム新商品を、2026年6月19日ごろより随時販売します。

本コラボでは2024年から商品を毎年発売しており、2026年は第1弾のキッチンラインナップが4月に発売したばかり。ムーのロゴをふんだんにあしらった、他にはないデザインのランチボックスやアルミホイル、チャック付き収納袋などが店頭で販売され、SNSに購入報告が相次いで投稿されるなど話題となっています。

第2弾コラボでは50種以上のアイテムを展開！ コレクター必見の「シール」をはじめとするおなじみのラインナップだけでなく、夏にぴったりのシーズンアイテム、ヘアアクセサリーなど初登場の商品も続々です。

■こんなアイテムも100円で買えちゃう！？ イチオシ商品を紹介

豊富な商品ラインナップから、ムー編集部が3つのカテゴリ別にイチオシを厳選してご紹介します。どれもムーの世界観をたっぷり楽しめるアイテムばかり。日常にちょっぴり不思議なエッセンスをプラスしてみませんか。

（1）コレクター必見！ 全25種類揃えたくなるステッカー

・ムーコレクションステッカー

光り輝くUMAステッカー第2弾です（1パック5枚入り 全25種）。2025年に第1弾を発売した際、大量購入してコンプリートする人が続出したとか――。今回はUMAを一新したデザインとなっており、裏面のムー編集部による解説もあわせてお楽しみいただけるコレクションアイテムです。

（2）夏にぴったり！ 実用性バツグンの季節アイテム

これからの季節にぴったりの扇子やうちわ、ミニサイズの手ぬぐい、リストバンドもムーデザイン仕様で登場！ サッとバッグから取り出して使えば、人目を引くこと間違いなし。“ムー民”はもちろんのこと、日常アイテムこそ人と差をつけたい、という人にもオススメです。



・ムー ミニプラ扇子

・ムー リストバンド

・ムー ミニサイズ手拭い

・ムー うちわ

（3）NEWラインナップ！ ムー×モリトク コラボで初となるアイテムたち

シュシュや前髪クリップなどのヘアアクセサリー、大きなロゴがデザインされたかっこいいブリキ缶、握って楽しい人気のむにむにスクイーズも登場！ ブック型メモ帳は、「機密」情報を書き込むのにもってこいです。

・ムー ブック型メモ帳

・ムー むにむにスクイーズ

・ムー レクタングル ブリキ缶

・ムー プリントシュシュ など

これら総勢50種以上！ カラー違いやキャラバリエーションを入れると、その数ははたして……。とにかく、ムー公式グッズ史上最多種類のアイテム群であることは間違いなし。100円ショップでの展開ですので、心置きなくまとめ買いしてくださいね。

■「ムー」とは

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（旧Twitter）（@mu_gekkan(https://x.com/mu_gekkan)）

・ムー公式Instagram（＠gekkan_mu(https://www.instagram.com/gekkan_mu/?hl=ja)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/

株式会社ワン・パブリッシング

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

代表取締役社長：松井謙介

事業内容 ：雑誌・書籍の出版・販売、Web・映像・イベントなどの企画・制作、その他関連事業