ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三、以下「ユナイテッド・リクルートメント」）は、2026年8月20日（木）に、企業人事・HR関係者向け交流イベント「HR Craft Night vol.50『NEXT』」を開催いたします。

HR領域の注目人材が集う企業人事交流イベント「HR Craft Night vol.50『NEXT』」を2026年8月20日（木）に開催

「HR Craft Night」は、人事・HRに関わる方々が、会社や立場を越えて本音で学び合い、横のつながりを広げる場として継続開催してきた企業人事交流イベントです。50回目の節目となる今回は、「つながりを、次のステージへ。」をテーマに、これまで培ってきたHRコミュニティを土台にしながら、新しい仲間を迎え入れ、HR Craft Nightの次章を始める記念回として実施いたします。

当日は、「人事のこれから」「AIによってHRはどう変わるのか」をテーマにした2つのセッションを実施予定です。企業人事・HR責任者・HRBP・採用・組織開発・人材開発に関わる方々を中心に、150名規模での開催を予定しています。

■「HR Craft Night vol.50『NEXT』」について

「HR Craft Night」は、組織や人づくりに真摯に向き合う人事・HR関係者が集まり、実践知を共有し合う場としてこれまで開催してきました。

50回目となる今回は、これまでの「HR Craft Night」で生まれたつながりを土台にしながら、次の50回に向けて、より多様なHRパーソンが出会い、学び合う場を目指します。

今回のテーマは「NEXT」

人事を取り巻く環境は、採用市場の変化、働き方の多様化、人的資本経営の進展、AI活用の広がりなどにより、大きく変化しています。こうした変化の中で、人事にはどのような役割が求められるのか。AIによってHR業務や人事の価値はどう変わるのか。

本イベントでは、これからの人事のあり方について、登壇者・参加者がともに考える機会を提供します。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23821/table/440_1_72a660d88d9bd4cd723ee17ab0b6c91a.jpg?v=202606191051 ]

■タイムスケジュール

18:50 - 19:20 開場・受付19:30 - 19:40 オープニング「HR Craft Night 50回の軌跡」

50回記念特別企画として、これまでのHR Craft Nightの歩みをデータやエピソードとともに振り返ります。累計参加者数、過去に扱ってきたテーマ、印象的なエピソードなどを紹介し、初参加の方にも「HR Craft Night」が大切にしてきたコミュニティの文脈を感じていただける内容を予定しています。

19:40 - 20:20 Session 1「人事のこれから」

CHRO・HR部長クラスのゲストを迎え、この5年でHRはどう変わったのか、そして次の5年で人事にはどのような役割が求められるのかをテーマに、パネルディスカッションを行います。採用、育成、評価、組織開発、人的資本経営など、人事領域に求められる役割が広がる中で、これからの人事のあり方について議論します。

※登壇者については今後発表予定

20:30 - 21:10 Session 2「AIによってHRはどう変わるのか」

AIの進化によって、採用・育成・評価・組織開発・人事オペレーションなどのHR業務はどのように変わるのかをテーマに、パネルディスカッションを行います。AIによって効率化できる領域が広がる一方で、人事が本来向き合うべき「人」や「組織」に対する価値はどのように再定義されるのか。AI時代におけるHRの役割について議論します。

※登壇者については今後発表予定

21:20 - 22:00 フリーネットワーキング

立食形式で、参加者同士が自由に交流できるネットワーキングの時間を設けます。会場内には「話してみたいテーマカード」を設置し、初参加者や紹介で参加された方も自然に会話が生まれるような仕掛けを用意する予定です。

■紹介割引について

HR Craft Night vol.50「NEXT」では、次の50回を一緒につくる新しい人事・HR仲間を迎えるため、紹介割引をご用意しています。

HR Craft Night参加経験者・関係者からの紹介でお申し込みいただく場合、申込フォームの「紹介者名」欄に、紹介者のフルネームをご記入ください。紹介者名欄にフルネームが記載された場合、記載した方と記載された方の双方に、参加費1,000円割引を適用します。

通常参加費：3,000円

紹介割適用後：2,000円

また、紹介者の方には、参加予定企業・役職・関心テーマなどをまとめた「NEXT Attendee Preview」をイベント前に先行配信予定です。

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメントは、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。



サービスURL：https://offerbrain.jp/

■会社概要

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、個別指導塾事業、アドテク事業

URL ：https://united.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

担当：専門役員 馬場良樹 Email：yoshiki-baba@united.jp