大阪万博公園EXPOCITY「BARBARA EXPO RESTAURANT」に”夏の味覚”メニューが登場！自家製パン食べ放題には人気のポップオーバーが復活！6月19日より。

株式会社ポトマック

大阪万博公園駅・ららぽーとEXPOCITY「BARBARA EXPO RESTAURANT（バルバラエキスポレストラン）」は、6月19日（金）より、夏らしい季節感あふれるメニューへリニューアルします。

夏の味覚をふんだんに使用したメニューは彩り豊かで、涼やかな夏のひとときを感じさせます。

また、食べ放題の自家製パンには、多くのご要望にお応えし、人気を博したポップオーバーが待望の復活。

季節ごとに変化するメニューを通じて、何度訪れても楽しめる充実した食体験をご提供します。

パン食べ放題に焼き立てのポップオーバーが待望の復活！

SNSで大人気！外はサクッ、中はふわっと軽い食感が特徴のポップオーバー。

その名前の由来は、生地がオーブンで焼かれる際に膨らみ、型から弾け飛びだす（Popover）様子から来ています。ホイップバターとメープル風シロップをつけて食べるとやみつきに！ぜひ味わってみてください。

夏の味覚を使用したお食事やデザート

淡路産鶏むね肉のカツレツ 自家製タルタルソース

平日：2,350円（税込）

土日祝：2,500円（税込）”土日祝限定”季節のスープ付き

淡路島産牛挽き肉と揚げ茄子のキーマカレー風ペンネグラタン

平日：2,150円（税込）

土日祝：2,300円（税込）”土日祝限定”季節のスープ付き

三元豚のローストポーク 夏野菜のトマト煮込み マスタードとバジルのソース

平日：2,200円（税込）

土日祝：2,350円（税込）”土日祝限定”季節のスープ付き

レモンとライムのシトラスクレープ チーズクリームとラムレーズンアイス

1,200円（税込）

BARBARAソフトクリームパフェ マンゴー

1,150円（税込）

他にもバルバラ定番の人気メニューや各種お料理、スイーツやお飲み物なども多彩にご用意しています。

EXPOCITYでのお買い物はもちろん、万博公園や周辺のスポットへお出掛けの際のお食事、ちょっと一息にぜひお立ち寄りください。

■BARBARA EXPO RESTAURANT（バルバラエキスポレストラン）

EXPOCITYのランドマーク・大観覧車のすぐ横の、ちょっとおしゃれなカフェレストラン。

食べ放題の自家製パンとドリンクバーで大満足のお食事と、お買い物のひと休みにうれしいカフェ＆スイーツもご用意しています。

ファミリーで、デートに、夜には飲み会もできちゃう、みんなのコミュニケーションショップです。



TEL：06-4860-6490

大阪府吹田市千里万博公園２－１ ららぽーとEXPOCITY エキスポキッチン2F

MAP：https://g.page/barbaraexpo

Instagram：https://www.instagram.com/barbara.expo/