株主総会総合支援サービス「Sharely」、株式会社情報戦略テクノロジーに導入、バーチャルオンリー株主総会のプラットフォーム提供および株主総会の準備～当日運営を一気通貫で支援

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一）が提供する株主総会支援サービス「Sharely（シェアリー）」は、株式会社情報戦略テクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高井 淳）に導入されたことをお知らせします。

導入事例：https://sharely.app/case/ist(https://sharely.app/case/ist)

バーチャルオンリー型株主総会に置いて、配信およびWeb議決権行使プラットフォームの提供に加え、株主総会の準備から当日の運営までを支援させていただきました。本日、公式サイトにて導入事例を公開しています。

Sharelyは、株主総会のオンライン化を総合的に支援するサービスです。議決権行使や株主からの質問に対応するシステムの提供に加え、シナリオ作成や当日運営のサポートなども行っています。カスタマイズ可能なシステムときめ細やかな運営サポートで、お客様からご好評いただいています。

今後もSharelyでは、株主総会のデジタル化を総合的に支援することを通じて、株主総会への参加をより身近なものに変え、資産運用や投資を始めるきっかけを提供していきます。

■株式会社情報戦略テクノロジー様 コメント（一部抜粋）

シナリオについても、従来のリアル開催とは大きく異なるため、バーチャルオンリー株主総会を実施し事後動画を公開している他社事例を複数ご紹介いただき、その映像を何度も確認しながら参考にさせていただきました。特に表現方法や、簡略化されている部分含め、Sharelyさんから事前にご共有いただいたサンプルシナリオも参考にしながら作成し、最終的なシナリオも丁寧にレビューいただけたため大変助かりました。



Sharelyを利用してバーチャルオンリー株主総会を開催することは、弊社がITの力を効率的に活用し、多くの株主様に気軽に出席してもらえるような機会を積極的に提供しているという点において、会社としての一貫性を示せていると感じています。今後も様々な株主様や投資家の皆様に向けて、メッセージ性の高い発信に注力してまいります。

■Sharelyについて

Sharelyは株主総会の開催・運営を総合的に支援するサービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/(https://sharely.app/)

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待支援事業、取締役会DX化支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt