トヨタグループの循環型ライフスタイル発信拠点「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」を開設

トヨタPR事務局

「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE（オール トヨタ サーキュラー ストア）」は、中部国際空港において、国内外の旅行者に向け、トヨタグループのものづくり現場で育まれた素材や技、そこに紡がれてきた歴史や想いをつなぎ、新たな価値へと循環させていく場として展開します。

素材や技、歴史、想い。そのひとつひとつがめぐり、重なり、新たな価値へとつながる。

トヨタグループ各社がそれぞれの強みを持ち寄り、日常へ、そして社会へと価値をつないでいきます。

目指すのは、廃材の活用にとどまらない、より大きな“循環”。つくる人と使う人、そして地域の力がつながり、やさしい輪となって広がっていくことを目指します。

店頭では、アップサイクルを起点に生まれた高品質なバッグや雑貨、LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSなどを取り揃え、幅広い世代の多様なニーズに応えていきます。

【店舗外観】

【店舗概要】

店舗名：ALL TOYOTA CIRCULAR STORE

所在地：〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1

中部国際空港 第1ターミナル4階 スカイタウン

営業時間：10:00～21:00（年中無休）

売場面積：約15.8坪

店舗Instagram：

https://www.instagram.com/all_toyota_circular_store(https://www.instagram.com/all_toyota_circular_store?igsh=MTU1YXoxc2xsdDFlcg%3D%3D&utm_source=qr)

【循環の思想から生まれた主な商品】

本ストアでは、トヨタグループ各社がそれぞれの現場で培ってきた

「素材・技術・課題」を起点に、“循環”をかたちにした商品を展開しています。

TOYOTA UPCYCLE（トヨタ自動車）

Tsugi-Craft 9-Handbag Large」 ｜ 100,980円（税込）

クルマになれなかった素材に新たな価値を与える「TOYOTA UPCYCLE」。 “モッタイナイをもっといいへ”の発想から、素材の特性と個体差を見極め、暮らしに寄り添う一品へ。その思想を体現するTsugi‑Craftシリーズをぜひ店頭でお確かめください。

※写真はイメージですRe-S（豊田合成）

「エアバッグカラートートII」 ｜ 6,500円（税込）

命を守る素材に、もう一度、命を。

豊田合成のエシカルブランドRe-S(リーズ)提供。

エアバッグの端材生地を活かした、環境への配慮と機能性を兼ね備えたアップサイクルトートバッグ。

ショルダーベルトには強い引っ張りに耐えるシートベルト端材、持ち手のバンドには自動車の本革端材様々な自動車部品端材を活かした、表情豊かなアップサイクルトートです。

※写真はイメージですRE:TERRACE（トヨタ紡織）

「スリムポーチ M」 ｜ 3,300円（税込）

役目を終えたシートの表皮材に新たな価値を見出し、再び光を当てる、トヨタ紡織のアップサイクルブランド「RE:TERRACE（リテラス）」。

本製品は、自動車用シートに採用されている高品質な合成皮革やファブリックを使用した、上質なポーチです。なめらかな触り心地と汚れが付きにくい実用性を兼ね備え、ガジェット類の収納はもちろん、化粧品や小物入れとしても、シーンを問わずお使いいただけます。

サイズ：W190 × H140 × D45 mm

※写真はイメージですTHINK SCRAP（東海理化）

「ビジネストート」 ｜ 16,500円（税込）

「THINK SCRAP」は、株式会社東海理化から生まれたアップサイクルブランド。「捨てられるはずだったシートベルト端材に新たな価値を。」をコンセプトに、廃棄される工業素材をバッグや小物へ再生しています。このビジネストートは、シートベルトと自動車内装用合皮の端材を活用した一点もの。マチ部分には3本のシートベルトを使用し、重い荷物にも対応します。A4・PC収納、豊富なポケット、キャリーケース対応など、ビジネスシーンで使いやすい機能性も備えています。

※写真はイメージですLAND CRUISER OFFICIAL ITEMS

「折り畳みステップスツール」 ｜ 3,900円（税込）

室内でも屋外でも、踏み台としても腰を下ろすスツールとしても使える、多用途で頑丈な折り畳み式ステップスツール（耐荷重100kg）。車のルーフラックの荷物の上げ下ろしや洗車の時にはもちろん、家の中でも高い所のものを取るのに備えておくと非常に便利。アウトドアやガーデニング等のシーンでは、ちょっと腰を下ろすスツールとしても活躍します。本体色はLAND CRUISER OFFICIAL ITEMSだけの別注オリジナルカラー、ミリタリー感満載のダークカーキです。

【TOYOTA UPCYCLE（トヨタ自動車）の紹介】

※写真はイメージです

クルマづくりの工程で、品質基準に適合せず使われなかった素材を活かすことから生まれた取り組みです。「モッタイナイをもっといいへ」の発想のもと、素材の特性や個体差、背景にあるストーリーを価値として捉え直し、新たなかたちへとつなぎ直しています。

素材ごとに異なる特性や成立背景をもとに、複数のシリーズとして展開し、それぞれを暮らしの中で活きるプロダクトへと仕立てています。

使い手のもとへ渡ったあとも価値が循環していくことを目指し、ものづくりの新たなあり方を提案しています。

本ストアでは、「Tsugi‑Craft」をはじめ、多様な素材から生まれたアイテムを展開します。

取り組みの詳細はこちら：https://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/