海上特殊部隊が最高の夏へ導く！？オリジナルPV「MISSION: SERAGAKI」を公開

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa)（所在地：沖縄県恩納村）は、2026年6月19日（金）より「瀬良垣ナイトプール(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000034203.html)」の夏季営業を開始するにあたり、映画さながらの世界観で、瀬良垣島の夏の魅力を表現したスペシャルプロモーションムービー「MISSION: SERAGAKI ―最高の夏をコンプリートせよ―」を本日公開いたしました。

本プロモーションムービーでは、瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブを”海上特殊部隊”に見立て、ご家族を最高の夏へと導く存在として描写。従来のホテルプロモーションのように「美しい風景を見せる」だけではなく、あえて物語性を持たせることで、瀬良垣島での過ごし方をより身近に感じていただくことを目指し、ご覧いただいた瞬間に心が軽くなるような映像表現に仕上げています。

動画では、日本国内のハイアットで初めて導入されたお子様向けプログラム「キャンプハイアット」でお子様が夢中になる姿を捉え、その間、ご両親はプールサイドでゆったりとした大人の時間を過ごした後、ご家族そろってシュノーケリングやバナナボート、シーカヤックなど、瀬良垣の瑠璃色の海を思う存分楽しむマリンアクティビティへと場面が切り替わっていきます。フィナーレには季節限定の打ち上げ花火が彩りを添えます。滞在を通して、瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブがご家族それぞれの時間をつなぎ、最高の笑顔、最高の思い出づくりをサポートします。

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、沖縄本島側のビーチハウス棟と、橋でつながる瀬良垣島のアイランド棟からなるリゾートです。瀬良垣島は沖縄海岸国定公園の豊かな自然に囲まれ、瀬良垣ビーチや海につながるインフィニティビューのラグーンなど、まるで自然と一体となるようなプライベート感あふれる景観が広がります。沖縄の海を余すところなく楽しめる、唯一無二のロケーションです。

今夏は新たなアクティビティとして、ジェットスキーに引かれて水面を滑る爽快な「ザップボード」や、1日1組限定でシュノーケリングやフィッシング等、思い思いの海遊びができる「3時間貸切りボートチャーター」も登場。なかでも、BIGペダルボートで行くクマノミ探検シュノーケリングは1日1組限定の特別な体験。柔らかい光に輝く透明度の高い海で、南国の海の世界をのぞきにいきましょう。瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブではお子様から大人まで楽しめる18種類以上のプログラムをご用意しています。

お盆期間中は、打ち上げ花火や地元・瀬良垣の青年会による道じゅねー、バルーンアートなど日替わりで多彩なイベントをご用意。さらに、マリン＆アクティビティからランチ・ディナーまで約20種類の体験を自由に選べるクーポン付き宿泊プラン「あしびー・リトリート」も展開いたします。

朝は海へ。午後はインフィニティビューのラグーンやグスクプールでゆったりと。夕方にはプールサイドで水平線に沈むサンセットを眺め、そして日が落ちるとギャラクシーピンクに輝く「瀬良垣ナイトプール」へ。朝から夜まで表情を変えながら続いていく海とともに過ごす時間こそが、瀬良垣島ならではの魅力です。



瀬良垣島の夏が、今年も始まります。

■オリジナルPV「MISSION: SERAGAKI」

PV URL：https://youtu.be/E4wfUhaRaW8

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E4wfUhaRaW8 ]

＜瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ コメント＞

今回の映像では、瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブの現場を新たな視点で表現しました。安全を第一に、その日の海と向き合い、お客様それぞれにとって心地よい過ごし方をご提案することが私たちの役割です。この夏も、瀬良垣ならではの海の時間を心から楽しんでいただけるようお迎えします。

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ウェルネス＆スパ 部長 花俣 峻介

■全力で島遊び｜ マリン＆アクティビティ

瀬良垣島だからこそ実現できる、島まるごとリゾートのマリン＆アクティビティ。最高のポイントを知り尽くしたスタッフとともに、夏の冒険に繰り出しましょう。

＜おすすめ＞

・「新登場・1組限定」3時間貸切りボートチャーター

― シュノーケリングとフィッシングを自由な時間配分で楽しめる、プライベート感満点の貸切プラン。

・「新登場」ザップボード

― ジェットスキーに引かれて水面を駆け抜ける、スリル満点のアクティビティ。

・「1組限定」BIGペダルボートでいくクマノミ探検シュノーケリング

― 浅瀬のポイントで楽しむ、のんびり贅沢なシュノーケリング。

詳細（マリンアクティビティ）：

https://www.hyatt.com/content/dam/hotel/propertysites/assets/regency/okaro/documents/ja_jp/home/Marine-Activity-Japanese.pdf

ご予約：https://forms.office.com/r/s68aQfcd9n?origin=lprLink

問い合わせ： 瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ 直通電話（098-960-4287）または、seragaki.wellness@hyatt.com

■瀬良垣の過ごし方をカスタマイズ ｜ 宿泊プラン「あしびー・リトリート」

「あしび～」とは沖縄方言で「遊ぶ」の意。20種類以上のコンテンツから自由に選べる「瀬良垣あしび～クーポン」付きの2連泊以上限定の宿泊プランです。マリンアクティビティにも、レストラン「セラーレ」のダイニングにも、お子様向けプログラムにも自由にご利用いただけます。ご家族のお旅行にもグループでの滞在にも、幅広い過ごし方をかなえる宿泊プランです。

販売期間：～2026年10月29日（木）

滞在期間：～2026年10月31日（土）

特典：

瀬良垣あしび～クーポン（お一人様2枚／滞在中1回）、オールデイダイニング「セラーレ」での朝食付き

料金：

スタンダードツイン（38平方メートル ）1室2名様ご利用時、2泊合計63,000円～（サービス料15％・消費税別）

予約：https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/offers または宿泊予約専用ダイヤル（098-966-2589、8:00～20:00、年中無休）

■幻想的な夜で一日を締めくくる｜ 「瀬良垣ナイトプール」

2023年のスタート以来ご好評をいただいている「瀬良垣ナイトプール」。グスクプールとインフィニティビューのラグーンがギャラクシーピンクに染まり、DJ Ayahによる沖縄らしいサウンドが夜のリゾートをドラマティックに演出します。

開催期間：6月19日（金）～10月12日（月・祝）

営業時間：18:00～21:00

DJパフォーマンス：期間中、火・木・土・日・祝日

詳細：https://www.hyatt.com/content/dam/hotel/propertysites/assets/regency/okaro/documents/ja_jp/area-attractions/Seragaki-Night-Pool-Japanese.pdf

注意事項：

・ナイトプールのご利用は宿泊者様限定とさせていただきます。

・悪天候時は中止となる場合がございます。

また、設備状況によりライトアップエリアが限定される場合がございます。

・状況により開催期間を変更する場合がございます。

・ラグーンは海水を使用しており、一般プール同様の塩素による水質コントロールはできかねますので

ご了承ください。

■夏休み・お盆スペシャルイベント

お盆期間は、ザ・アイランド棟のロビーを中心にホテル内で連日にわたり多彩なイベントを開催します。

・打ち上げ花火：8月11日・13日・14日・15日

・道じゅねー（瀬良垣青年会によるエイサー）：8月15日

・エイサー（琉星太鼓）：8月12日

・沖縄音楽（沖縄民謡ユニット ちんちな～）：8月13日

・バルーンアート：8月11日・14日

・ボディージュエリー：8月12日・13日・15日

・有料イベント）出張キャンプハイアット「沖縄の生き物たちをつくってみよう！」：8月14日～20日

詳細：https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/events-and-attractions

※開催内容・日時は変更となる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。

＜ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄＞

ホテルが位置する恩納村は沖縄県でも有数の素晴らしいリゾートエリアの一つであり、新しい冒険が詰まっています。世界自然遺産に登録されているやんばるへのアクセスも容易で、多くの自然や地元の文化体験が楽しめます。ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、沖縄本島屈指のリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と、沖縄本島が一本の橋で繋がりひとつのリゾートを構成する、ユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルで「元気になるホテル」として、身体と心に元気が満たされるリゾート体験を提供し続け、今後も魅力あるデスティネーションリゾートとして沖縄観光に貢献してまいります。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP) をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。