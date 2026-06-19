【株式会社CIO】燃えにくい半固体系、脱着式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K（ホワイト）販売開始

株式会社CIOSMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、Qi2.2ワイヤレス充電と脱着式USB-Cケーブルを搭載した5000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K（ホワイト）』を7,130円（税込）にて、2026年6月19日（金）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

本製品は、約14mmの薄型設計でありながら、Qi2.2による最大25Wのワイヤレス充電と、有線最大20W出力に対応したモバイルバッテリーです。5000mAhの容量に加え、燃えにくさを追求した半固体系バッテリーセル、脱着可能なUSB-C内蔵ケーブル、完全パススルー充電などを搭載。スマートフォンに吸着して快適に使える携帯性と、日常使いしやすい安全性・実用性を両立しました。

・製品名：SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：7,130円（税込）

・販売開始日 ： ホワイト：2026年6月19日（金）

（ブラック：2026年3月27日（金））

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ4CYQ4

※下記プロモーションコードで販売価格より、10%OFFでお求めいただけます。

プロモーションコード：652Q2IYX

期間：6/18 21:00～6/26 23:59

・楽天：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-ss5k-ex04/

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SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

◼︎製品の特長

燃えにくさを追求した半固体系バッテリーセルを採用

発火原因となる電解液を抑えた半固体系*バッテリーセルを採用。

さらに、放熱設計「NovaCore C2」と、熱探知による出力制御機能「NovaSafety S2」を組み合わせることで、安全性に配慮した設計を実現しました。

モバイルバッテリー本体の温度を常に監視し、高負荷時には自動で電力を調整することで、発熱をコントロール。より安心して長く使えることを目指しています。

*半固体系=当社定義に基づく運用上の呼称です。

Qi2.2対応、最大25Wのワイヤレス充電

MagSafe対応スマートフォンにピタッと吸着しながら、Qi2.2規格による最大25Wのワイヤレス充電に対応。

ケーブルを使わず、スマートに充電できる利便性と高出力を両立しました。

PDF内の比較では、iPhone 17 Proを30分充電した場合、Qi2.2充電で35％まで充電できる設計となっています。

最大20Wの有線充電で、より安定したスピード充電

内蔵USB-Cケーブルを使用した有線充電にも対応し、最大20W出力が可能です。

ワイヤレス充電に比べてエネルギーロスを抑えやすく、より安定かつスピーディーな充電を行えます。

iPhone 17 Proを30分充電した場合は48％、Google Pixel 10 Proでは37％の充電を想定しており、急ぎのシーンでも使いやすい仕様です。

脱着可能なUSB-C内蔵ケーブルで、持ち運びもスマート

約21cmのUSB-C内蔵ケーブルを備え、ケーブル忘れを防ぎながら快適に充電可能。

さらに着脱式のため、万が一断線した場合も交換できる設計です。

普段はすっきりとした外観を保ちつつ、必要なときだけケーブルを使える、携帯性と実用性を兼ね備えた仕様です。

5000mAhの容量と薄型設計を両立

5000mAhの容量を備えながら、本体サイズは約100×70×14mm、重量は約151g。

iPhoneの幅に収まりやすいサイズ感で、吸着してスマートフォンと一緒に持った際にも手に収まりやすく、操作しやすい設計です。

◼︎製品仕様

■SMARTCOBY Ex01をお持ちのお客様へEx04への交換・再購入のご案内

「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」をお持ちのお客様への 後継機「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」無償交換と、再購入のご案内をしております。ご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000633.000043212.html

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

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