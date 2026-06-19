ニューヨーカー ウィメンズ「Pickup Items Madrascheck」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Pickup Items Madrascheck」を自社通販サイトで公開しました。

MADRAS CHECK

夏の日差しに映える、マドラスチェック。4色を織り交ぜた奥行きのあるチェック柄に、さりげなく効かせたオレンジのアクセント。爽やかな配色が、夏らしい清涼感と華やかさを添えます。軽やかな麻混素材と、動きに合わせて揺れるやわらかなシルエット。自然体で過ごしたい日にも、少し気分を高めたい日にも。一枚でさらりと。組み合わせれば、また違ったムードに。この夏を彩るマドラスチェックの魅力をお届けします。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2026ss-pickupitem_madrascheck.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2026ss-pickupitem_madrascheck.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

着回し3 LOOKS

01.Fresh Accent

肩掛けカーディガンが映える、爽やかな夏コーデ。ブラウスとワイドパンツのシンプルな組み合わせに、カーディガンを添えてほどよいアクセントを。軽やかさの中に品のよさが漂う、大人のカジュアルスタイルが完成。

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51658260-2026/?from=nyw_special_20260619_01&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51348150-2026/?from=nyw_special_20260619_02&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718570-2026/?from=nyw_special_20260619_03&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51958811-2026/?from=nyw_special_20260619_04&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \6,600

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938903-2026/?from=nyw_special_20260619_05&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,940

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025/?from=nyw_special_20260619_06&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

02.Neutral Mood

やわらかなベージュでまとめる、上品なカジュアルコーデ。カーディガンをトップス感覚で取り入れた、すっきりとした着こなしがポイント。足元のスニーカーがほどよい抜け感を添え、軽快な印象に仕上げます。

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258260-2026/?from=nyw_special_20260619_08&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51758660-2026/?from=nyw_special_20260619_07&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51958810-2026/?from=nyw_special_20260619_09&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936995-2025/?from=nyw_special_20260619_10&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \23,100

03.Easy Layered

シャツを羽織って楽しむ、夏のレイヤードスタイル。白シャツをさらりと羽織り、マキシ丈ならではのゆったりとしたシルエットを楽しんで。日差し対策や冷房対策にも活躍する、季節の変わり目にも頼れる着こなしです。

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51268260-2026/?from=nyw_special_20260619_13&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

シャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51648251-2026/?from=nyw_special_20260619_11&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

Tシャツ 7月中旬発売予定

#Detail

ブラウス 税込 \19,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51658260-2026/?from=nyw_special_20260619_17&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51658260-2026/?from=nyw_special_20260619_17&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

スカート(78cm～) 税込 \20,900

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258260-2026/?from=nyw_special_220260619_18&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258260-2026/?from=nyw_special_220260619_18&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

スカート(85cm) 税込 \20,900

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51268260-2026/?from=nyw_special_220260619_19&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51268260-2026/?from=nyw_special_220260619_19&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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