地域外からの農業法人の誘致の支援対象地区として全国６自治体を選定

株式会社アグリメディア

アグリメディア・サグリ共同事業体（構成員：株式会社アグリメディア〔東京都目黒区、代表取締役：諸藤貴志〕、サグリ株式会社〔兵庫県丹波市、代表取締役CEO：坪井俊輔〕）は、農林水産省「令和7年度 地域外からの担い手参入に向けた農地等の情報集約及び参入計画の調査・分析委託事業」において、参入希望法人の誘致等に関する計画の策定支援対象地区として下記6自治体を選定しました。

本事業では、自治体に対する支援に加え、農業への新規参入や経営拡大のための農地を探している法人に対する農業参入できる農地情報の紹介や、参入計画策定等のサポートを行ってまいります。

【支援対象地区】

・長野県飯綱町

・島根県浜田市

・福島県白河市

・福島県矢吹町

・岐阜県八百津町

・兵庫県淡路市

支援対象地区については今後も順次選定を進めてまいります。

■ご紹介可能な農地の一例

農地情報１：約2.0haの畑地。拡張余地あり。露地野菜全般の栽培が可能。市有地。

農地情報２：約40haのまとまった畑地。平坦な農業地帯が広がり露地野菜の生産が可能。

▶ 農地情報に関心のある方はこちら：info_public@agrimedia.jp

担当：野田・西川まで

■ 背景・事業について

全国の市町村では、地域農業の将来像である「地域計画」が策定され、将来の受け手が決まっていない農地が約3割を占めることが明らかとなっています。こうした農地の担い手確保が急務となるなか、農林水産省では地域外や異業種からの農業参入を促す施策を推進しています。

当共同事業体は本事業において、以下3つの取組を実施しています。

１.農地の集約から参入計画策定までを、ワンストップで支援

将来の受け手が決まっていない農地の集約・集積を進め、農業参入に向けた計画策定を支援します。また、参入を希望する法人に対して、自治体等と連携しながら計画の実現をサポートし、円滑な農業参入を支援します。

２.自治体と参入希望法人をマッチングするデータベースの構築

将来の受け手が決まっていない大規模農地が所在する他地域等から参入受入意向のある自治体と参入希望情報を登録した法人とのマッチングを支援する仕組みを整備します。（2026年11月運用開始予定）

３. 全国の参入可能な農地をまとめて探せるポータルサイト作成

全国の参入可能な農地情報や自治体の支援策を一元的に発信するポータルサイトを公開します。自治体ごとへの問合せが不要となるため、参入を希望する法人の農地を探す負担が大幅に軽減されます。 （2026年7月一部公開予定）

■ 支援対象地区の選定について

今回選定した6地区は、将来の受け手が決まっていない農地が一定規模まとまっており、自治体が地域外からの法人誘致を進める意向がある地域です。当社は、今後、選定した地区において農地の利用調整を進めるとともに、参入を希望する法人に対して、自治体と連携した参入計画の策定や円滑な農業参入をサポートしてまいります。

■ 農地を探している法人・事業者の方へ

将来の受け手が決まっていない大規模農地の紹介にとどまらず、農業参入する際の事業計画の策定、自治体との調整や生産技術の習得など、農業参入のプロセスを一貫してサポートしています。

「作りたいものは決まっているが、どのエリアが良いかわからない」「まず農地の状況を知りたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

■ お問い合わせ先

株式会社アグリメディア コンサルティング事業部

MAIL：info_public@agrimedia.jp

URL：https://agrimedia.jp

株式会社アグリメディア

会社名：株式会社アグリメディア

設 立：2011年4月

代表者：代表取締役 諸藤貴志

資本金：8億3,277万円（資本準備金含む）

所在地：東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9階

主な事業：

・サポート付き貸し農園「シェア畑」、栽培・整備代行「農地まもる君」など

・農業特化型求人サービス「あぐりナビ」、地方自治体、地域の担い手確保事業など

・自治体、法人の農業ビジネス参入支援など

URL ：https://agrimedia.jp/ （コーポレートサイト）