GeoDreams代表取締役社長 夘瀧高久が「第50回きらぼしピッチ～GX（グリーントランスフォーメーション）～」に登壇

株式会社ＧｅｏＤｒｅａｍｓ

株式会社GeoDreams（代表取締役社長：夘瀧高久、本社：東京都、以下「GeoDreams」） は、2026年6月26日（金）に羽田イノベーションシティにて開催される「第50回きら ぼしピッチ～GX（グリーントランスフォーメーション）～」において、当社代表取締役社長の夘瀧（うたき）が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、きらぼし銀行が主催するGX（グリーントランスフォーメーション）分野 に特化したスタートアップピッチイベントであり、革新的な技術や事業を展開するスタートアップ企業と、事業会社・投資家・自治体等とのマッチング機会の創出を目的として開催されます。 GeoDreams は、「次世代型のクローズドループ地熱事業を開発するディープテック・スタ ートアップ」として登壇し、当社事業の概要と、地熱革命に向けた今後の展望についてご紹介いたします。

■イベント概要

【イベント名】第50回きらぼしピッチ ～GX（グリーントランスフォーメーション）～

【日時】2026年6月26日（金）17:00～19:00

【会場】KicSpace HANEDA（羽田イノベーションシティ内）およびオンライン配信

【主催】東京きらぼしフィナンシャルグループ きらぼし銀行

【登壇者】株式会社GeoDreams 代表取締役社長 夘瀧高久

【登壇テーマ】日本に地熱革命を！次世代型クローズドループ地熱の社会実装に向けた取り組み

【参加申し込みURL】https://peatix.com/event/5024035

定員：オフライン40名、オンライン100名

お申込み方法： 「チケットを申し込む」ボタンよりオフライン（KicSpaceHANEDA）またはオンラインを選択しお申込みください。

お申込み期限：2026年6月25日（木）12時迄

■登壇者プロフィール

夘瀧高久（うたき たかひさ）

大阪ガス株式会社入社後、エンジニアリング部門にて、クリーンテックの技術開発（水素 製造、炭鉱メタンガス回収、バイオガス精製、CO2分離など）、実証、事業化などに従事。その後、経営企画部門にてR&D・オープンイノベーション戦略およびアライアンス推進などに従事。長年にわたり環境・エネルギー分野の新規事業開発に取り組んできた経験を踏まえ、2025年にGeoDreamsへ参画。2026年6月より、代表取締役社長として、次世代型クローズドループ地熱技術の社会実装に向けて、事業開発およびプロジェクトを推進。

■株式会社GeoDreamsについて

会社名：株式会社GeoDreams

代表者：代表取締役社長 夘瀧 高久

本社所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 ＴＫ池田山ビル2Ｆ

設立：2022年1月

事業内容： 先進技術を活用した次世代型地熱発電事業（クローズドループ事業）として、 高性能掘削「G-Pulse」や地熱調査・評価技術「Typhoon」を展開するとともに、革新的なスケール除去技術「BLUE SPARK」を活用した地熱井メンテナンスソリューションや各種ワイヤーライン検層サービスを通じた地熱井メンテナンス事業を行っています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社GeoDreams 広報担当

Email：info@geodreams.co.jp

Web：https://geodreams.co.jp/