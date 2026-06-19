サッカー元日本代表GK本並健治と大阪・福島の“痺れる”最新スポットをおっさんぽ！進化するクレーンゲーム＆絶品の中華に大興奮！天然の妻・丸山桂里奈の“対処法”とは？

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と、2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか？

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

本並健治

橋下徹

◯番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

◯番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

先週に続き、メッセンジャー黒田、元日本代表ゴールキーパーの本並健治、橋下徹の3人が大阪・福島をおっさんぽ。今回は「シビれる」をテーマに、グルメや雑貨など、おっさんたちの心をくすぐる最新スポットをめぐる。

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まず3人が訪れたのは、昭和時代のおもちゃや雑貨を扱う「レトロベースフクシマ」。小学生時代に使っていた鉛筆や昭和のアイドルのレコードなど、懐かしのアイテムが1000点以上並び、おっさんたちはさっそく大いにシビれる。

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せっかくなので、気に入ったレトロアイテムを購入することに。車好きの本並と橋下はミニカーを選ぶ。一方の黒田は、「ハクション大魔王」をモチーフにしたライターを見つけ、「これ、おもしろい！」と興味津々。しかし、想像以上の値段に驚き、何度も値段を確認し続ける。

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続いて一行は、5月にオープンしたばかりの「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」へ。店内には150台以上の最新クレーンゲームがずらりと並び、景品はおもちゃだけでなく日用品も充実。おっさんたちもさっそくチャレンジする。

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黒田は娘へのおもちゃを、橋下は「次女のために」とぬいぐるみのクレーンゲームをチョイス。それを聞いた黒田は、「ほんまに次女ですか？ 北新地のホステスちゃうでしょうね？」とちゃちゃを入れる。

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本並は、リングをフックにかけると取れるクレーンゲームでミニカーに挑戦。あと少しで取れそうな惜しい展開が続き、黒田も加わって2人はすっかり意地になる。そんななか、ついに黒田が成功して景品をゲット。大喜びする黒田を見て、橋下は「こうやってギャンブル依存症になっていく」とつぶやく。

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さまざまなクレーンゲームを前に、おっさんたちはカメラの存在も忘れて夢中に。なかでも橋下は、次女へのぬいぐるみがなかなか取れず、両替に走る。挙句の果てには、店のスタッフにぬいぐるみを取りやすい位置へ移動してもらう作戦に出て、黒田から「そんな不正、ないで！」とツッコまれる。

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クレーンゲームを満喫したおっさんたちは、シビれるグルメがそろう「痺れ屋」へ。和歌山県産のぶどう山椒を使った麻婆豆腐や焼き餃子などが並ぶなか、黒田は「おっさんは麻婆豆腐が好き。麻婆豆腐の辛さですべてを忘れたいくらいに」と持論を展開する。

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山椒を使ったシビれるグルメがそろう一方、オーナーの藤森由身さんは一流の腕前を持ちながら、ギャンブルが原因で人生のどん底を経験している。その波乱万丈な人生を聞いた黒田は「シビれるな～！」と声を上げる。

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料理を待つ間、おっさんたちはそれぞれの“シビれる瞬間”についてトーク。弁護士の橋下は「裁判の判決を聞く瞬間」と明かす。一方の本並は「試合」と答え、PKの場面での心境についても赤裸々に語る。

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シビれる料理の数々を堪能しながら、話題は本並の妻・丸山桂里奈のエピソードに。明るく自由奔放な印象の丸山について、橋下が「丸山さんは私生活からあんな感じ？」と尋ねると、本並は「ほぼ、あんな感じ」と回答。さらに、会話がわけのわからない方向へ進んだときの対処法を明かし、黒田と橋下は爆笑！