ジュエリーブランド「４℃」公式オンラインショップで、顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」導入開始

株式会社 Channel Corporation

グローバルで23万社超に導入されている顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を展開する株式会社Channel Corporation（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：崔 在鎔）は、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：岡藤一朗）が運営するジュエリーブランド「４℃」の公式オンラインショップにて、「チャネルトーク」の提供を2026年6月より開始しました。

本導入により、４℃が実店舗で培ってきた“きめ細やかな接客体験”をオンライン上でも再現しながらも、商品選びやギフトに関する相談にリアルタイムで対応できる体制を構築します。これによりオンラインでもお客様一人ひとりに寄り添う、新たな購買体験の実現を支援してまいります。

■ 導入の背景

「実店舗のような接客」をオンラインで再現へ

1972年の創業以来、４℃は「すべての人に『美しさ』と『ときめき』をお届けする」ことを使命に、ジュエリーブランドを展開してきました。ジュエリーは自分用としてだけでなく、大切な方への“特別な贈り物”として選ばれることも多く、お客様一人ひとりの想いや悩みに寄り添う接客が、ブランド体験の重要な要素となっています。

そこで近年ではEC事業のさらなる成長に向け、購買転換率（CVR）向上を目的とした「サイト内体験の深化」を重視した運営を目指しておられます。その際、実店舗スタッフによる対面接客のような、丁寧で安心感のあるコミュニケーションをいかにオンライン上で実現するかがさらなる顧客体験の恒常に寄与すると考えておられました。

そのような中、オンライン上でもお客様一人ひとりに寄り添う接客体験の実現に向け、顧客との継続的な対話を通じて関係性を深められる仕組みを模索されていました。そこでChannel Corporationが掲げる「顧客との対話を起点に事業を成長させる」というビジョンと、AIエージェント「ALF」による高品質な顧客対応・接客支援の考え方に共感していただき、このたび「チャネルトーク」の導入に至りました。

■ チャネルトーク導入により期待する効果

１. 実店舗品質の”きめ細やかな接客”をオンラインで再現

商品選び・サイズ・素材・ギフト用途など、お客様一人ひとりの疑問やご相談に寄り添いながら、オンライン上でも実店舗で会話するような自然な対話体験を提供。時間や場所を問わず、安心して商品をご検討いただける接客環境の実現を目指します。

２. ギフト需要における”相談相手”としてのCX強化

贈る相手を想うお客様の喜んでほしい気持ちや不安、悩みに寄り添いながら、最適な商品選びをサポート。単なる注文対応にとどまらず、お客様にとって気軽に相談できる存在として、対話を通じた継続的な関係構築を目指します。

３. CVR向上とサイト内体験の深化によるEC事業の売上拡大

「サイト内体験の深化」を通じて購買転換率（CVR）の向上を図るとともに、チャットを通じて得られる顧客の声を商品開発・サービス設計にも活かし、事業全体の成長につなげていきます。

４. 利用予定の主な機能

■ ４℃ ご担当者様 コメント

- AIエージェント「ALF」：問い合わせ対応の自動化と接客品質の標準化- CRMマーケティング機能：顧客データを活用したパーソナライズドな配信・接客- ワークフロー機能：チャットを起点とした業務プロセスの自動化・効率化

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ デジタルマーケティング部 部長 西川 逸人様

私たちが期待しているのは、単なる一過性の注文ではなく、対話を通じた深い信頼関係の構築です。特にギフト需要においては、贈る相手を想うお客様の不安を解消し、一緒に最適な答えを見つける「パートナー」のような存在を目指します。チャットを通じて「ここで相談して良かった」という成功体験を提供することで、困ったときに真っ先に思い出していただけるような、息の長い関係性を築いていきたいと考えています。

■ チャネルトーク 担当者コメント

株式会社Channel Corporation セールスチーム リーダー 中井 亨

４℃様は、店舗での素晴らしい接客体験をお客様に提供されています。その体験をオンラインでも実現するというミッションのもと、チャネルトークをパートナーとして選んでいただけたこと、大変光栄に思います。ジュエリー業界はオンライン接客においてチャレンジングな領域ですが、４℃様と一緒に新しい顧客体験を創っていけることを楽しみにしています。

■ 顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」について

「チャネルトーク」は、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載したAIエージェントです。EC（小売）・BtoB SaaS、行政などの顧客対応の領域で活用されており、グローバルで23万社超に導入されています。

【チャネルトークの主な特長】

- AIが「回答」ではなく「業務」まで担うサービス：AIエージェント「ALF v2」は、問い合わせ対応に伴う業務処理までを一貫して自動化。会話と業務が分断されない設計を実現。- 顧客との会話を”使える事業データ”として蓄積：チャットログを単なる履歴ではなく、顧客の要望・不満・行動を構造化データとして蓄積し、意思決定を加速。- CSの成果を定量的に可視化し、事業成長を支援：蓄積されたデータに基づき、CS現場の成果を可視化。CS部門が顧客理解を起点に事業成長を支える組織へと進化するための環境を提供。

サービスURL：https://channel.io/ja

■ ジュエリーブランド「４℃」について

1972年の創業以来、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツは、すべての人に「美しさ」と「ときめき」をお届けすることを使命に、ジュエリーブランド「４℃」を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

所在地：〒141-8544 東京都品川区上大崎2丁目19-10

事業内容：ジュエリーブランド「４℃」の企画・製造・販売

公式サイト：https://www.fdcp.co.jp

■ 株式会社 Channel Corporation について

「企業と顧客の間のコミュニケーションの問題を解決する」をミッションに掲げ、AIコミュニケーションツール「チャネルトーク」を提供しています。現在は、日本（東京）、韓国（ソウル）、アメリカ（シカゴ）にオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Channel Corporation

所在地：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 13F

代表取締役CEO：崔 在鎔（チェ・ジェヨン）

設立：2014年1月10日

公式サイト：https://channel.io/ja/team

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 Channel Corporation 広報担当

Email：info-jp@channel.io