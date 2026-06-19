【アーカイブ配信開始】5月20日（水）～22日（金）開催「物流DX未来会議 AFTER ACTION」― CLO時代の物流現場を導く実践知 ―

XMile株式会社

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」と、物流・建設・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を展開するX Mile株式会社（読み：クロスマイル／本社：東京都新宿区／代表取締役：野呂 寛之／以下「当社」）は、2026年5月20日（水）～22日（金）に「産業DX総合展 2026 春 大阪」内で開催した「物流DX未来会議 AFTER ACTION」のアーカイブ配信を開始いたしました。

アーカイブ配信のお申し込みはこちら :https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai/202605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001TOA8HYAX_20260617

本イベントは、CLO（Chief Logistics Officer）選任後の「次の一手」に直面する物流企業・荷主企業・運送事業者が一堂に会し、現場レベルの実践知を共有するカンファレンスとして大阪で初開催いたしました。

「当日参加できなかった」「もう一度セッションを振り返りたい」といった多くのご要望にお応えし、全セッションをアーカイブ動画にてご視聴いただける形で公開いたします。



物流業界の転換期における実行のリアリティを、ぜひアーカイブでご確認ください。

アーカイブ配信のお申し込みはこちら :https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai/202605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001TOA8HYAX_20260617

■登壇者

池田 祐一郎氏（株式会社シグマクシス マネージングディレクター）

大澤 祐輝氏（株式会社コンカー セールスエグゼクティブ）

小野塚 征志氏（株式会社ローランド・ベルガー パートナー）

河合 秀治氏（セイノーホールディングス株式会社 専務執行役員 オープンイノベーション推進室 室長 兼 事業推進部ラストワンマイル推進チーム担当 セイノーラストワンマイル株式会社 代表取締役社長）

北川 信之氏（スギホールディングス株式会社 スギ核ネット推進統括部 担当部長 （兼） 株式会社スギ薬局 ロジスティクス本部 担当部長）

北越 開陽氏（長瀬産業株式会社 機能化学品事業部 トータルソリューション部）

栗原 勇人氏（株式会社APT 執行役員 ソリューション営業本部長）

鈴木 久夫氏（株式会社traevo 代表取締役社長 一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会理事）

高橋 雄太氏（AGC株式会社 調達・ロジスティクス部 ロジスティクス管理室 事業推進グループ）

林 将史氏（LINE WORKS株式会社 プロダクト営業本部 Visual Solution営業部 部長）

松岡 弘晃氏（フジトランスポート株式会社 代表取締役社長）

森 隆行氏（一般社団法人フィジカルインターネットセンター 理事長 流通科学大学名誉教授）

山下 太氏（花王株式会社 ロジスティクス部門 統括部長）

吉岡 泰一郎氏（ワンロジ株式会社 代表取締役社長）

野呂 寛之氏（X Mile株式会社 代表取締役CEO）

モデレーター：⾚澤 裕介氏（LOGISTICS TODAY株式会社 代表取締役社長兼編集長）

モデレーター：鶴岡 昇平氏（LOGISTICS TODAY株式会社 編集局 副局長）

■プログラム詳細

5/20（水）

9:50 - 10:30

「化学品物流クライシス」に専門商社はどう立ち向かうか？長瀬産業が仕掛ける“データ×コミュニティ”の共同輸送戦略

地政学リスクや2024年問題により、サプライチェーンの分断リスクがかつてなく高まっている。

特に化学品物流においては、危険品やニオイ等の「化学品忌避」と帰り便の空車問題が深刻化しており、

自社単独での最適化は限界を迎えている。

本セッションでは、化学品サプライチェーンの中核を担う専門商社・長瀬産業が、いま現場で何に直面し、

いかにしてこの「物流クライシス」に立ち向かっているのかを紐解く。

同社が旗を振り、すでに85社超が参画する「化学品AI共同物流マッチングサービス」とはどのようなものか。

「オフラインコミュニティ」を掛け合わせる理由とは──。

物流網の崩壊を防ぐ、次世代の持続可能なサプライチェーン構築のヒントに迫る。

＜登壇者＞

北越 開陽氏（長瀬産業株式会社 機能化学品事業部 トータルソリューション部）

鶴岡 昇平氏（LOGISTICS TODAY株式会社 編集局 副局長）

11:20 - 12:00

経営視点による物流改革とは― APT新事業「Σ」を通じたディスカッション ―

物流システムエンジニアリングを起点に、ハード面だけでなく現場の荷役業務を含めたトータルソリューションを展開するAPT。

本セッションでは、同社の新事業「Σ（シグマ）」をテーマに取り上げます。

現場オペレーションとシステム構築を一気通貫で支援する事業者としての視点を持つ栗原氏と、

経営コンサルタントであるシグマクシスの池田氏が登壇。

両者の異なる立場から、「経営視点による物流改革」のあり方について議論します。

＜登壇者＞

池田 祐一郎氏（株式会社シグマクシス マネージングディレクター）

栗原 勇人氏（株式会社APT 執行役員 ソリューション営業本部長）



12:50 - 13:30

「平時」前提はすでに崩壊、フィジカルインターネットの旗手が語るCLO機能論

コロナ禍からホルムズ海峡危機まで、2020年代のサプライチェーンは「有事」が連続する未曾有の事態に直面している。

国内の輸送力不足も待ったなしだ。 法対応で各社「CLO」の選任が進む一方、

現場では「肩書きはついたが、実務を動かす権限や組織体制が伴っていない」という切実な悩みが噴出している。

与えられた責任の重さに不安やジレンマを抱える担当者も少なくない。

本セッションでは、この危機的状況を「好機」に変えるための実践知に迫る。

国からの要請や有事という外部環境を強力な「後ろ盾」とし、権限と組織を自ら切り拓いていくにはどう動くべきか。

CLOの悩みに寄り添い続けるJPIC森理事長と共に、真に求められるCLO組織と機能へたどり着く道筋を紐解く。

＜登壇者＞

森 隆行氏（一般社団法人フィジカルインターネットセンター 理事長 流通科学大学名誉教授）

鶴岡 昇平氏（LOGISTICS TODAY株式会社 編集局 副局長）



14:20 - 15:00

物流機能再構築の最前線とCLO時代の戦略転換

CLO実装がもたらす構造変化と、セイノーホールディングスの実践アプローチ

物流効率化や規制対応の要請を背景に、CLO（物流統括）機能の設置・強化が進み、企業における物流の意思決定は大きな転換期を迎えている。本セッションでは、この変化を単なる制度対応ではなく、物流業界全体の構造変化として捉え、今後どのような再構築が求められるのかを議論する。その中で、セイノーが実践するJV（共同事業）による物流機能の高度化を一つの具体手法として取り上げながら、物流会社はどこまで踏み込むべきか、そしてどのように進化していくのかを切り込む。

＜登壇者＞

河合 秀治氏（セイノーホールディングス株式会社 専務執行役員 オープンイノベーション推進室 室長 兼 事業推進部ラストワンマイル推進チーム担当 セイノーラストワンマイル株式会社 代表取締役社長）

鶴岡 昇平氏（LOGISTICS TODAY株式会社 編集局 副局長）

5/21（木）

9:50 - 10:30

誰が「共同輸送」の相手を探すのか？荷主の“孤独と連帯”が生んだマッチング基盤

「共同輸送」の必要性が叫ばれる一方で、「条件に合う相手を探し出す絶望的な労力」に疲弊し、孤立する荷主も少なくない。

この孤独な闘いに終止符を打つべく、AGCが発起人となり50社以上の同志と痛みを共有しながら誕生させたのが、

ロジスティクス大賞を受賞した「traevo noWa」だ。

「荷姿は入力しない」「マッチングまで匿名」。常識破りのシステムはいかにして生まれたのか──。

一方で、平時を前提に構築される共同輸送は、ホルムズ海峡危機のような「有事」の連続によって容易に瓦解するリスクを孕む。

この脆弱性に、荷主発のプラットフォームはどう立ち向かうのか。共同輸送の真価と、次世代インフラの核心に迫る。

＜登壇者＞

鈴木 久夫氏（株式会社traevo 代表取締役社長 一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会理事）

高橋 雄太氏（AGC株式会社 調達・ロジスティクス部 ロジスティクス管理室 事業推進グループ）

鶴岡 昇平氏（LOGISTICS TODAY株式会社 編集局 副局長）



11:20 - 12:00

生成AIは、現場の紙から使い始める。

業務を変えず、AI-OCRで物流効率化法の記録・改善の実践法

2025年施行の物流効率化法は、荷待ち・荷役時間の記録から報告書提出まで、現場に新たな対応を求めています。

しかし、その根拠情報の多くは今も紙の上にあります。従来のOCRはデータ化で終わりますが、生成AI活用の「PaperOn」は仕分け・照合・転記といった前後の業務処理までカバー。

現場の紙をそのまま活かし、法対応に必要な記録・改善の仕組みを構築する実践方法をご紹介します。

＜登壇者＞

林 将史氏（LINE WORKS 株式会社 プロダクト営業本部 Visual Solution営業部 部長）

12:50 - 13:30

物流改革は、現場だけでは進まない

～ 周辺業務「間接費業務」に潜む“時間のムダ”をどう減らすか ～

CLO選任や物流効率化に向けた取り組みが進む中、企業にはより実行力のある改善活動が求められています。

しかし、物流改革を現場だけの問題として捉えると、見落とされる領域があります。

それが、アナログ作業の温床である間接費業務です。

手入力、目視確認、立替負担、グループ間でバラバラとなっている運用基盤。

これらの業務は、現場の表舞台には出にくい一方で、担当者や管理者の時間を確実に奪っています。

物流現場を本当に動かすためには、輸配送や倉庫内作業だけでなく、周辺業務のムダや属人性にも目を向ける必要があります。

本セッションでは、物流企業における間接業務の構造的な課題を整理し、

標準化・作業レス化・AI活用によって業務改革を進めるための考え方を紹介します。

SAP Concurのユーザーベースから得られるベストプラクティスも交えながら、

現場の実行力を支える“周辺業務の改革”について考えます。

＜登壇者＞

大澤 祐輝氏（株式会社コンカー セールスエグゼクティブ）

14:20 - 15:00

社会最適を目指すスギホールディングスのロジスティクス戦略

スギホールディングスの物流は、物流会社の皆様との信頼と感謝の上に成り立っています。

本講演では、その想いを起点に、人手不足や社会課題に対応するためのDX活用や効率化の取り組みをご紹介いたします。

さらに、現場とテクノロジーが一体となった持続可能なロジスティクスの実現に向けた、今後の取り組みと方向性についてお伝えします。

＜登壇者＞

北川 信之氏（スギホールディングス株式会社 スギ核ネット推進統括部 担当部長 （兼） 株式会社スギ薬局 ロジスティクス本部 担当部長）

⾚澤 裕介氏（LOGISTICS TODAY株式会社 代表取締役社長兼編集長）

5/22（金）

9:50 - 10:30

ロジスティクス経営への転換―コスト高騰と法規制を追い風に変える、次世代CLOの意思決定

本セッションでは、改正物流効率化法の施行により設置が義務化される「CLO（物流統括管理者）」の役割を軸に、これからの時代に求められるロジスティクス戦略の核心に迫ります。

物流を企業の成長を制約する「ボトルネック」にさせないために、経営層は何を断行すべきか。

改正法という「公的な大義名分」をいかに活用し、「商慣習の変革」を導くべきか。

ローランド・ベルガーの小野塚征志氏が、マクロな法規制の動向から、インフレ時代における価格転嫁の論理、そして他社との「協調領域」の作り方まで、受動的な対応から脱却し、能動的な「ロジスティクス経営」へと舵を切るためのお話しをいただきます。

＜登壇者＞

小野塚 征志氏（株式会社ローランド・ベルガー パートナー）



11:20 - 13:30

運びと地位向上全国キャラバン2026 in 大阪

トラック30台から3500台へ。業界の“当たり前”を否定し、レッドオーシャンを制する思考と決断

トラック30台の運送会社を、わずか四半世紀で車両3500台・全国150拠点・年商800億円の企業グループへと押し上げた風雲児、

フジトランスポート松岡弘晃社長。

なぜ同社にはドライバーが集まり続けるのか。なぜ他社が踏みとどまる内製化や全国展開の「決断」を最速で下せるのか──。

本セッションでは、25年来の盟友であるワンロジ吉岡泰一郎社長と、同社躍進を長期取材してきたLOGISTICS TODAY赤澤裕介社長兼編集長が「風雲児の頭の中」を徹底解剖。

業界の“当たり前”を否定し、自ら証明し、ビジネスに変えて“ブルーオーシャン”を創り出す思考と習慣に迫る。

トラック運送に特化して日本最大規模へと登り詰めたその軌跡は、原価高騰にあえぐ全国の中小運送会社にとって、希望の光となるはずだ。

＜登壇者＞

松岡 弘晃氏（フジトランスポート株式会社 代表取締役社長）

吉岡 泰一郎氏（ワンロジ株式会社 代表取締役社長）

⾚澤 裕介氏（LOGISTICS TODAY株式会社 代表取締役社長兼編集長）

野呂 寛之氏（X Mile株式会社 代表取締役CEO）

14:20 - 15:00

花王が挑むデジタルを活用したサプライチェーン改革

不確実性の高い社会環境において、花王は「Connected Logistics for ESG」をスローガンとして、サステナブルなロジスティクスに向けスピード感をもって推進している。同業・異業種メーカー、卸売業、小売業、物流事業者とデジタル空間でデータを共同利用して積極的に繋がっていくことで、ムリムダムラをなくす効率的なサプライチェーンを目指す。具体的には、ドライバー作業環境の改善に向けた自動化設備の導入および着荷主側とデータで連携したマネジメントによる高度化と現場効率化の実現、そして他企業との共同輸配送の取組みによる積載効率の向上、環境負荷軽減など事例をあげて紹介する。

＜登壇者＞

山下 太氏（花王株式会社 ロジスティクス部門 統括部長）

⾚澤 裕介氏（LOGISTICS TODAY株式会社 代表取締役社長兼編集長）

アーカイブ配信視聴こちらから :https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai/202605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001TOA8HYAX_20260617

＜開催概要＞

イベント名：物流DX未来会議 AFTER ACTION

テーマ：CLO時代の物流現場を導く実践知

開催日：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪（産業DX総合展 2026 春 大阪 内で開催）

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社／イーストサイドスクエア）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・東京オフィス（ルーシッドスクエア）：東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト 4F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 4F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-9-14 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町9-21 三共京橋ビル 8F

・福岡オフィス（HCCビル）：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル 5F

・福岡オフィス（三陽長浜ビル）：福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 三陽長浜ビル 6F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。



▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/(https://logipoke.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001TOA8HYAX_20260619)



■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke



（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）



クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001TOA8HYAX_20260619)



■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

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▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

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・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

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▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

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■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624