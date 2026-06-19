2025年に商号変更２万1547社　社名に「グローバル化」の波　4社中１社が「英語化・国際化」「AI」表記で先進感を演出する傾向も

株式会社帝国データバンク

帝国データバンクは、2025年1～12月に実施された企業の「商号変更」について分析を行った。なお、分析に関する前提条件や注記は下記の通り。

SUMMARY

2025年（1-12月）に全国で社名（商号）が変更された法人は2万1547社判明した。帝国データバンクが保有する企業データベースに収録された約560万社（破産などで消滅した法人を除く）の0.4％を占めた。2025年の商号変更は「地元感を残す」「グローバル感を打ち出す」「ブランド名に寄せる」の３つの傾向に分けられることが判明した。

[注1]帝国データバンクが有する企業データベース約560万社のうち、2025年1月～12月に商号変更が判明した企業を分析した。なお、法人格の変更のみは対象外とした。

[注2] 企業の変更前商号と変更後商号を対にして比較し、法人格を除いたうえで商号を語単位に分解した。次に、変更前にのみある語を「消えた語」、変更後にのみある語を「新出語」、両方に共通する語を「維持語」として抽出し、それぞれを「業種・機能」「組織再編・統括」「理念・価値」「地域・屋号・氏名」「グローバル志向」「略称・ブランド」「ブランド・固有名」などの意味分類として機械的に整理した。これにより、各社が商号変更で何を削ぎ落とし、何を前面に出したかを分析した。

2025年に「商号変更」2.2万社 業種別は「サービス業」が最多

2025年（1-12月）に全国で社名（商号）が変更された法人は2万1547社判明した。帝国データバンクが保有する企業データベースで、破産など法人の消滅を除いた全約560万社の0.4％を占めた。社名は会社の「ブランド」や「理念」などを訴えるブランディング戦略として有効な手段の一つであるが、、2025年の商号変更は「地元感を残す」「グローバル感を打ち出す」「ブランド名に寄せる」の3つの傾向に分けられる。

業種別にみると、商号変更で最も多いのは「サービス業」の3605社だった。具体的な業種が判明している商号変更企業9303社の約４割（38.8%）を占めた。次いで「建設業」が1342社（14.4％）、「卸売業」が968社（10.4％）と続いた。一方、最少は「鉱業」の6社（0.1％）で、「その他産業」の34社（0.4％）、「農林水産業」の103社（1.1％）、「金融・保険業」の332社（3.6％）と続いた。

地域別にみると、最多は「関東」の1万787社となり、全体の半数（50.1％）を占めた。次いで「近畿」3339社（15.5％）、「中部」2163社（10.0％）、「九州」2075社（9.6％）と続き、上位４地域で全体の８割超を占めた。一方で、最少は「四国」の399社（1.9％）だった。

業歴別にみると、業歴「10年未満」が9923社で最も多く、全体の46.1％を占めた。次いで業歴「10～20年未満」の3434社（15.9％）、「20～30年未満」の2481社（11.5％）と続き、経営基盤が固まりつつある業歴10年前後で商号変更を行う企業が最も多かった。業歴の浅い企業ほど、記憶に残りやすい社名や主力サービス化した新商品・ブランドと同等の社名に変更するなど、思い切ったイメージ転換に取り組みやすいことが背景にあるとみられる。

一方で、業歴「100年以上」も124社に上った。創業100周年を機に商号変更したTOYOイノベックス（旧：東洋機械金属）をはじめ、周年記念として社名を変更する企業は少なくない。特に、創業時の業種や地域、屋号などを反映した旧商号が、現在の事業実態や将来の成長領域と乖離している、あるいは節目である周年事業としての広報効果や、事業承継・経営体制の変化、グループ再編などのタイミングに合わせ、企業の新たな方向性を対外的に示す手段として商号変更が活用される傾向がある。

「新出語」トップは「ホールディングス」 「AI」も増加

商号変更で採用されたワード＝新出語のトップは「ホールディングス」（395社）だった。上位だった「グループ」（181社）も含め、単なる名称変更ではなく、グループ再編・資本整理・統治構造の再設計を伴う可能性が高い。特に、近年はM&Aや経営統合などが増加しており、こうした時流が背景にあると考えられる。「不動産」（232社）は、後継者問題による事業売却（M&A）や、再開発・資産価値上昇で工場跡地のマンション建設、店舗をテナントとして貸し出すなどの資産管理事業が主力となり、それに合わせて商号を変更するケースがみられる。「サービス」「ジャパン」などを含め、総じてカタカナやアルファベットが多い一方で、漢字の新出語は相対的に少ない。

商号変更で消えたワード＝消失語のトップは「工業」（359社）だった。製造業から技術サービス業への転換や、事業多角化で「工業」の事業実態の希薄化、採用・営業上「古い印象を避けたい」といった要因が考えられる。新出語にはないキーワードでは、「事務所」「企画」「商店」などがみられた。総じて、古い地場企業感を弱めたい、英語・カタカナ化で高付加価値感を出したい、顧客に対して分かりやすいブランド名へ変更したいといった思惑が見える。

この結果、新出語社数から消失語社数を差し引いた純増社数で最も多いのは、「ホールディングス」（171社）だった。注目は「AI」で、新出：57社 / 消失：15社で42社だった。生成AIブームで、「AI」という単語が先進性・成長性を示すブランド語になったほか、短い英字のため商号やロゴに入れやすい、「AI」自体が比較的新しいワード・概念であることも、消失より新出の方が多い背景もあるとみられる。一方で、消失語社数から新出語社数を差し引いた社数では、「工業」（249社）が最も多かった。

商号変更「グローバル化」の波 4社中１社が「英語化」

社名の変更は、新たな戦略やビジョンへの想いが言葉やキーワードに表れるケースが少なくない。そこで、企業の変更前商号と変更後商号を1件ずつ対応させて比較し、商号変更を単なる名称の置き換えではなく、企業が社名の中で何を消し、何を新しく押し出したかという視点から分析した（各項目で重複を含む）。その上で、商号を構成する語を分解し、変更前後で「削除・追加・維持」された語を比較。地域性や業種表現・国際性・簡素化・略称化といった観点から、意味的な変化を機械的に分類した。

この結果、最も頻出度が高いのは、社名の英字化やアルファベットによる略称化、ローマ字ブランド化を含む「英語化・国際化」で5781社判明した。従前よりアルファベットの比率を増やしたケース（例：ABCホールディングス→ABC Holdings）を含むものの、日本語中心の商号から英字中心の商号に変更し、国際性・モダンさ・先進性をアピールする傾向が強い。また、銅スクラップや銅インゴットの回収・加工・販売を行うMERF（旧：黒谷、STD）のように、旧社名や事業内容の英語表記における頭文字を組み合わせた造語で社名を形成する動きもみられる（MERF＝「Metal」「Recycle」「Future」の頭文字を組み合わせた社名）。

社名の英字化は、ロゴのわかりやすさといった視認性や、海外展開、若年層向けブランディングにとって有効で、近年の商号変更における一つのトレンドとなっている。社名の英字化やアルファベットを組み合わせた造語は、どのような事業を行っているかがイメージしにくくなるデメリットもあるが、国内外で分かりやすく自社をアピールする「ブランド記号」として社名変化させている可能性がある。

日本や北海道など地域名、商店・医院・薬局など屋号的表現、家名・創業者名らしい語の追加・削除を行った「地域・屋号・氏名」グループが2番目に多く、5337社を占めた。「地元感」を強める流れと、「地域色を消して知名度を広く高める」流れが混在していた。旧：日本電信電話（東証PRM）は、グローバルで浸透している自社ブランドを採用する形で、2025年7月に「NTT」へ商号変更を行った。

新たな理念や商品、ブランド定義などと合わせて社名を変更する「ブランド刷新・固有名置換」（4881社）も多く、酒類小売チェーンストアを運営していた旧：カクヤスグループ（東証STD）は、「お客様へのラストワンマイルをお届けする」などの想いを背景に、2025年７月に「ひとまいる」へ商号変更を行った。

また、旧商号の業種語が削除された「業種表現の簡素化」（3640社）と、新商号で業種語が追加・置換された「業種・機能明確化」（2920社）、「脱・抽象ブランド」（2078社）も共に多かった。「建設」「商事」といった業種語を消して商品名などのブランド名に寄せる＝「業種に縛られない看板を作る」動きがある一方、商品ブランド名から旧来の商号に戻す、「エクスプレス」「クリニック」などを足して「自社が何屋であるか」を分かりやすくするなど、商号変更における広報戦略のせめぎ合いも起こっている。

「サービスイメージ型」（1569社）は、「スマイル+ライフ+ケア」のように、生活・安心イメージを強化するような親しみやすさを持たせる変更がみられた。特に医療や介護、生活サービス系など生活に密着する業種では、サービスイメージを連想するキーワードとの相性が良いようだ。

ブランドの核は残しつつ、周辺語だけ入れ替える会社も一定数ある。記号を整理した「実質表記整備」（738社）、一部語のみが差し替わった「局所語差し替え」（579社）など、商号変更企業のすべてが劇的な変更を行ったわけではない。従来の「暖簾」は残しつつ、時代の変化に合わせて新しい客層に通じる言葉へ張り替えるとも表現でき、商号変更に慎重な姿勢を見せる企業もみられた。

商号変更は「地元感」「グローバル化」「ブランド化」の三つ巴に

2025年の商号変更では、「地元感を残す」「グローバル感を打ち出す」「ブランド名に寄せる」という複数の方向性が同時に進んだ。地域名や屋号、創業者名とみられる語を残す動きがある一方で、英字化や略称化、ローマ字ブランド化によって、より広域的・現代的な印象を打ち出す企業も多かった。加えて、「工業」「商事」「建設」「事務所」「商店」など従来の事業や商売の形を説明する語が消え、「ホールディングス」「グループ」「AI」など、再編や成長領域を示す語が多い点も象徴的だった。社名は単なる事業説明から、企業が今後どう見られたいかを示す経営メッセージを帯びるものになっている。

こうした変化は、社名が「何をしてきた会社か」を示すものから、「これから何者として認識されたいか」を示すものへ変わりつつあることを映している。今後も、M&Aや事業承継、DX、生成AI、海外展開などを契機に、商号変更は企業変革を外部に示すサインとして使われる場面が増えるだろう。