【坂井市×AlphaDrive】Start Hub SAKAI キックオフイベント2026 を開催

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、福井県坂井市が展開する起業家支援コミュニティプロジェクト「Start Hub SAKAI」の令和8年度キックオフイベントを、2026年7月31日（金）に坂井市役所にて開催いたします。

「Start Hub SAKAI」は、坂井市を「起業者のまち」として位置づけ、地域内外のチャレンジャーが交わるビジネスコミュニティの形成を通じて、関係人口の創出と地域経済の活性化を目指す坂井市の重点プロジェクトです。2025年度はゼロからコミュニティを立ち上げ、5回のイベントを通じて延べ100名が参加するコミュニティへと成長しました。

2年目となる2026年度のテーマは、『発信革命＠SAKAI』です。キックオフの基調講演には、若者がつくるCMで地域課題に挑戦する【CMプロジェクト】を全国7都道府県・参加者2,000名超で展開し、YouTube累計1億回再生を生み出してきたクリエイティブディレクターのシャンソン氏が登壇します。坂井市の学習会はシャンソン氏が担当し、起業家にとって必要な発信力を身につけていただくため、動画制作について学びます。事業や事業アイディアを伝えるCMを学習会で学びながら制作していただけます。動画作成を通じて事業や事業アイディアに向き合い、起業家として必要な発信力を身につけていきます。映像のプロから学び、坂井市から発信する起業家を育てる1年の幕開けです。

Start Hub SAKAI 2026 キックオフイベント ～『発信革命＠SAKAI』始動～

日時：2026年7月31日（金）14:00～16:45（懇親会：17:30～19:30）

会場：坂井市役所１階 交流ホール＋オンライン配信（Zoom予定）

対象：・Start Hub SAKAIのメンバー

・坂井市内の起業家、事業者

・坂井市での起業・移住・複業に関心のある方

・地域での起業に関心のある方

・発信力を高めたい起業家・事業者

・支援機関 など

参加費：無料（懇親会は任意参加で会費制となります、会費は5,000円）

主催：坂井市

運営支援：株式会社アルファドライブ

■プログラム詳細

■登壇者

クリエイティブディレクター/シャンソン 氏

三重県四日市市出身。大学卒業後、テレビ・映画・CM・YouTubeなど幅広く映像エンタメに携わる。小中高大など学校では「若者のおもしろい最強説」をテーマに探究学習の講師も担当。2019年からは、若者と地域がCM初挑戦を通じて地域課題と向き合う「CMプロジェクト」を全国で展開中。参加者はのべ2,000名を超える。YouTube再生数は累計１億回超。

＜過去の映像実績＞

ニューヨーク国連日本代表映像 監督

出雲大社 記念神事映像 監督

NHK×日本テレビ「テレビ放送開始65周年 生配信」総合演出

TBS「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」演出

映画「振り子」プロデューサー

三井住友カードWEBCM 監督

＜CMプロジェクト実績＞

・ソフトバンクが課題提供！大学生がDXCMに挑戦

・ホンダラグビーチームが課題提供！クロちゃん出演CMに挑戦

・日本旅行が課題提供！アンテナショップの商品CMに挑戦

・市役所が課題提供！地元CMに挑戦

・国税庁公式YouTubeのCM制作オファー

・ファミリーマート東海全2000店舗で初挑戦CM放映

・CM効果で商店街に巨大デジタルサイネージ10台設置決定

・BS地域創生番組から、高校生に出演オファー

・京都大学×三重大学×地域、「移住」テーマにCM挑戦

・初挑戦CMで、商店街の売上236％

・初挑戦CMで、私立高校受験者131％

・初挑戦CMで、レストラン売上143％

・初挑戦CMが、動画コンテストで847チーム中、全国2位

「CMプロジェクト」の動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=hWL53WF5gGg)からご覧いただけます。

■お申し込み方法

下記お申し込みフォームより、必要事項をご入力の上ご登録ください。

【申込フォームURL】https://forms.gle/4BNWdsdFSMTgQy9U9

※募集締め切り：2026年7月29日（水）

本件に関するお問い合わせ

株式会社アルファドライブ（AlphaDrive REGION）

担当：石田 礼子

Email：reiko.ishida@alphadrive.co.jp

＜会社 概要＞

社名：株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

■ AlphaDrive REGION について

AlphaDrive REGIONは、AlphaDriveの地域創生・地域経済政策領域で、行政・地域企業と連携しながら、産業振興・地域人材育成・企業誘致・関係人口創出等に取り組んでいます。コンサルティングに留まらず、自らリスクをとって地域で営む事業も含め、30以上の都道府県で活動してきました。また、これらの地域における実装の機能に加え、シンクタンク機能を担う「アルファドライブ地域経済研究所」を通じて地域経済振興モデルの研究と政策提言を行い、AI時代の地域経済政策を「地域AX」と再定義しています。地域における AXアーキテクトの育成にも取り組み、地方創生2.0時代の地域経済振興に貢献します。

詳細：https://region.alphadrive.co.jp/