名古屋フィルハーモニー交響楽団の演奏と小和田哲男氏の講演で戦国時代を楽しむ「いなざわ戦国の響きー大河音楽と講演でたどる信長公生誕の地ー」

愛知県

稲沢市は、「織田信長公生誕の地」としての認知向上と観光誘客を目的に、音楽と歴史講演を通じて戦国時代の魅力を体感できるイベント「いなざわ戦国の響き-大河音楽と講演でたどる信長公生誕の地-」を、2026年8月11日（火・祝）に開催します。

本イベントでは、名古屋フィルハーモニー交響楽団による戦国時代にまつわる歴史・武将ドラマのテーマ曲等の演奏に加え、歴史学者・小和田哲男氏らによる講演を実施します。音楽コンサートと歴史講演は定員約500名の抽選制で、応募受付は6月21日（日）10時より開始します。

当日は日本酒の販売・試飲、甲冑試着体験、国内城郭パネル展示、信長茶会、チャンバラ合戦など、戦国時代の魅力を五感で楽しめる多彩な企画も展開します。いなざわミニカレーフェスティバルも開催予定となっており、稲沢ならではのグルメも同時に堪能いただくことができます。

子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる内容となっており、戦国ロマンあふれる特別な一日をお届けします。

■開催概要

イベント名：「いなざわ戦国の響き-大河音楽と講演でたどる信長公生誕の地-」

日 時：2026年8月11日（火・祝）10:00～15:30

※音楽コンサート・歴史講演は13:00～15:30

会 場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）

愛知県稲沢市正明寺三丁目114番地

入 場 料：原則無料（物販のみ有料）

主 催：稲沢市

後 援：株式会社中日新聞社、パシフィコ横浜

協 力：稲沢市観光協会

U R L ：https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000005741.html

■入場について

原則入場制限はなく、各企画は自由にご参加いただけますが、音楽コンサート・歴史講演の観覧のみ抽選制による招待券が必要になります（約500席）。

申込開始：6月21日（日）10:00～7月20日（月・祝）17:00

申込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKQpuf4RbYpjdTmSjE_IvnMn5-nRs0RjbZC0vBsqB-rn4sQ/closedform?pli=1