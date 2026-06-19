「Creema」がバーバパパと初コラボレーション！抹茶碗や鋳金アクセサリー、ランプシェードなど5名のクリエイターによる作品と、Creemaオリジナルアイテム計16種類が誕生

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎）は、「バーバパパ」との初のコラボレーション企画を実施し、本日6月19日（金）より、「Creema with BARBAPAPA」限定アイテムの販売を開始。（一部予約販売）

本企画では、5名のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類を展開いたします。

『MY COLOR, YOUR COLOR』をコンセプトに、バーバパパならではのユニークな魅力を表現したアイテムがずらり

特設サイト :https://lp.creema.jp/special/barbapapa

多彩なクリエイター作品が集まるCreemaと、個性豊かな9人家族・バーバパパ。ふたつの世界が出会い、やさしくて楽しいコラボレーションが生まれました。『MY COLOR, YOUR COLOR』をコンセプトに、陶芸、鋳金（ちゅうきん）、ガラス工芸、刺繍など多彩なジャンルのクリエイターたちが、自由に形を変えることができるバーバパパならではの魅力を表現。自由な発想と技術によって、ここでしか出会えない特別な作品が誕生しました。さらに、コラボレーションを記念して、Creemaデザインによるトラベルポーチセット[各種100セット]、クッキー缶[150個]、編み物キット[各種75個]、コラボ記念ロゴ・トートバッグ[100個]も限定販売いたします。※数量はすべて初回販売分です。



「みんな違って、みんないい」に満ちた、カラフルでハッピーな世界へ。遊び心あふれるバーバパパコレクションを、ぜひお楽しみください。

＜販売スケジュール＞

6月19日（金）昼12:00「Creema with BARBAPAPA」オリジナルアイテム（以下Creemaオリジナルアイテム）販売開始

6月26日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第一弾販売開始

7月24日（金）昼12:00 クリエイターによるコラボ作品 第二弾販売開始



※数に限りがございますので、ぜひお早めにご覧ください。

※一部予約販売・受注制作となります。発送日はそれぞれの詳細ページをご参照ください。

※アイテム・作品ラインナップは予告なく変更となる可能性がございます。最新情報は特設サイトをご覧ください。

コラボステッカープレゼントやポイント10%還元など、特別キャンペーンを実施！

今回のコラボレーションを記念したCreema オリジナルアイテムを合計5,000円（税込）以上お買い上げいただいた方には、バーバパパとCreemaのコラボステッカーをプレゼント。また、クリエイターによるコラボ作品を含めた全関連作品・アイテムについて、ご購入金額の10%をCreemaポイントで還元するキャンペーンも実施いたします。

※ステッカーはおひとり様につき1枚。なくなり次第終了となります。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる可能性がございます。最新情報は特設サイトをご覧ください。

〈Creema オリジナルアイテム〉

※コラボステッカーのプレゼントは、こちらのCreemaオリジナルアイテムを合計5,000円（税込）以上ご購入いただいた場合が対象となります。

クッキー缶／150個（3,900円：税込）

https://www.creema.jp/item/20895630/detail

ファッション、インテリア、アート、器、お菓子--Creemaに出品されている様々な作品の姿に変身したバーバパパファミリーが、にぎやかに缶を彩ります。ふたを開けると、コックさん姿のバーバパパがお出迎え。体にも優しい、米粉を使用したグルテンフリー。自分へのごほうびや、大切な人へのギフトにどうぞ。

ラベルポーチセット／各種100セット（6,500円：税込）

https://www.creema.jp/item/20867782/detail （バーバパパ&バーバママ）

https://www.creema.jp/item/20896934/detail （バーバモジャ&バーバリブ）

大小2サイズのセット。目を惹くバーバパパ＆バーバママのストライプverと、シンプルでスポーティなバーバモジャ＆バーバリブのカラーブロックver好みに合わせて選べる2パターン展開しました。スーツケースの中をすっきり整理するのはもちろん、大サイズはそのままバッグとして使用可能。PVC防水素材だからプールやジムにも頼れる、夏にぴったりのポーチです。※7月中旬発送の予約販売

編みもの巾着キット／各種75個（2,800円：税込）

https://www.creema.jp/item/20896962/detail （バーバパパ）

https://www.creema.jp/item/20896934/detail （バーバモジャ）

にっこり笑うバーバパパかバーバモジャの巾着が手編みで作れる、毛糸などの素材と説明書がついたキット。編み方動画もご覧いただけるので、編み物がはじめての方でも安心して挑戦できます。完成したミニポーチはイヤフォンやリップケースの収納にちょうどいいサイズ。［編み図監修：かんのなおみ］

コラボ記念ロゴ・トートバッグ／100個（2,500円：税込）

https://www.creema.jp/item/20895851/detail

今回のコラボレーションロゴを添えた、大容量のマチありトートバッグ。便利な内ポケット付きで、PCやA4書類からライブうちわまでたっぷり収納。持ち手のブルーがアクセントに。シンプルで洗練されたデザインは、通勤・通学はもちろん、イベントやお出かけのお供にもおすすめです。

6月26日（金）より、クリエイターによるコラボ作品第一弾を数量限定で販売開始

全国で活動するCreemaのクリエイターたちが、バーバパパファミリーをそれぞれの技法と感性で表現したコラボレーション作品を制作。清水焼の抹茶碗や鋳金アクセサリー、ガラスのランプシェード、ドーナツ型のコースター、刺繍ブローチなど、手仕事ならではの温もりを感じる世界でひとつの作品です。これらは6月26日（金）昼12:00より先着販売をいたします。また7月24日（金）には、新作品を加えた第二弾の展開も予定しています。

〈クリエイター・作品一覧〉

●制作クリエイター：長町三夏子

ヨーロッパのガラス工房をめぐり、現在は山梨県で制作をするガラス作家。自由でアーティスティックな表現にこだわり、唯一無二のガラス作品を生み出し続ける。

・バーバベルのランプシェード／10点（58,000円：税込）

https://www.creema.jp/item/20878864/detail

バーバベルのカラーやお花をモチーフにしたランプシェード。ガラスならではの透明感のある色合いと、どこかレトロな雰囲気がお部屋を楽しく彩ります。

・バーバララの花器 ／10点（25,000円：税込）

https://www.creema.jp/item/20879182/detail

バーバララの形をした花器。柔らかな色が花を引き立てる、お部屋に馴染みやすいデザインです。

●制作クリエイター：あおのいえ

手刺繍で可愛いスイーツやパン、どうぶつなどきゅんとするものを制作する。糸の毛並みを生かしたリアルなデザインと、ワクワクするような色使いが魅力。

・バーバパパの刺繍ブローチ ／15点（7,700円：税込）

https://www.creema.jp/item/20878763/detail

・バーバパパの刺繍バッグチャーム／15点（7,900円：税込）

https://www.creema.jp/item/20878767/detail

バーバパパと、幸運の前ぶれと言われる「彩雲」をテーマにした作品。刺繍ならではの色彩表現で、やさしく頼もしいバーバパパの世界観を表現しました。ブローチとバッグチャームをお好みでお選びいただけます。

●制作クリエイター：楽入

400年以上の歴史を持つ「楽焼」を専門とする京都の窯元。千利休の茶の湯の時代から愛されてきた黒・赤の楽茶碗をはじめ、絵付け茶碗やインテリアタイルまで、伝統を守りながら新しい表現にも挑み続ける。

・バーバパパと招き猫の抹茶碗（赤楽）／10点（55,000円：税込）

https://www.creema.jp/item/20878824/detail

職人が一点一点手描きする絵付けの抹茶碗。招き猫に形を変えたバーバパパたちに癒されます。伝統と可愛さが共存した、特別感のある逸品です。

●制作クリエイター：hokkori_donut

座布団のような、まんまるなドーナツコースターが看板作品。そのほっこりとしたアイデアは、ドーナツ型コースターや雲モチーフのキッチングッズとなって、多くの人の日常に溶け込んでいる。

・バーバパパのほっこりコースター ／10点

（バーバママ&バーバピカリ4,200円、バーバパパ&バーバズー3,800円：税込）

https://www.creema.jp/item/20878694/detail

バーバパパたちがふっくら立体感のあるドーナツ型のコースターになりました。バーバパパ、バーバママ、バーバピカリ、バーバズーの四種類展開。刺繍で表現された、いきいきとした表情にも注目してください。

●制作クリエイター：ehonno.

「絵本のような。」をコンセプトに、鋳金でアクセサリーと雑貨を制作する金工作家。作品一つひとつに自作の短い物語があり、その一場面を細かな造形とギミックで表現している。

・バーバモジャのシルバーアクセサリー ※7月24日販売開始予定

美術が大好きなバーバモジャが絵の具から顔をだす、オリジナルデザインの鋳金アクセサリー。ブローチとしても、ペンダントロケットとしても使用できます。

■ バーバパパとは

様々な形に変身できる不思議なバーバパパ。愛するバーバママと7人の子供たちとともに、動物愛護や環境保護などさまざまなテーマのお話で活躍します。バーバパパの絵本は現在までに世界40ヵ国以上で愛読されています。

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■ Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は約150億円・5年連続No.1となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

<会社概要>

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,083百万円（資本準備金を含む）（2026年2月末時点）

社員数：97名 （2026年2月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes’（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等

※本プレスリリースに記載のコラボレーション内容・商品情報・スケジュールは、予告なく変更となる場合があります。最新情報は特設サイトにてご確認ください。

※本企画は株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーより許諾を受け、株式会社クリーマが企画・運営しております。

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