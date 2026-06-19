譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、太田市周辺の事業承継を支える「太田M&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、群馬県太田市および周辺エリアの中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「太田M&A総合センター」を開設しました。

対象は、太田市、伊勢崎市、桐生市、足利市、大泉町など、東毛・両毛エリアで会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

太田M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://ota-ma-center.jp/

■開設の背景

太田市および周辺エリアでは、後継者不在、経営者の高齢化、人材確保、設備投資、主要取引先との関係維持、地域商圏の変化など、事業承継に関する課題が多様化しています。

また、太田市周辺では、自動車・輸送用機器関連の製造業、金属加工、機械加工、物流・倉庫、建設・設備工事、卸売、商店街店舗、IT・システム、食品関連など、業種ごとに買い手が確認するポイントは異なります。

太田周辺の会社売却では、価格だけでなく、従業員の継続、取引先への説明、工場・設備・土地建物、許認可、金融機関対応、地域での信用まで整理する必要があります。

太田M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351162/images/bodyimage1】

■譲渡企業様の費用負担について

太田M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や財務情報を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■太田市周辺のM&Aで整理すべき論点

太田市周辺の中小企業M&Aでは、「いくらで売れるか」だけでなく、「誰に引き継げば地域で事業が続くか」を考えることが重要です。

主な確認項目は以下の通りです。

・太田市、伊勢崎市、桐生市、足利市、大泉町などの商圏特性

・自動車部品、輸送用機器、金属加工、機械加工、樹脂加工、設備保全などの製造業論点

・物流、倉庫、運送、建設、設備工事、卸売、商店街店舗、IT、食品関連などの業種別論点

・国道50号、122号、354号、407号、北関東道などの物流・通勤・外注先動線

・売上、利益、借入、役員報酬、月次PL、主要取引先の整理

・従業員、職人、キーマン、採用、雇用継続、従業員説明の時期

・工場、設備、車両、在庫、土地建物、賃貸借契約、許認可、金融機関対応

・社名非公開の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

・法務、税務、労務、許認可など外部専門家による確認が必要な論点

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■太田M&A総合センターで支援すること

太田M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、取引先、人材、設備、許認可、契約関係の整理

・地域商圏、物流動線、採用、従業員承継に関する論点整理

・買い手候補の探索

・企業価値の目安確認

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、取引先説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：太田M&A総合センター

URL：https://ota-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：太田市、伊勢崎市、桐生市、足利市、大泉町など、東毛・両毛エリアで会社譲渡や事業承継を検討する中小企業

特徴：太田市周辺エリア対応、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非公開の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、地域特性や業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 太田M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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