人気ゲーム『どこでもいっしょ』とフェリシモ「猫部(TM)」のコラボグッズに新作が登場！ ほぼ等身大のトロと暮らせる「布団収納ケース」など、毎日が楽しくなりそうな全7アイテム

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するフェリシモ「猫部(TM)」は、世代を超えて多くのファンに愛され続けているゲーム『どこでもいっしょ』とコラボしたキャラクターグッズのウェブ販売を6月18日より開始しています。ゲームに登場するキュートな猫のキャラクター「トロ」と仲間たち（通称ポケピ）をモチーフにしたオリジナルアイテムに待望の新作が登場です。「トロのほぼ等身大布団収納ケース」をはじめ、おうちでもお外でもトロたちとの暮らしを満喫できるラインナップです。オリジナルポストカードがもらえるキャンペーンも期間限定で実施中です。販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用されます。

◆『どこでもいっしょ』新作グッズ特設ページをチェック

＞＞https://feli.jp/s/pr260619nk/10/(https://feli.jp/s/pr260619nk/10/)

◆『どこでもいっしょ』コラボグッズ第3弾を「猫ブログ」でチェック

＞＞https://feli.jp/s/pr260619nk/1/(https://feli.jp/s/pr260619nk/1/)

◆トロのほぼ等身大布団収納ケース

お部屋でくつろぐトロの姿が現実になったような、ほぼ等身大（約1m）の布団収納ケースです。存在感抜群のおなじみのポーズが再現されていて、トロといっしょにのんびり暮らしているような気分にひたれます。頭とからだの2ヵ所にファスナーが付いていて、別々の収納になっているのもポイントです。頭には薄手のシングル掛け布団、からだにはブランケットやタオルケットなどが、それぞれ1枚ほど収納できます。使わないときは、小さく折りたたんでしまえます。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロのほぼ等身大布団収納ケース

1個 \13,500（+10% \14,845）

→うち50円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/2/(https://feli.jp/s/pr260619nk/2/)

◆トロと仲間たちのモノトーンスカート

どこでもいっしょのトロと仲間たちが総柄プリントされた、モノトーンカラーのスカートです。大人でも着やすいシックなデザインは、カジュアルだけでなくキレイめコーデにもマッチします。ウェスト背面がゴム仕様なので着用しやすく、両側にポケット付きなのも便利です。Tシャツやブラウスなどいろいろなコーデに合わせて楽しめます。ほんのりつや感のある生地は、ほどよい厚みがあって、ロングシーズン活躍します。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロと仲間たちのモノトーンスカート

1枚 \6,900（+10% \7,589）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/3/(https://feli.jp/s/pr260619nk/3/)

◆トロたちの好物デザイン靴下

トロ・クロ・ソラの3匹の好物、寿司（トロ・シャコ・納豆巻き）・お酒・青リンゴのモチーフが、それぞれデザインされている遊び心のある靴下です。いつものお洋服になじみやすいベーシックなカラー展開で、ポップな柄の編み立てが、おしゃれでかわいいデザイン。サイドのポケピたちのワンポイント刺しゅうもとってもキュートです。スニーカーやスポーツサンダルなど、アクティブなコーデにおすすめです。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロたちの好物デザイン靴下の会

月1足 \1,600（+10% \1,759）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/4/(https://feli.jp/s/pr260619nk/4/)

◆トロたちの猫耳コインポケット付き二つ折り財布

猫耳が愛らしいトロたちのお顔そのままの二つ折り財布です。デザインは〈トロ〉〈クロ〉〈ソラ〉の3種類。猫の形にダイカットされた、パカッと開く中が見やすいコインポケットに、トロたちの顔が型押しされています。内生地が、ポケピたちのドット絵総柄なのもかわいい。中には6個のカードポケット付きで、収納もばっちりです。透明の窓ポケットなど、写真が入るスペースもあって、コンパクトな二つ折りながら、ちょっとしたお出かけのお供にぴったりです。背面には「どこでもいっしょ」のロゴが型押しされています。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロたちの猫耳コインポケット付き二つ折り財布の会

1個 \4,000（+10% \4,399）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/5/(https://feli.jp/s/pr260619nk/5/)

◆トロがひょっこり ニット編みポシェット

身軽なお出かけにぴったりなニットポシェットです。トロ・クロ・ソラが楽しげに踊る姿にほっこりします。裏面のポケット横には、ひょっこりのぞくトロの姿も。マグネット式の留め具で出し入れしやすく、スリムに見えて、まち幅はしっかりあるので、スマホや文庫本などちょっとしたお出かけの荷物が入ります。どんな服装にもなじみやすいブルーグレーのやさしい色合いも◎。くすみグリーンのカラーがかわいいショルダーストラップは、長さ調節もできます。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロがひょっこり ニット編みポシェット

1個 \3,300（+10% \3,629）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/6/(https://feli.jp/s/pr260619nk/6/)

◆トロたちのぬいぐるみペンケース

トロ・クロ・ソラの3匹のポケピがキュートなぬいぐるみペンケースです。なでなでしたくなるやわらかな起毛生地で、3匹並べたくなります。中は約14cmのペンが6本ほど入る大きさです。ペン以外にも、コスメなど好きな小物を入れていっしょにお出かけを楽しめるポーチです。それぞれ特徴的な尻尾もしっかり再現しています。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロたちのぬいぐるみペンケースの会

月1個 \2,900（+10% \3,189）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/7/(https://feli.jp/s/pr260619nk/7/)

◆トロとポケピたちのわいわい手帳シールセット

トロと仲間たちが手帳をかわいくアレンジしてくれるオリジナルシールセットです。デザインは、〈トロ・クロ・ソラ〉〈トロ・リッキー・ピエール〉〈トロ・ジュン・スズキ〉の3種類。「どこいつフォント」がかわいい吹き出し文字がセットになったイベントシール、自由に組み合わせできるアレンジシール、開きたい場所がわかりやすいインデックスシールの3種類が毎月2枚ずつ6枚セットで届きます。インデックスシールは破れにくい素材になっているのもうれしいポイント。毎月アレンジするのが楽しみになりそうです。

【NEW】どこでもいっしょ×猫部 トロとポケピたちのわいわい手帳シールセットの会

月1セット \1,300（+10% \1,429）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260619nk/8/(https://feli.jp/s/pr260619nk/8/)

◆「オリジナルポストカード」プレゼントキャンペーン

「どこでもいっしょ×猫部」のコラボアイテムを購入し、翌月の定期便で猫部商品を注文すると「オリジナルポストカード」がもらえます。

キャンペーン締め切り：2026年9月分まで

※フェリシモ定期便を初めて利用・再開する場合の締切：2026年9月3日

キャンペーンについて詳細はこちら＞＞

https://feli.jp/s/pr260619nk/9/(https://feli.jp/s/pr260619nk/9/)

◆『どこでもいっしょ』とは

『どこでもいっしょ』は、ネコだけど人間になることを夢見ている「トロ」をはじめとしたポケピたちに、コトバを教えるお話しゲーム。1999年のシリーズ1作目発売以来、今でも多くのファンに愛されています。

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/4/(https://feli.jp/s/pr190501/4/)

・X（Twitter）（@felissimonekobu）＞＞ https://twitter.com/felissimonekobu(https://twitter.com/felissimonekobu)

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※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆「わんにゃん支援活動」について

日本では、1年で1,964頭の犬と、4,866匹の猫がさつ処分（※令和6年度環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より）されています。飼い主に捨てられたり、災害時に取り残されたり、地域で猫が過剰繁殖する問題もあります。フェリシモでは、この問題を解決したいというお客さまのたくさんのお声を受け、犬猫の保護と里親探し活動、猫の過剰繁殖防止活動を支援する基金を設立しています。

＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/6/(https://feli.jp/s/pr190501/6/)

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/(https://feli.jp/s/pr240301/1/)

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA(https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA)

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/(https://www.instagram.com/felissimo_official/)

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/(https://feli.jp/s/pr240301/4/)