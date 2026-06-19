日常と非日常を横断。新ブランド「scene of the haus」が2026年6月にローンチ

株式会社Whighender

株式会社Whighender（本社：東京都港区）は、2026年6月25日、新ブランド「scene of the haus（シノヴァハウス）」をローンチいたします。第一弾プロダクトとして、日常から旅先まで気兼ねなく履ける、ゴムソール仕様のバブーシュを展開。ローンチにあわせ、世界観を体感いただけるPOP UPも開催いたします。

エレガントなボディに、ゴムソールの機能性を掛け合わせた一足。長時間の移動や旅先、撮影現場、ホテルステイ、フライト、ホームパーティー、ドレッシーなディナーまで、軽やかでありながら品格を宿します。

本シリーズはこれまでHIDEYA HOUSEのラインとして展開され、ストレスのない履き心地と佇まいから、クリエイター、スタイリスト、編集者、アーティストなど感度の高いユーザーに支持されてきました。その世界観と可能性をさらに広げるべく、独立ブランドとして新たにスタートします。

ブランドについて｜あらゆるシーンに寄り添う美意識を

ブランド名には、“人生のさまざまなシーンに寄り添う”という想いを込めています。

旅先のホテル。深夜のフライト。スタジオで過ごす長い一日。友人を招いたホームパーティー。ドレスアップした夜。日常にも非日常にも、自宅にも外出先にも。気取らず、けれど美しくありたいすべての場面に、自然と馴染む存在を目指します。

今後はバブーシュを起点に、空間やライフスタイルにまつわるプロジェクト、コラボレーションも順次展開予定です。

コンセプト｜ONE FOR EVERY SCENE.

たったひとつのアイテムで、自分らしいスタイルが確立できるのなら。

たったひとつのアイテムで、「あなたのようになりたい」と憧れが生まれるのなら。

年齢も、性別も、国籍も越えた、ボーダーレスな美しさを。

日常も、仕事も、旅先も。あらゆる場面で自然に馴染む、シーンレスな品のよさを。

ONE FOR EVERY SCENE. どんなシーンにも、これひとつ。

機能美に根ざしながら、佇まいは美しく。軽やかでありながら、品格を宿す。

そんな新しいファッションの在り方を、「scene of the haus」は提案します。

1st コレクション｜シーンを選ばず、美しく馴染むバブーシュ

■ 静かな品格と、日常に馴染む美しさ 履く人の足に少しずつ馴染み、時間とともに表情を変えていく一足。暮らしや移動、過ごした時間までも映し出すように、唯一無二の風合いへと育ちます。クラシックな革靴のように構えすぎず、現代のライフスタイルに自然と溶け込む軽やかさ。脱ぎ履きのしやすさとバブーシュならではのリラックス感、そして装いを引き締める品格を両立し、“気を張らない上品さ”を表現しました。アイコンであるタッセルが足元にわずかな遊びを添え、日常にも旅先にもドレスアップした夜にも馴染みます。

■ 日本・兵庫県の工場で、職人が一足ずつ仕上げる 本製品は日本・兵庫県の工場で生産。大量生産ではなく、履き心地・素材感・フォルムの美しさに向き合いながら、国内の職人によって一足ずつ丁寧に仕上げています。日本のクラフトマンシップと現代的な感覚を融合し、機能性と佇まいの美しさのどちらも妥協しないものづくりを貫いています。



POP UP開催情報

ローンチにあわせ、ブランドの世界観を体感いただけるPOP UPを開催。第一弾プロダクトのバブーシュを展開し、フォルムやディテール、履き心地を実際に手に取ってご覧いただけます。

開催期間：2026年6月25日（木）～6月27日（土）

会場：SPACE R

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５－３

営業時間：6/25(木) 12:00-19:00

6/26(金) 11:00-19:00

6/27(土) 11:00-18:00

展開内容：scene of the haus 1st コレクション POP UP STORE

※商品は数量限定での展開となる場合があり、売り切れ次第終了となる可能性があります。※開催内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式Instagramまたは特設ページをご確認ください。



商品概要



商品名：Dance/Maestro

ブランド名：scene of the haus（シノヴァハウス）

発売時期：2026年6月

展開商品：バブーシュ

生産地：日本・兵庫県

サイズ展開：23cm-28cm

価格：\36,300（税込）

販売方法：POPUP/オンラインサイト

Official Website※Coming Soon※：https://sceneofthehaus.com/



scene of the haus OFFICIAL

Official Website※Coming Soon※：https://sceneofthehaus.com/(https://sceneofthehaus.com/)

Official Instagram：https://www.instagram.com/scene_of_the_haus/(https://www.instagram.com/scene_of_the_haus/)

＜お問い合わせ先＞

担当者名：黒木／メールアドレス：info@whighender.com