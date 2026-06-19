”ハートのお守りクリーム”「ケアクラッシュ セラムクリーム」が、YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数を誇る大ヒットアイテムへ。
- YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーの歴史における史上最高販売個数*を更新！
2026年6月、YSL BEAUTYから誕生した、秒速マルチケア*1のクチュールハートアクセサリー「ケアクラッシュ セラムクリーム」。本製品は、そのアイコニックなデザインと圧倒的な製品力で、可愛すぎる”ハートのお守りクリーム”として、発売前からSNSやWEB、誌面でも大きな話題となり、YSLのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数*を記録しました。
次世代を牽引する大ヒットスキンケアとして、YSL BEAUTYの歴史を刻む、新たなるアイコンの誕生です。
「ケアクラッシュ セラムクリーム」は、可愛いハートの“ビジュ”だけではない、実力派マルチクリーム。ナイアシンアミドとセラミドが溶け込むように肌を包み、瞬時にケアし、そして96時間*2もの間、あふれるうるおいで守ります。
メイクの上からも、素肌にも。ひと塗りで、キメの整った美しい肌に。
朝晩のケアを超え、日中のバッグの中に忍ばせることのできる、現代の新ルーティーンのスキンケアです。
「ケアクラッシュ セラムクリーム」
＜ハンド・ボディ・フェイス用クリーム＞
https://www.yslb.jp/WW-51565YSL.html
50mL 8,580円(税込)
*2011年1月以降発売製品における発売後1週間の売上実績。 ＊１お手入れのこと。顔、手、体で使える。 ＊2 YSL調べ。個人差があります。
- 96時間うるおいながら、肌ダメージ※にアプローチ。 “Wリペアヴェール”
ひと塗りで、96時間*うるおう。うるおいを与え、保持するナイアシンアミド*1とセラミド*2配合の独自フォーミュラが、まるでラップのようにバリア膜を形成。
バリア機能*3をサポートしながら、肌ダメージにもアプローチ。
過酷な環境下でも、ダメージから肌を守ります。
キメが整った、なめらかで明るい肌印象**へと導きます。
- 速攻浸透、秒速*4ケア
角質層の構造を模倣した独自フォーミュラで、速攻浸透、秒速*4ケアします。
リッチにうるおうのに、べたつかない。
瞬時にうるおいで満たしながら、必要な成分*1*2もしっかり浸透*5させる、
肌のラメラ構造に着目した、ヘキサゴナル構造フォーミュラ。
塗布後、秒速ケア。
べたつかないのに、やわらかく、なめからな肌へと導きます。
※乾燥による * YSL調べ。個人差があります。＊1 ナイアシンアミド（整肌成分） *2セラミドNP（保湿成分）＊3角質層まで ＊4お手入れのこと ＊5角質層まで ＊＊乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え明るい印象へ導く
手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース
手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース。
これ一つで、いつでもどこでも気になるパーツを瞬時にケア。
持ち運びにもぴったりなハートのクチュールアクセサリーパッケージです
気分までリフレッシュさせる、フレッシュフローラルの香り
みずみずしいマリンと官能的なフィグ、そこに大地を思わせるベチバーが奥行きを。モダンに再解釈したローズも加えた、透明感あふれるフレッシュフローラルの香り。
- ハートのクチュールアクセサリーを忍ばせて。
“LOVE”を体現する、YSL初のハートデザインパッケージ
ムッシュ イヴ・サンローランが描いたハートを忠実に再現したパッケージ。
なめらかな肌を想像させるような白く光沢感あふれる素材に、
誇らしげに輝き放つシルバーのカサンドラロゴ。
なめらかな曲線を描くフォルムを開ければ、
肌のどのパーツにもフィットするドーム型のチューブが姿を現します。
まるで手のひらに溶け込むような、愛らしいフォルムとサイズ。
けれど可愛いだけじゃない、
現代を生きる女性に寄り添う、タリスマンのような心強さも持ち合わせています。
お客様のお問い合わせ先
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/