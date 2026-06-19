【求む！世界を目指す次世代】エベレストを制した登山家・増田良太が“南極最高峰”を共に目指すパートナーを一般公募！

Masuda Yama Connect2026年春 エベレスト山頂にて

山梨県甲斐市を拠点に活動する登山家・増田良太（MYCプロジェクト代表）は、自身が目指す世界七大陸最高峰制覇プロジェクト（現在4座制覇）の次なる目標として、南極大陸最高峰「ビンソン・マシフ」へ共に挑戦するパートナーの一般公募を開始いたします。

本件につきまして、2026年6月19日（金）に山梨県甲斐市役所を表敬訪問し、本プロジェクトの始動を正式に発表いたしました。

単なる“連れて行く・ついて行く”の関係ではなく、お互いの不足を補い合い、協力しながら同じ目標に向かって行ける対等なパートナーを求めます。

厳正な選考を通過したメンバーと共に、2027年末（予定）に南極を目指します。

■ 発起人・増田良太のメッセージ

『いつかチャンスがあれば……』

そんな海外への登山を目標に日々、内なる刃を研ぎ澄ませている未来ある若手登山家に捧げる。

海外登山のノウハウやトレーニング方法・技術は伝えることができる。

しかし最後の最後、一歩踏み出す覚悟を決めるのは本人次第だ。

踏み出す覚悟を決めた者だけに道は拓ける。

「今がそのチャンスだ。これを逃せば次は無いと思って必死に飛びついて来い。」

■選考プロセス：極限状態での「サバイバル・オーディション」

2026年9月19日の応募締め切り後、書類選考を通過した候補者たちには、極限状態での「人間性」と「危機管理能力」を試す、過酷な実地テストを用意しています。

約1年にわたるサバイバル選考を経て、最終的に2027年末に予定する南極遠征へ同行する『1～2名』の精鋭を決定いたします。

【今後のスケジュール（予定）】

＜2026年＞

9月：応募締め切り

10月：メンバー招集＆ブリーフィング

12月：冬山実地テスト（一次選考）開始

＜2027年＞

2月：一次選考終了＆二次選考開始

5月：二次選考終了＆最終選考開始

9月：最終選考終了

10月：南極遠征準備開始

12月：南極遠征出発

■■■募集要項■■■

年齢：30歳前後、職業を持つ社会人であること

経験：3シーズン以上の厳冬期登山経験を持つ登山家（海外登山経験不問）

応募締切：2026年9月19日まで

特記事項：スポンサー獲得・メディア露出等に理解が示せる方。

自身の遠征費用のベースとなる資金（目安100万円）を自力で調達・用意できること。

※増田への参加費や指導料等は一切不要です。残りの莫大な遠征費は共に企業を回り、自らの力で勝ち取っていただきます。

■ 発起人プロフィール

増田 良太（ますだ りょうた） 登山家・富士山ガイド / Masuda Yama Connect代表 / 山梨県甲斐市在住

略歴・バックボーン： 元プロ総合格闘家。29歳で現役を引退後、格闘技で培った圧倒的な身体能力と精神力を武器に高所登山家へ転身。現在は、富士山ガイドとして山岳活動に従事しながら、世界七大陸最高峰（セブンサミッツ）全山制覇に挑む。2026年春、世界最高峰エベレスト（8,848m）登頂成功。現在までに世界主要最高峰4座を制覇。

主な登山歴：

2013年1月：キリマンジャロ 5,895m（タンザニア）【アフリカ大陸最高峰】

2013年8月：キナバル 4,095m（マレーシア）

2016年6月：デナリ 6,190m（アメリカ）【北アメリカ大陸最高峰】

2018年1月：アコンカグア 6,960m（アルゼンチン）【南アメリカ大陸最高峰】

2019年5月：カラパタール 5,644m（ネパール）

2023年8月：モンブラン 4,810m（フランス）※途中敗退

2024年10月：メラピーク 6,410m（ネパール）

2024年11月：アマダブラム 6,810m（ネパール）

2026年4月：ロブチェ・イースト 6,119m（ネパール）

2026年5月：エベレスト 8,848m（ネパール）【アジア大陸最高峰】

2026年5月：ローツェ 8,516m（ネパール）

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：MYCプロジェクト

代表者：増田 良太（Masuda Yama Connect）

拠点（所在地）：山梨県甲斐市

設立：2026年

事業内容：世界七大陸最高峰制覇プロジェクトの運営、国内外における山岳活動の計画・実施、若手登山家の育成および支援。

【お問い合わせ・応募窓口】

Masuda Yama Connect 代表者：増田 良太

E-Mail：myc8848m@gmail.com

Instagram：https://www.instagram.com/mikenekomountain(https://instagram.com/mikenekomountain)

YouTube：https://www.youtube.com/@myc4049

▼応募専用フォームはこちら

https://forms.gle/GQiyC5qwQ6AgZntFA