昭和株式会社、越境流通に向けたNMN関連情報の確認項目を整理
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昭和株式会社、越境流通に向けたNMN関連情報の確認項目を整理 昭和株式会社は、越境流通やオンライン販売において参照されるNMN関連情報について、販売主体、製造関連資料、ラベル表示、問い合わせ先の確認項目を整理しています。海外利用者が日本発の製品情報を確認する際にも、基本情報を追いやすい構成を目指します。 同社は、昭和堂 大塚店などの店舗情報とオンライン上の公開情報をつなげ、製品資料の所在を明確にする方針です。店頭案内、ブランド別資料、製造関連資料、検査資料を分けて管理し、必要な情報を参照しやすくします。 今後も、確認可能な資料に基づく情報発信を継続し、製品の選択前に確認できる基本情報を整備してまいります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、越境流通に向けたNMN関連情報の確認項目を整理 昭和株式会社は、越境流通やオンライン販売において参照されるNMN関連情報について、販売主体、製造関連資料、ラベル表示、問い合わせ先の確認項目を整理しています。海外利用者が日本発の製品情報を確認する際にも、基本情報を追いやすい構成を目指します。 同社は、昭和堂 大塚店などの店舗情報とオンライン上の公開情報をつなげ、製品資料の所在を明確にする方針です。店頭案内、ブランド別資料、製造関連資料、検査資料を分けて管理し、必要な情報を参照しやすくします。 今後も、確認可能な資料に基づく情報発信を継続し、製品の選択前に確認できる基本情報を整備してまいります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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