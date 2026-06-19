【YouTube登録者57万人超】吉野敏明の最新刊！大反響の「四毒抜き」に続く、本当の健康を完結させる新常識『四得摂りのすすめ』7月2日発売！

株式会社扶桑社「四毒抜き」には続きがあった――本当の健康は、「四得摂り」で完結する！

「疲れにくい身体になった！」

「リバウンドしなくなった！」

「体調の波がなくなった！」

YouTube登録者数57万人超、「四毒抜き」で話題の著者が提唱する”最強の食事術”「四得摂り」。

それは、日本人の体を健康に導いて「得」をさせてくれる食材を摂り、身体が本来持っている力を

取り戻す食事方法のことです。

「四得摂り」の基本構造

■【米】で健康の土台を築く

■【海の幸・山の幸】が身体の材料になる

■【発酵食品】で腸を整える

■【旬の食べ物】で生命リズムを戻す

本書では、「なぜ日本人に『四得』が必要なのか」だけでなく、「今日からどう食べればいいのか」

という実践的な面まで具体的に教えてくれます。

この1冊で、あなたの食が変わります。

■目次

【著者プロフィール】

吉野敏明（よしの としあき）

1967年生まれ。神奈川県横浜市出身。1993年岡山大学歯学部卒業、歯学博士。日本歯周病学会歯周病専門医・指導医。精神科病院理事長、一般病院理事長を歴任。医療問題アナリストとして医療費問題の実態に向き合い、臨床現場と統合医療の実践から現代医療が抱える構造的問題を明らかにしてきた。日本人の命と健康を守る真実の医療を提言すべく、政治団体・日本誠真会を設立し、党首を務める。

■YouTube 吉野敏明チャンネル～日本の病を治す～ https://www.youtube.com/channel/UCuDdwCGl5QubEqK32Zfc_Gg

【書誌情報】

タイトル：『四得摂りのすすめ』

定価：1,760円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年7月2日（木）

ISBN：978-4594102982

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594102980

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◆本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp