【新商品】食パンアレンジグルメと中日ドラゴンズ・ドアラを掛け合わせて生まれた文具『ドアラと食パン』の第二弾が登場！愛知県内の一部郵便局店頭および全国の販売店、フタバオンラインショップで販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、中日ドラゴンズのドアラと食パンアレンジグルメを掛け合わせた文具『ドアラと食パン』第二弾を2026年6月20日（土）から「フタバオンラインショップ」で販売開始いたします。また、全国の販売店、愛知県内の一部郵便局店頭でも順次販売開始いたします。

大好評につき第二弾が登場！ドアラ×食パンアレンジグルメ

世代を超えて多くの方に愛されている中日ドラゴンズのマスコット「ドアラ」。

ドアラの年俸は食パンの「グラム」で示され、ドアラと食パンは切っても切り離せない関係になっています。

昨年の発売時には、完売商品も出るなど大きな反響をいただきました。

そしてこのたび、ファンの皆さまからの熱い声にお応えし、「ドアラと食パン」シリーズ第2弾の発売が決定。新たなアイテムを加え、ドアラの愛らしさと食パンモチーフのユニークな世界観をさらに楽しめるラインアップをご用意しました。毎日の暮らしに思わず笑顔を届ける、ドアラファン必見の新シリーズです。

【商品の概要】ドアラと食パン パンの袋をとめるやつカラビナ

●商品サイズ：約W80×H130mm

●素材：アクリル・金属

●商品価格（消費税込み）：各880円

バッグなどに取り付けて楽しめるカラビナ仕様で、持ち歩きのアクセントとしても活躍します。

ユニークな形状が、さりげなく個性をプラスしてくれるアイテムです。

「小倉トースト」「たまごサンド」「ジャムトースト」「カツサンド」ドアラと食パン エコバッグ

●商品サイズ：約W100×H370×H420mm

●素材：ポリエステル100%

●商品価格（消費税込み）：1,320円（1個入）

たっぷり入るサイズ感で、お買い物やお出かけに活躍します。

ドアラと食パンの総柄デザインが、持つたびに気分を楽しくしてくれます。

ドアラと食パン クリアシートシール

●商品サイズ：約W100×H175mm

●商品価格（消費税込み）：550円（1シート 10ピース）

クリア素材で下地になじみやすく、貼るだけで自然なデコレーションが楽しめます。

透け感のある仕上がりで、手帳やノートを彩ります。

「ダイカット」「コミック」ドアラと食パン ボールペン

●商品サイズ：約W10×H140mm

●商品価格（消費税込み）：各550円（1本入）

手になじみやすいスリムな形状で持ちやすく、日常使いから仕事まで幅広く活躍します。

ドアラと食パンのデザインがあしらわれ、使うたびに気分を上げてくれる一本です。

「小倉トースト」「たまごサンド」「ジャムトースト」「カツサンド」ドアラと食パン スリムノート

●商品サイズ：約W130×H210mm

●素材：紙

●仕様： 64ページ 5mm方眼

●商品価格（消費税込み）：各660円（1冊入）

スリムで持ち運びやすいサイズ感で、外出先でも使用いただけます。

4種のデザインが、毎日の記録を楽しいひとときに変えてくれます。

「小倉トースト」「たまごサンド」「ジャムトースト」「カツサンド」本文デザインドアラと食パン ハンカチ

●商品サイズ：約W200×H200mm

●素材：綿100%

●商品価格（消費税込み）：各770円（1枚入）

綿100%のやさしい肌触りで、心地よく使用いただけます。

しっかりとた厚みで吸水性にも優れ、日常使いにぴったりです。

「小倉トースト」「たまごサンド」「ジャムトースト」「カツサンド」ドアラと食パン めじるしチャーム

●商品サイズ：約W46×H46mm

●素材：アクリル・シリコン・金属

●商品価格（消費税込み）：各660円（1個入）

自分の持ち物をひと目で見分けられる便利なチャームです。

ダイカットデザインがかわいらしく、日常の中にさりげない楽しさをプラスしてくれます。

「小倉トースト」「たまごサンド」「ジャムトースト」「カツサンド」ドアラと食パン ダイカット付箋

●商品サイズ：［パッケージサイズ］約W85×H145mm

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各605円（1冊入）

ダイカット仕様のお手軽サイズで、メモやメッセージを書き込むのに便利です。

デザインごとに異なるユニークな形状が、デスクまわりを楽しく彩ります。

「小倉トースト」サイズ：約W59×H70mm「たまごサンド」サイズ：約W70×H59mm「ジャムトースト」サイズ：約W70×H71mm「カツサンド」サイズ：約W70×H63mm

※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■販売情報

【販売場所】

●愛知・岐阜・三重・静岡県内の一部郵便局店頭

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/doara2026.pdf）

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ドラゴンズ公式オンラインショップ

https://dragonsshop.info/

●ドラゴンズストア（サカエ/ナゴヤ/豊橋）



●その他全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●愛知・岐阜・三重・静岡県内の一部郵便局店頭：2026年6月22日（月）

●フタバオンラインショップ：2026年6月20日（土）

●ドラゴンズ公式オンラインショップ：販売中

●ドラゴンズストア（サカエ/ナゴヤ/豊橋）：販売中

●その他全国の取扱い販売店：2026年6月下旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社

【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）