CATERHAM SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION 6月19日より販売開始！

エルシーアイ株式会社

ケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ株式会社、本社：東京都大田区、代表取締役：高橋一穂）は、2026年6月19日より全国の正規販売代理店において、SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITIONの販売を開始いたします。



今回の「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」の原点となったのが、「SEVEN SPRINT」と「SEVEN SUPER SPRINT」です。両モデルは、英国のヒストリックカーイベント「グッドウッド・リバイバル」で発表されました。「SEVEN SPRINT」が2016年9月9日、「SEVEN SUPER SPRINT」が翌2017年9月8日に登場し、いずれも大ヒットを記録しています。「SEVEN SPRINT」は当初、世界限定60台（UK20台／EU20台／日本20台）として企画されました。しかし予想を遥かに上回る反響を受け、日本では半年間の期間限定販売へと方式を変更。それでも多くのご購入希望をいただき、日本への割り当ては20台から60台へと拡大したうえで、早期に受付を終了しました。続く「SEVEN SUPER SPRINT」は、日本が英国に次ぐ最重要市場であることに加え、前作の爆発的な人気を受け、企画当初から日本に60台を用意。こちらも早期に完売しています。

今回発売の「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」は、大好評を博した両モデルの1960年代のレーシングエッセンスを受け継ぎつつ、ベース車両を当時のSEVEN 160からSEVEN 340Rへと変更しました。数多くの特別装備を備え、車両本体価格は12,496,000円（消費税10％込）のワンプライスとしました。日本のケータハムファンへの感謝を込めた、日本限定27台の特別限定車両です。

英国本社工場では2026年5月より生産を開始しており、日本でのデリバリーは2026年冬頃を予定しています。

「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」には、1960年代のレーシングテイストを際立たせる特別装備を多数採用しています。外装は「SUPER SPRINT」の全6色から人気の4色を厳選し（１.ネイビーブルー＋ホワイトノーズバンド、２.シルバー＋レッドノーズバンド、３.ライトグリーン＋ブラックノーズバンド、４.レッド＋ホワイトノーズバンド）、13インチ Apollo 特別クリームアロイやシルバールマンスタイルメッシュグリル、ユニオンジャックバッジが往年の雰囲気を演出。

インテリアには Muirhead 製スコティッシュレザー（イネス・タン）、SMITH 製ダイアル、Motolita スポーツウッドステアリング、1960年風バッテリーマスタースイッチを配し、ダッシュプレートには限定ナンバーを刻印しました。フルカーペットインテリアやヒーター、高輝度LEDヘッドライトなど、通常はオプションとなる装備も標準装備です。

その他の詳細な装備内容は、【装備一覧】をご覧ください。

トレバー・スティール Senior Vice President of Operations & CFOコメント

『日本は常にケータハムにとって最も重要かつ熱狂的な市場の一つであり、SEVENの伝統を深く理解し、その価値を称えるお客様が数多くいらっしゃいます。新型「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」は、ケータハムの歴史に対するこうした変わらぬ熱意と評価に応えるべく、日本市場限定モデルとして誕生しました。』

『このモデルの着想は、10年前に発売され大成功を収めた「SEVEN SPRINT」と「SEVEN SUPER SPRINT」に遡ることができます。これらのモデルは、豊かな歴史へのオマージュを捧げつつも、現代的なSEVENが顧客の心にいかに深く響くかを証明しました。当初から、私たちは、もともとSEVEN 160を中心に開発されたコンセプトを基に、その同じ個性と魅力をSEVEN 340のプラットフォームにも取り入れることができると確信していました。』

『この特別仕様車は、SEVEN 340の性能と使い勝手を、SPRINTおよびSUPER SPRINTを大ヒットさせた、他にはないスタイリングと特別な雰囲気に融合させたものです。当社の伝統と未来の両方を称えるこのSEVENを、日本の愛好家の皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。』

【SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION 装備一覧】

●SEVEN 340Rベース

●Series 3（ナローボディー）

●2.0 Ford Duratec 4気筒エンジン - 172ps

●5スピードギアボックス

●LSD

●スポーツサスペンションパック（ワイドトラック、リアアンチロールバー、アジャスタブルプラットフォーム）

●ビルシュタインダンパー

●13インチ Apollo 特別クリームアロイ（フロント6″ + リア8″）

●ソリッドフロントディスク + 2ピストンキャリパー

●フルウインドスクリーン（ポリッシュド）・ソフトトップ＆ドア（エアロスクリーンは付属しません）

●特別クリームパイピング（ソフトトップ＆ドア＆トランクカバー）

●イネス・タン色ユニークダッシュボード/SMITH 製ダイアル

●Muirhead スコティッシュレザー（イネス・タン）（キルト加工、ステッチ入り）

●イネス・タンテキスチャーパウダーコートインテリアパネル

●フルカーペットインテリア

●Motolita スポーツウッドステアリング

●1960 年風バッテリーマスタースイッチ

●3点式シートベルト

●ヒーター

●トンネルトップ（ブラックレザー）

●特別キー（7タイプ）

●12Vパワーソケット、プッシュボタンスタート、イモビライザー

●ダッシュプレート（限定ナンバー入り）

●ブラックルームミラー、SPAサイドビューミラー

●フロントサイクルウイング ※340Rと同じタイプ

●シルバールマンスタイルメッシュグリル＆サイドインテーク

●シルバーエキゾーストヒートシールド

●クロームフィラーキャップ

●特別小径ロールバー（グレーパウダーコート）

●ユニオンジャックバッジ（カラー）

●エクステリアパイピング（クリームホワイト）

●グレーパウダーコートシャーシー＆ウイッシュボーン

●高輝度LEDヘッドライト + LEDサイドライト + LEDリアライト

●SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION専用特別ペイント + ノーズバンドペイント

１.ネイビーブルー+ホワイトノーズバンド

２.シルバー+レッドノーズバンド

３.ライトグリーン+ブラックノーズバンド

４.レッド+ホワイトノーズバンド



■ ケータハムについて

ケータハム（ケータハム・カーズ・リミテッド）は、1973年にロータス創業者コーリン・チャップマンより「SEVEN」の製造権を継承して以来、軽量・シンプル・ドライバー中心の哲学を受け継ぐ英国スポーツカーブランドです。

すべての車両は英国ダートフォードの自社工場で生産され、公道走行用からサーキット仕様まで幅広いモデルを展開。現在は世界15の主要市場で30以上の正規販売店ネットワークを構築しています。また、モータースポーツ分野にも注力し、初心者向けレースシリーズ「ケータハム・アカデミー」をはじめとする複数のワンメイクレースを運営しています。日本においても、2026年シリーズより、SEVEN 170Rをベース車両としたワンメイクレース「ケータハム・カップ・ジャパン」をスタートしています。ケータハムは現在、VTホールディングスの傘下にあり、日本では同グループ傘下のエルシーアイ株式会社が正規輸入総代理店を務めています。



SEVEN 340 諸元表(https://drive.google.com/file/d/1V0WPlRIHgmvctxY6Z-HTJyszOaD8_f2Y/view?usp=sharing)



報道関係者向け画像ダウンロードサイト(https://drive.google.com/drive/folders/1V4QeO77Sv3i7hE51NEe8AW6QQjuI3uIA?usp=drive_link)



ケータハムのブランドや製品に関する詳細は下記公式ウェブサイトをご覧ください

https://www.caterham-cars.jp/



全国のケータハム正規販売店は下記よりご確認いただけます

https://www.caterham-cars.jp/dealerships.html