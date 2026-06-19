”ハートのお守りクリーム”「ケアクラッシュ セラムクリーム」が、YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数を誇る大ヒットアイテムへ。

日本ロレアル株式会社

- YSL BEAUTYのスキンケアカテゴリーの歴史における史上最高販売個数*を更新！

2026年6月、YSL BEAUTYから誕生した、秒速マルチケア*1のクチュールハートアクセサリー「ケアクラッシュ セラムクリーム」。本製品は、そのアイコニックなデザインと圧倒的な製品力で、可愛すぎる”ハートのお守りクリーム”として、発売前からSNSやWEB、誌面でも大きな話題となり、YSLのスキンケアカテゴリーにおける史上最高販売個数*を記録しました。

次世代を牽引する大ヒットスキンケアとして、YSL BEAUTYの歴史を刻む、新たなるアイコンの誕生です。

「ケアクラッシュ セラムクリーム」は、可愛いハートの“ビジュ”だけではない、実力派マルチクリーム。ナイアシンアミドとセラミドが溶け込むように肌を包み、瞬時にケアし、そして96時間*2もの間、あふれるうるおいで守ります。

メイクの上からも、素肌にも。ひと塗りで、キメの整った美しい肌に。

朝晩のケアを超え、日中のバッグの中に忍ばせることのできる、現代の新ルーティーンのスキンケアです。

「ケアクラッシュ セラムクリーム」

＜ハンド・ボディ・フェイス用クリーム＞

https://www.yslb.jp/WW-51565YSL.html

50mL 8,580円(税込)

*2011年1月以降発売製品における発売後1週間の売上実績。 ＊１お手入れのこと。顔、手、体で使える。 ＊2 YSL調べ。個人差があります。

- 96時間うるおいながら、肌ダメージ※にアプローチ。 “Wリペアヴェール”

ひと塗りで、96時間*うるおう。うるおいを与え、保持するナイアシンアミド*1とセラミド*2配合の独自フォーミュラが、まるでラップのようにバリア膜を形成。

バリア機能*3をサポートしながら、肌ダメージにもアプローチ。

過酷な環境下でも、ダメージから肌を守ります。

キメが整った、なめらかで明るい肌印象**へと導きます。

- 速攻浸透、秒速*4ケア

角質層の構造を模倣した独自フォーミュラで、速攻浸透、秒速*4ケアします。

リッチにうるおうのに、べたつかない。

瞬時にうるおいで満たしながら、必要な成分*1*2もしっかり浸透*5させる、

肌のラメラ構造に着目した、ヘキサゴナル構造フォーミュラ。

塗布後、秒速ケア。

べたつかないのに、やわらかく、なめからな肌へと導きます。

※乾燥による * YSL調べ。個人差があります。＊1 ナイアシンアミド（整肌成分） *2セラミドNP（保湿成分）＊3角質層まで ＊4お手入れのこと ＊5角質層まで ＊＊乾燥によってくすんで見える肌に潤いを与え明るい印象へ導く

手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース

手元はもちろん、ボディにもフェイスにも使えるマルチユース。

これ一つで、いつでもどこでも気になるパーツを瞬時にケア。

持ち運びにもぴったりなハートのクチュールアクセサリーパッケージです

気分までリフレッシュさせる、フレッシュフローラルの香り

みずみずしいマリンと官能的なフィグ、そこに大地を思わせるベチバーが奥行きを。モダンに再解釈したローズも加えた、透明感あふれるフレッシュフローラルの香り。

- ハートのクチュールアクセサリーを忍ばせて。“LOVE”を体現する、YSL初のハートデザインパッケージ

ムッシュ イヴ・サンローランが描いたハートを忠実に再現したパッケージ。

なめらかな肌を想像させるような白く光沢感あふれる素材に、

誇らしげに輝き放つシルバーのカサンドラロゴ。

なめらかな曲線を描くフォルムを開ければ、

肌のどのパーツにもフィットするドーム型のチューブが姿を現します。

まるで手のひらに溶け込むような、愛らしいフォルムとサイズ。

けれど可愛いだけじゃない、

現代を生きる女性に寄り添う、タリスマンのような心強さも持ち合わせています。

お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/