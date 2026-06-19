愛知県一宮市の「食料品物価高騰支援金」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用

株式会社セブン・ペイメントサービス

株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、愛知県一宮市（市長：中野 正康、以下 一宮市）へ「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を2026年6月1日（月）より開始しました。

セブン・ペイメントサービスが提供する「ＡＴＭ受取」は、自治体・企業からの送金を、銀行口座を介さず全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭ*1にて現金で受取ることができるサービスです。

一宮市では、国からの物価高騰に対する交付金を活用し、「食料品物価高騰支援金」*2として、対象の市民の方へ1人あたり5,000円を給付します。これまでの給付業務においては銀行口座への振込みを行っていましたが、振込作業の負担や口座情報の不備に伴う確認工数が多く、申請から給付までに時間を要する点が課題となっていました。

今回の「ＡＴＭ受取」導入により、市民の皆さまは全国のセブン銀行ＡＴＭから、原則24時間365日、ご自身のご都合の良いタイミングで現金を受取ることが可能となります。一宮市の職員の皆さまにおいても、送金事務負担の大幅な削減と、スピーディーな給付の両立を実現します。

セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法については、こちら(https://www.7ps.jp/lp-receive/)をご覧ください。

◆「ＡＴＭ受取」自治体導入数：33市区町（2026年5月末時点）

◆「ＡＴＭ受取」とは

「企業‧自治体」から「個人」への送金サービスです。セブン銀行ＡＴＭとセブン‐イレブンのレジで、原則24時間365日受取ることができます。

１. 口座情報不要：対象者の口座情報を収集‧管理する手間と個人情報漏洩リスクを削減します。

２. スピーディーな送金：振込手続きの負担を軽減し、対象者へ迅速に給付‧送金が可能です。

３. 多様な用途に対応：自治体の給付金をはじめ、ECサイトの返金、キャッシュバックキャンペーン、経費精算など、幅広いシーンでご活用いただけます。

※「ＡＴＭ受取」の詳細については、こちら(https://www.7ps.jp/atm/)をご覧ください。

*1…全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む。

*2…「食料品物価高騰支援金」の概要については、こちら(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougouseisaku/seisaku/1044355/1010163/1069300.html)をご覧ください。

- 「ＡＴＭ受取」サービス概要

正式名称 ： ＡＴＭ受取

開発・運営 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

サービス地域 ： 日本国内

リリース日 ： 2018年５月２日

URL ： https://www.7ps.jp/atm/

- 会社概要

社名 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

本社所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目６番１号

代表取締役社長： 柏熊 俊克

設立年月日 ： 2018年１月11日

事業内容 ：・送金サービス 「ＡＴＭ受取」

・集金サービス 「ＡＴＭ集金」

URL ： https://www.7ps.jp/