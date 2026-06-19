THREEから、美しい雨上がりに着想を得た「虹」と「風」の精油フレグランスが登場

株式会社ACRO

THREE ESSENTIAL SCENTS R ―THROUGH THE RAIN-

自然のエレメントを着想源に、精油100%で調香しているTHREEのエッセンシャルセンツ R。

今回のコレクションは、雨上がりにそよめくきらめきに満ちた‟風”と、雲間から輝く‟虹”をモチーフとして、「06 WIND TELLER」が定番に仲間入り、「X11 ARCH OF HOPE」が限定で登場します。

既存のコレクションと同様に、自社農園で栽培した、リラックス成分リナロールを約2倍含有するTHREEオリジナル ゼラニウム精油を配合。

湿度の上昇により寝苦しい夏の夜に、寝香水として。

憂鬱なシーンで、重くなった気持ちのリセットに。

2026年6月19日（金）より予約開始、2026年7月3日（金）より全国発売いたします。

THREE エッセンシャルセンツ R

06 WIND TELLER

〈オードトワレ〉 10mL 5,720円（税込） / 30mL 12,100円（税込）

自然由来指数 100％（ISO16128準拠 水を含む）

通り雨が止み訪れる、リラクシーなきらめき。ハーバルな「風」の抱擁。

清涼感あふれるユーカリやミントが追い風のように駆け抜け、

フレッシュなグレープフルーツ、ジュニパーベリーがふくらみを届ける。

ハーバルな甘みをゼラニウムが描き、その余韻をベチバーとラベンダーが力強く残してゆく。

続くグリーンのハーモニー。フランキンセンスがミルキーなタッチを醸しながら-。

香調 ： RELAXING

TOP ： ユーカリ / ミント / グレープフルーツ など

MIDDLE ： マジョラム / ジュニパーベリー / ゼラニウム など

BOTTOM ： ラベンダー / フランキンセンス / ベチバー など

【おすすめのシーン・マインド】

鬱々とした気分を軽やかにリフレッシュさせたいときに。

湿度が高い夜の重苦しさに寄り添い、心地よいひとときへ。就寝前の"寝香水"としても。

THREE エッセンシャルセンツ R

X11 ARCH OF HOPE

【限定発売】〈オードトワレ〉 30mL 13,200円（税込）

自然由来指数 100％（ISO16128準拠 水を含む）

雨音の後に現れる、光かがやくまばゆいアーチ。ホープフルな「虹」の幸福。

フルーティなピンク、スパイシーなブラック、ふたつのペッパーをツイスト。

爽やかなスペアミントが加わり、雨上がりの静寂感とクリーンな空気を描く。

ゼラニウムはみずみずしさを醸し、ローズとともに多幸感を。

華やかで清々しいラベンダー、アーシーなキャロットシードが多面的な輝きをつなぎ止める。

香調 ： INSPIRING

TOP ： スペアミント / ピンクペッパー / ブラックペッパー など

MIDDLE ： ラベンダー / ゼラニウム / バイオレット など

BOTTOM ： ローズ / キャロットシード / シダーウッド など

【おすすめのシーン・マインド】

気持ちが晴れない朝、日中、幸福感に満たされたいときに。

虹を見つけた時のような前向きな気分へ。曇りや雨の日の憂鬱なシーンにも活躍。

ESSENTIAL SCENTS R LINE UP

THREE エッセンシャルセンツ R

〈オードトワレ〉

全7種 各10mL 各5,720～5,940円（税込） / 各30mL 各12,100～13,200円（税込）

自然由来指数 100％（ISO16128準拠 水を含む）

00

〈石〉STONE

01

〈花〉FLOWER

02

〈樹〉WOOD

03

〈果実〉FRUIT

04

〈種〉SEED

05

〈土〉EARTH

★NEW 06

〈風〉WIND

詳細を見る :https://www.threecosmetics.com/brand/news/essential-scents-through-the-rainTHREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。



スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



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