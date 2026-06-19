Helpfeel、14社が登壇する大規模オンラインカンファレンス「AI×コンタクトセンター Academia 2026夏」を6月23日に開催

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下：Helpfeel）は、2026年6月23日（火）に大規模オンラインカンファレンス「AI×コンタクトセンター Academia 2026夏」を開催することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、AIやカスタマーサポート領域に精通した14社が登壇し、「業務効率だけで終わらせないAI活用」をテーマに、問い合わせ削減とCX（顧客体験）向上を同時に実現するためのナレッジ基盤・FAQ改善・音声AI活用の最前線をお届けします。カスタマーサポートやコンタクトセンターの担当者・責任者、AI活用を検討・推進している方、DX推進関係者を対象に、無料でオンライン配信いたします。

■ 登壇企業

メディアリンク株式会社、株式会社STANDS（Onboarding）、Onebox株式会社、株式会社NTTマーケティングアクトProCX、株式会社電話放送局、VideoTouch株式会社、OrangeOne株式会社、株式会社WOWOWコミュニケーションズ、株式会社RevComm、株式会社トゥモロー・ネット、株式会社ギブリー、株式会社ベーシック、クラウドサーカス株式会社、株式会社Helpfeel

■ 開催の背景

近年、生成AIの急速な進化により、コンタクトセンターの在り方は大きく変わり始めています。しかし、多くの現場ではAI活用が「業務効率化」に留まり、問い合わせ削減や顧客体験（CX）の向上まで十分に活かしきれていないのが現状です。

また、顧客側の行動も変化しており、疑問が生じた際にサイトではなくAIに解決を求めるケースが増加しています。こうした状況において、AIに引用・選ばれるナレッジを整備できるかどうかが、今後のCXの明暗を分けるとHelpfeelは考えています。

本カンファレンスでは、AIを導入するだけで終わらせず、自己解決を軸にCXを高める次世代コンタクトセンターの実践知を共有します。問い合わせ削減、ナレッジマネジメント、AIエージェント活用など、最前線で取り組む14社が事例をもとに具体策をお届けします。

■イベント概要

名称：AI×コンタクトセンターAcademia 2026夏

～業務効率だけで終わらせない、自己解決 × CX向上の最前線～

日時：2026年6月23日（火） 10:00～16:45

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社Helpfeel（他13社共催）

参加対象：カスタマーサポート・コンタクトセンター責任者、CX担当者、カスタマーサポート担当者、DX推進担当者など

詳細・お申し込み：https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20260623helpfeel?utm_medium=press-release&utm_source=hs_prtimes.jp&utm_campaign=seminar_attract&utm_content=sn_260623(https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20260623helpfeel?utm_medium=press-release&utm_source=hs_prtimes.jp&utm_campaign=seminar_attract&utm_content=sn_260623)

■ Helpfeelの登壇セッションについて

本カンファレンスにてHelpfeelは2つのセッションに登壇します。

【セッション1】 11:25～11:50

タイトル：～AIに選ばれ、顧客に選ばれる組織へ 自己解決とCXを最大化するAI-Readyの土台を作るナレッジ戦略～

登壇者：株式会社Helpfeel マーケティング部 サポートAI活用エバンジェリスト 塩見 拓馬

疑問発生時にサイトではなくAIで解決を図る顧客が増えている中、AIに引用・選ばれるナレッジを持てるかどうかが今後のCXの明暗を分けます。本セッションでは、AI活用で情報を扱う側・AIに選ばれる側の両方に有効な、学習・分析・引用されやすいAI-Readyなナレッジ整備の考え方と実践方法を解説します。AIによるスムーズな自己解決で、顧客にも選ばれる組織になる重要な戦略を大公開します。

【セッション2】 13:40～14:05

～未来のカスタマーサポート戦略 ─ 2026年からAI時代に備える必須の準備と実践～

登壇者：株式会社Helpfeel セールス部 サポートAI活用エバンジェリスト 加藤 秀人

生成AIが当たり前の存在となった今、カスタマーサポートやコンタクトセンターのあり方は大きく変化しています。本セッションでは、HelpfeelのCEO洛西が北米調査で得たAI活用の最前線情報を元に、2026年から未来に備えるサポート現場でのAIの適切な活用方法をご紹介。AIでコンタクトセンター業務の自動化するための重要な考え方や、顧客体験をより向上させるために必要な準備と実践のポイントと、未来の顧客対応戦略を描くための実践的なヒントをお届けします。

■ 企業のAI活用を加速する「AIナレッジデータプラットフォーム」

お申し込み :https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20260623helpfeel?utm_medium=press-release&utm_source=hs_prtimes.jp&utm_campaign=seminar_attract&utm_content=sn_260623

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質と構造にあります。

「Helpfeel」は、FAQやマニュアル、各種ドキュメントなど企業内に分散する情報を整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換するAIナレッジデータプラットフォームです。

ナレッジ基盤を中核に、FAQやAIエージェントによる顧客対応から、オペレーター支援、VoC分析までを一貫して支援。ナレッジを起点に、企業の意思決定と顧客体験を高度化し、競争力の向上につなげます。金融・インフラ・製造・小売をはじめとするエンタープライズ企業を中心に、900サイト以上で導入されています（2026年4月時点）。

「Helpfeel」サービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業内に蓄積された膨大な知識資産を、AIが即座に活用できる“AI-Ready”なナレッジ基盤へと最適化するナレッジテクノロジー企業です。AIの精度やパフォーマンスを左右する「コンテキストレイヤー」を担い、ナレッジデータの創造・蓄積・分析・活用を一気通貫で支援することで、知識資産の価値を継続的に高め、AIの精度向上と自律的な活用を支えます。以下3つのプロダクトを中核に、企業の“AI-Ready化”を支援する包括的なソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about)」