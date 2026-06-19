【楽天・Amazon・Yahoo!】 3モール同時攻略で″利益が残るEC運営″へ転換 6/30(火)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年6月30日(火)に開催される「【楽天・Amazon・Yahoo!】 3モール同時攻略で"利益が残るEC運営"へ転換」に登壇することが決定しました。当社は「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

【楽天・Amazon・Yahoo!】3モール同時攻略で"利益が残るEC運営"へ転換

「楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングに出店しているのに、どのモールも伸び悩んでいる」「モールごとに施策を打っているはずなのに、利益が積み上がらない」

そんな課題を感じているEC事業者は、決して少なくありません。

実は、複数モールを攻略している企業ほど、モールごとの"共通点"と"違い"を正しく理解したうえで、やることを絞り込んでいます。全モールで同じ施策を横展開したり、セール依存の値引き販促を繰り返したりといった、利益を削る運営から脱却しています。

本セミナーでは、楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングの複数モール支援実績を持つ支援企業が、モール横断での売上・利益を最大化するための考え方と改善ポイントを具体事例とともに解説します。商品ページ・広告運用・価格戦略・CRM・モール独自施策など、成果が出る企業と出ない企業の差を"実践ベース"でお伝えします。

「どのモールから優先すべきか」「今すぐ見直すべき施策はどれか」まで具体的に紹介するため、明日からすぐに実行に移せる内容です。施策を増やすのではなく、"3モールで利益が残るEC運営"へ転換したい方に、ぜひご参加いただきたいセミナーです。競争が激化するモール環境だからこそ、次の成長ステージへ進むためのヒントをお持ち帰りください。

ウブンは第5部（14:20～14:40）にて「もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識」をテーマに、当社開発部/部長の田中が登壇します。

開催概要

開催日時：2026年6月30日（火）13:00~15:00

セミナータイトル：【楽天・Amazon・Yahoo!】3モール同時攻略で"利益が残るEC運営"へ転換

対象：EC/通販事業に携わる方全般

開催形式：オンライン開催

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260630

参加費：無料

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:20）｜3モールにおけるEC人材戦略について（株式会社WUUZY）

第2部（13:20～13:40）｜Yahoo!ショッピングで"利益が残るEC運営"へ転換する実践戦略（EC-Consulting Japan株式会社）

第3部（13:40～14:00）｜モールを起点に、EC事業全体を考える（GIVE＆GIVE株式会社）

第4部（14:00～14:20）｜売上は虚像、利益が真実！楽天市場の利益を可視化！社長・スタッフが“利益情報”を共有し安心の運営を実現する方法を大公開（ec vision株式会社）

第5部（14:20～14:40）｜もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識（株式会社ウブン）

第6部（14:40～15:00）｜楽天市場利益が増える広告運用と利益管理（ストアレコード株式会社）

【こんな方におすすめ】

- 広告費は増えているのに利益が伸びず、改善の優先順位を知りたいEC担当者の方- 自社ECとモールを運営しているが、チャネルごとの勝ちパターンを整理したい方- 日々の施策に追われ、売上が積み上がらない原因を根本から見直したい方- 値引き依存から脱却し、利益を残せるEC運営へ切り替えたい方- 年商1億円超のEC企業が実践している具体施策や成功事例を学びたい方- 楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングで成果を出す運営ノウハウを知りたい方- “やるべきこと”だけでなく、“やめるべき施策”を明確にしたいEC担当者の方- 明日から実践できる再現性の高い改善施策を探しているEC事業責任者の方

【注意事項】

ウブンの登壇内容

- ‍Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 視聴用URLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。

日時：2026年6月30日（火）14:20～14:40（第5部）

演題：もう"分析できる人"を待たない。AIエージェントが変えるAmazonデータ分析の新常識

登壇者：株式会社ウブン 開発部/部長 田中 友章

概要：

Amazonの売上・広告・AMC（Amazon Marketing Cloud）（※1）には、ブランド成長のヒントが眠っています。しかし「SQL（※2）が書けない」「データが分散していて見るだけで一日が終わる」「専門アナリストがいない」--この壁に多くのEC事業者が阻まれてきました。

本セミナーでは、いま急速に実用化が進む AIエージェント を活用し、Amazonのデータ分析を""人が頑張る作業""から""AIに任せる仕組み""へと変える考え方とアプローチを解説します。「先月、伸びたASIN（※3）と落ちたASINは？」「広告のムダ打ちはどこ？」「リピート購入につながった経路は？」--こうした問いを 自然言語で投げかけるだけ で、AIエージェントがデータを横断的に集計・可視化し、次の打ち手まで導く。その仕組みと実際の活用イメージを、具体的なユースケースに沿って紐解いていきます。

データ分析の民主化が、ブランドの意思決定スピードをどう変えるのか。専門知識ゼロでも""プロの分析力""を手にする未来を、明日から検討できる実践のヒントと共にお持ち帰りいただけます。



※1：AMCとはAmazonが提供するデータクリーンルームソリューション。広告主はAMCでAmazon Adsデータと自社データを安全に分析し、広告効果の最適化や顧客理解を深めることができる。

※2：SQLとは「Structured Query Language（構造化照会言語）」の略で、データベースを操作するための標準的なプログラミング言語。

※3：ASINとは「Amazon Standard Item Number」の略称で、Amazonで販売されている商品に割り振られた固有の識別番号。

ウブンからの登壇者

田中 友章

株式会社ウブン 開発部/部長

2007年に株式会社オプトに入社。株式会社電通に出向し、大手ナショナルクライアントのデジタルメディア戦略の立案と実行に従事。2012年にオプトに帰任後、DSPや広告効果測定ツールのプロダクトマネージャーに就任。グループ会社のスキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社では取締役に就任。

2020年にウブンに参画し、Amazonレポートの自動化ツール「Ubun BASE」を立ち上げ、開発とマーケティングを統括。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260630

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/