”ハートのお守りクリーム”「ケアクラッシュ セラムクリーム」が、YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数を誇る大ヒットアイテムへ。

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日本ロレアル株式会社



- YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーの歴史における史上最高販売個数*を更新！

2026年6月、YSL BEAUTYから誕生した、秒速マルチケア*1のクチュールハートアクセサリー「ケアクラッシュ セラムクリーム」。本製品は、そのアイコニックなデザインと圧倒的な製品力で、可愛すぎる”ハートのお守りクリーム”として、発売前からSNSやWEB、誌面でも大きな話題となり、YSLのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数*を記録しました。


次世代を牽引する大ヒットスキンケアとして、YSL BEAUTYの歴史を刻む、新たなるアイコンの誕生です。



「ケアクラッシュ セラムクリーム」は、可愛いハートの“ビジュ”だけではない、実力派マルチクリーム。ナイアシンアミドとセラミドが溶け込むように肌を包み、瞬時にケアし、そして96時間*2もの間、あふれるうるおいで守ります。


メイクの上からも、素肌にも。ひと塗りで、キメの整った美しい肌に。


朝晩のケアを超え、日中のバッグの中に忍ばせることのできる、現代の新ルーティーンのスキンケアです。


「ケアクラッシュ セラムクリーム」


＜ハンド・ボディ・フェイス用クリーム＞


https://www.yslb.jp/WW-51565YSL.html


50mL　8,580円(税込)



*2011年1月以降発売製品における発売後1週間の売上実績。　＊１お手入れのこと。顔、手、体で使える。 ＊2 YSL調べ。個人差があります。





- 96時間うるおいながら、肌ダメージ※にアプローチ。　“Wリペアヴェール”

ひと塗りで、96時間*うるおう。うるおいを与え、保持するナイアシンアミド*1とセラミド*2配合の独自フォーミュラが、まるでラップのようにバリア膜を形成。


バリア機能*3をサポートしながら、肌ダメージにもアプローチ。



過酷な環境下でも、ダメージから肌を守ります。


キメが整った、なめらかで明るい肌印象**へと導きます。



- 速攻浸透、秒速*4ケア

角質層の構造を模倣した独自フォーミュラで、速攻浸透、秒速*4ケアします。


リッチにうるおうのに、べたつかない。


瞬時にうるおいで満たしながら、必要な成分*1*2もしっかり浸透*5させる、


肌のラメラ構造に着目した、ヘキサゴナル構造フォーミュラ。



塗布後、秒速ケア。


べたつかないのに、やわらかく、なめからな肌へと導きます。



※乾燥による * YSL調べ。個人差があります。＊1 ナイアシンアミド（整肌成分） *2セラミドNP（保湿成分）＊3角質層まで　＊4お手入れのこと　＊5角質層まで ＊＊乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え明るい印象へ導く






手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース


手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース。


これ一つで、いつでもどこでも気になるパーツを瞬時にケア。


持ち運びにもぴったりなハートのクチュールアクセサリーパッケージです




気分までリフレッシュさせる、フレッシュフローラルの香り



みずみずしいマリンと官能的なフィグ、そこに大地を思わせるベチバーが奥行きを。モダンに再解釈したローズも加えた、透明感あふれるフレッシュフローラルの香り。






- ハートのクチュールアクセサリーを忍ばせて。
“LOVE”を体現する、YSL初のハートデザインパッケージ


ムッシュ イヴ・サンローランが描いたハートを忠実に再現したパッケージ。


なめらかな肌を想像させるような白く光沢感あふれる素材に、


誇らしげに輝き放つシルバーのカサンドラロゴ。


なめらかな曲線を描くフォルムを開ければ、


肌のどのパーツにもフィットするドーム型のチューブが姿を現します。



まるで手のひらに溶け込むような、愛らしいフォルムとサイズ。


けれど可愛いだけじゃない、


現代を生きる女性に寄り添う、タリスマンのような心強さも持ち合わせています。






お客様のお問い合わせ先
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/