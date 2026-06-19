「SENGAN洗顔サロン」、2026年6月に高田馬場で3号店をオープン

株式会社洗顔サロン

日本の美意識に根ざした「洗顔」の新習慣を提案する「SENGAN 洗顔サロン」（運営：株式会社洗顔サロン）は、2026年6月11日（木）、都内3店舗目となる「高田馬場店」をグランドオープンいたしました。

■ 3店舗体制で広がる、新しいスキンケアの選択肢

SENGANは、約2年間で都内に3店舗を展開しています。各エリアの客層に合わせた店舗づくりを行い、「洗顔から始める素肌美」をお届けします。

■「素顔を、きれいに。」-- 最新技術と鎌田メソッドの融合

SENGAN洗顔サロン高田馬場店のロビー- 池袋店（2024年6月開業） 若年層やファミリー層が多く、ファッションや新颖な美容体験への関心が高いエリアです。個別化された快適なサービスを求めるお客様に向けた旗艦店として機能しています。- 赤坂店（2025年11月開業） ビジネス街の中心であり、多忙な職場層がメインターゲットです。より専門的なスキンケアのニーズに応え、効率的な施術と的確なアドバイスに特化しています。帰り道に立ち寄りやすい立地も魅力です。- 高田馬場店（2026年6月開業） 大学生や若手社会人が多く行き交い、活気に満ちた街です。 コストパフォーマンスを重視しつつ、自身のニーズに合った洗顔・スキンケアを求める層へ積極的にアプローチします。

「洗顔美容」業態は中国市場を中心に急激な拡大を見せており、調査では関連企業が1万社を超えるなど新たなトレンドとなっています。こうした潮流の中、日本の美容市場においても、「メイクをしていないほうがきれい」と言われる「素顔美人」への関心が高まっています。

SENGANを運営する「KAMATA MAKE-UP SCHOOL」は、シュウ ウエムラ メイクアップスクールを前身とし、45年以上の歴史を持ちます。巨匠・植村秀より美の継承を託された鎌田誠は、「素顔と素肌を美しくする」をテーマに35年にわたる研究を重ねてきました。

その結集が、人間の顔立ちやバランスを分類する独自の顔分析論「六心顔(R)」と、洗顔技術の原点に立ち戻った「呼吸洗顔法」です。さまざまな美容概念が飛び交う現代において、「呼吸洗顔法」は肌への負担を最小限に抑え、内面から美しさを引き出す安心のスキンケア法として確立されています。

SENGAN 洗顔サロンでは、この鎌田誠の知識と技術を継承し、「素顔や素肌の美しさは、洗顔・スキンケアから始まる」をコンセプトとする新しい「軽美容」を提供しています。

お客様一人ひとりの顔立ち（六心顔）や肌状態を最新のAI肌診断で数値化し、オリジナルコスメ「makoto kamata visage」の5種類の専用クレンジングオイルから最適な1本をセレクト。毎日の洗顔のあり方を見直すことで、「3年前の顔よりも、今の顔が好き」と実感していただける肌づくりをサポートします。

■ 男女問わず、日常の延長として通えるサロン

SENGANは、女性だけでなく男性のお客様からも広く支持を集めており、男女比率はおおむね均等です。「脂性肌や毛穴の黒ずみの原因がAI診断で明確になった」と好評をいただいております。

美容サロン特有の敷居を下げ、完全都度払い制を採用。高額なコース販売は一切行わず、「洗顔」という日常動作の延長として通いやすい環境を整えています。

■施術フロー

■ 人気メニュー・価格（一部抜粋）

全室完全個室で、最短30分からご利用いただける多彩なメニューを展開しています。

■ SENGAN 洗顔サロン 店舗概要

■会社概要

- 池袋店：東京都豊島区南池袋2-27-5 共和ビル3F / 池袋駅東口徒歩5分ご予約→https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000705212/- 赤坂店：東京都港区赤坂2-14-1 赤坂山王会所8F / 赤坂駅2番出口徒歩1分ご予約→https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000518734/- 高田馬場店（New!）：東京都新宿区西早稲田2-21-10 フジシマビル2F / 高田馬場駅7番出口徒歩5分ご予約→https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000809472/株式会社洗顔サロン代表・王笛

会社名 株式会社洗顔サロン

代表者 王笛

所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2 －27－5 共和ビル 3F

連絡先 03-5843-3006

公式HP https://sengansalon.my.canva.site/sengan