MAXWINから「3役こなす」保温保冷機能付きシートボックス『K-SHBAG01』を発売！収納・クッション・バッグで車内をスッキリ快適に

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、収納ボックス・腰部クッション・持ち手付きバッグの3役をこなし、保冷・保温機能も搭載した車内整理の決定版アイテム「K-SHBAG01」の販売を開始しました。

販売ショップ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H29C1KH6

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-shbag01/

Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-shbag01.html

MAXWIN K-SHBAG01

買い物帰りの荷物が車内で散乱してしまう、ドライブ中に食料品が傷まないか心配…そんな悩みを一気に解決するのがMAXWINの保冷機能付きシートボックス「K-SHBAG01」です。30Lの大容量で食料品をまとめてスッキリ収納でき、厚みのある断熱PE＋アルミ素材が優れた保冷・保温性能を発揮。さらに収納ボックス・腰部クッション・持ち手付きバッグの3役をこなす多機能設計で、アウトドアや日常の買い物まであらゆるシーンで活躍します。シートの隙間に差し込むだけで固定できるストッパー付きで、取り付けも取り外しも手間いらず。1台で車内を劇的に快適にする頼れるアイテムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YQ0yhgwU35s ]

製品特徴

車内のお悩み解決

荷物で車内が散らかったり、シートから荷物が落下してしまうストレスを根本から解消します。持ち手が付属しているので、お買い物後にそのまま車内へ設置できる手軽さも魅力です。

持ち手付きで持ち運び自由

しっかりとした持ち手を採用しているため、車からの出し入れや移動先での持ち運びもスムーズ。お買い物後の荷物移動はもちろん、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンでも活躍します。

1つで3役

収納ボックス・腰部クッション・持ち手付きバッグとして、シーンに応じて使い方を自由に切り替えられます。これ1つで車内のあらゆる困りごとに対応できる万能アイテムです。

たっぷり入る大容量

食料品をまとめてドカッと購入しても安心の30L大容量設計。シートにそのまま固定できるので、帰宅後の積み下ろしが最小限で済み、もう車内が散らかる心配はありません。

保冷・保温OK

厚みのある断熱PE＋アルミ素材を採用し、置き配レベルの優れた保冷・保温性能を実現。炎天下での買い物帰りや、レジャー時のお弁当・飲み物の保管にも威力を発揮します。

腰部の痛みを軽減。クッション機能

荷物を入れないときは折りたたんで腰部クッションとして使用できます。高密度クッション材が腰をしっかりサポートし、長時間ドライブの疲れや腰の痛みを和らげます。

安全・安心のデザイン

シートの隙間に差し込むだけで固定できるストッパーが付属。工具不要でカンタンに取り付けられ、取り外しもラクラク。走行中のズレを防ぎ、安全で安心な使用感を実現しています。

耐久素材

ポリエステル生地を採用し、防水性と耐摩耗性に優れた設計。多少の水濡れや摩擦にも強く、毎日のお買い物から本格的なアウトドアまで、長く安心してご使用いただけます。

製品仕様

サイズ

・ボックス時：約 34×37×24cm、

・腰クッション時：約 34×24×8cm

素材：ポリエステル、PE断熱素材、保冷アルミ素材、高密度クッション材

重量：約1.2kg

《付属品》

ボックス本体×1、腰クッション×1