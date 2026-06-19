AIピッチコンテスト「INTLOOP AI Frontier Pitch」土木実務支援AI「CiviLink」の株式会社Malmeがグランプリ・オーディエンス賞の2冠

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、2026年6月10日（水）に開催したカンファレンス「INTLOOP Ventures MIX 2026」内において、事前選考を通過したAIスタートアップ9社によるピッチコンテスト「INTLOOP AI Frontier Pitch」を実施しました。その結果、土木実務支援AI「CiviLink」を提供する株式会社Malmeがグランプリ・オーディエンス賞の2冠に輝きました。

■ピッチコンテスト概要

本コンテストは「共創が拓くAIの社会実装」をテーマに掲げ、AI技術の革新性・社会実装へのインパクト・実行力を持つスタートアップを対象に実施しました。事前選考を通過した9社が各5分のピッチを行い、VC・事業会社・スポンサー企業による審査および来場者投票（オーディエンス賞）によって受賞企業が決定しました。

なお、グランプリ受賞企業には、INTLOOP株式会社がプラチナスポンサーとして参加する「第4回 ITキャリア推進協会 シリコンバレー視察（2026年10月13日～16日開催予定）」へご招待いたします。オーディエンス賞受賞企業には、スタートアップメディア「Unicorn Journal」（提供：株式会社アングルクリエイト）への掲載が予定されています。東海東京証券賞の受賞企業には、東海東京証券が展開する富裕層のお客様向けのサロン、オルクドールでのランチの提供と、同社が運営するクローズドなスタートアップ経営者向けの会員制度、ジュネスメンバーシップが授与されました。

■グランプリ・オーディエンス賞2冠：土木実務支援AI「CiviLink」／株式会社Malme

（写真左：INTLOOP株式会社 代表取締役 林 博文、写真右：株式会社Malme代表取締役 高取 佑 氏）

「ドボクをアップデートする」を合言葉に、土木エンジニアとITエンジニアによる技術者集団として、インフラ老朽化・深刻な人材不足・技術継承という土木業界の構造課題に取り組むスタートアップです。土木実務を支援するAI図面管理プラットフォーム「CiviLink（シビリンク）」を開発・提供しており、AIによる図面チェック代行や現場知見の継承を実現します。現在、顧客170社の実績を持ち、インフラメンテナンスのAI改善市場（推計1.4兆円）での事業拡大を目指しています。

【受賞コメント】

高取 佑 氏（株式会社Malme 代表取締役）

「オーディエンス賞もいただいており、会場の皆さんに選んでいただけたことが個人的に一番嬉しいです。AIをどう使うかが問われる今、技術に踊らされるのではなく、人の組織・文化・企業に根付かせることに向き合い続けたい。共感してくれる企業と連携しながら前進していきたいと思います。」

【株式会社Malme 会社概要】

社名：株式会社Malme

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

代表者：代表取締役 高取 佑

設立：2021年2月

事業内容：土木業界向け建設DXサービスの提供

ウェブサイト：https://malme.net/

■東海東京証券賞：自動運転トラック／株式会社ロボトラック

（写真左：東海東京証券株式会社 東京企業金融部長 佐藤 純 氏、写真右：株式会社ロボトラック代表取締役CEO 羽賀 雄介 氏）

自動運転トラックの社会実装を通じて日本の物流の未来を支えるスタートアップです。ドライバー不足・長時間労働・低賃金という物流業界の構造問題に対し、国産唯一の大型トラック自動運転システムを開発しています。2030年度に1,000台の社会実装を掲げる政府ロードマップに沿い、2028年度より関東～関西間での商用展開を計画しています。

【受賞コメント】

羽賀 雄介 氏（株式会社ロボトラック 代表取締役CEO）

「この度は賞をいただき大変光栄です。東海東京証券様のネットワークを通じて、経営者や投資家など各分野でご活躍の皆さまとつながる機会をいただけることを大変楽しみにしています。今回のご縁を糧に、事業を一層前進させてまいります。」

【株式会社ロボトラック 会社概要】

社名：株式会社ロボトラック

所在地：東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

代表者：代表取締役CEO 羽賀 雄介

設立：2024年4月

事業内容：トラック向け自動運転システムの研究開発

公式HP：https://robotruck.jp/index.html

■参加企業一覧（9社・登壇順）

株式会社ロボトラック

株式会社フォワード

カサナレ株式会社

株式会社Wunderbar

株式会社SYSLEA

株式会社hootfolio

株式会社Malme

Aladdin Security株式会社

株式会社Kikuvi

■審査員コメント

林 博文：INTLOOP株式会社 代表取締役

「限られた発表時間の中でも続きを聞きたいと思わせる質の高いピッチが並び、AIの実践活用とグローバル展開を見据えた取り組みの本格化を実感しました。コンサルティング業界においても、こうしたスタートアップの挑戦から学び、顧客の新規事業創出や成長加速につなげていくことが求められていると感じています。」

水本 尚宏 氏：アント・イノベーションズ株式会社 代表取締役パートナー

「業務効率化にとどまらず、顧客のマネタイズ支援まで踏み込んだサービスが登場し、AIが生み出す可能性の広がりを強く感じました。グローバル展開を既に実現・志向している企業が多い点にも大きな刺激を受けました。」

細村 拓也 氏：グローバル・ブレイン株式会社 Partner

「高いドメイン専門性を持つ起業家によるサービスが揃い、グローバル市場でも通用するポテンシャルを持つ取り組みが複数見受けられました。充実した内容で大変楽しませていただきました。」

下平 将人 氏：ON&BOARD株式会社 代表取締役

「本日の発表を通じて、課題解決のラストワンマイルを埋めるのは技術の高度さではなく、実直さだと改めて感じました。受賞されたお二人をはじめ、登壇者の皆さんの姿勢に大きな刺激をいただきました。」

荻野 調 氏：博報堂DYホールディングス エグゼクティブパートナー

「各社の発表は非常にわかりやすく、限られた時間を最大限に活かしたプレゼンテーションが印象的でした。AIツールの活用も相まって、発表のクオリティが全体的に向上していることを実感しました。」

小田 健太郎 氏：Google Cloud アジア太平洋地域統括 事業開発部長

「参加者の大半がAIネイティブなスタートアップであり、特定の業種や業務に特化した形でAIを実装していく動きに大きな可能性を感じました。これまでDXの進展が困難であった領域において、AI実装のトラクション（牽引力）が確実に生まれていることを示す、非常に示唆に富んだイベントでした。」

■INTLOOP Ventures MIXについて

INTLOOP Ventures MIXは、AIの社会実装をテーマに、スタートアップ、事業会社、投資家など多様なプレイヤーが集まり議論と交流を行うカンファレンスです。

AIの産業活用をテーマとしたパネルディスカッションに加え、AIスタートアップによるピッチコンテスト、展示ブース、事業会社や投資家との交流機会を通じてビジネス連携の創出を目指す場として2026年に初めての開催となりました。

【INTLOOP Ventures MIX 2026 開催概要】

イベント名：INTLOOP Ventures MIX 2026

開催日時：2026年6月10日（水）10:00～20:35

会場：室町三井ホール＆カンファレンス（東京・日本橋）

参加対象：スタートアップ、事業会社（新規事業・DX部門）、投資家（VC・CVC）、支援企業、メディアなど

主催：INTLOOP株式会社

イベントページ：https://www.intloop.com/intloopventures/mix/lp01/

関連プレスリリース：

AIの社会実装をテーマにスタートアップ・VC・事業会社が一堂に会するカンファレンス「INTLOOP Ventures MIX 2026」開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000023636.html)（2026年3月23日配信）

デジタル副大臣・元Google戦略パートナーシップ統括・元日立CIOの登壇が決定、AI社会実装のキーパーソンが集うカンファレンス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000023636.html)（2026年4月27日配信）

AIピッチコンテスト「INTLOOP AI Frontier Pitch」登壇スタートアップ一般公募開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000023636.html)（2026年5月27日配信）

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、「人と企業の成長が循環する社会の実現」をミッションに掲げ、社員コンサルタントと約57,000名（2026年4月末時点）のプロフェッショナル人材によるハイブリッド体制により、企業変革を加速するコンサルティングファームです。

コンサルティングのコアスキルである“知”の活用を軸に、戦略策定から実行、内製化支援まで一貫して伴走します。変革実行力と高品質な専門性を強みに、柔軟かつ実効性の高い支援を提供しています。

コンサルティングを中核に、プロフェッショナル人材活用、テクノロジーおよびデジタルトランスフォーメーション領域を組み合わせ、企業価値の向上に貢献しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースに関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 担当：飯田・木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040