日本の食肉加工品市場規模、2034年までに327億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）2.42%で拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352874/images/bodyimage1】
日本の加工肉市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の加工肉市場：肉の種類、製品の種類、加工方法、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の加工肉市場は2025年に264億米ドルに達し、2034年には327億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は2.42%となる見込みである。
日本の高齢化は加工肉業界の需要をますます左右しており、健康志向で食べやすい専門製品への強い推進力となっている。高齢者は消費者のシェアを拡大しており、彼らの特有の栄養ニーズや嗜好は、企業が急速なイノベーションを起こし、それに合わせて製品を提供するよう促している。これは製品開発に影響を与えるだけでなく、市場セグメンテーションや価値創造に対する業界全体のアプローチをも変えている。日本の加工肉市場は、業務用HoReCaチャネル（ホテル、レストラン、ケータリング）や小売スーパーマーケットの生鮮食品売り場から、オンライン食料品プラットフォームや専門店まで、多様な最終用途に対応している。市場は、伊藤ハム米久ホールディングス、NHフーズ、マルダイフード、プリマミートパッカーズ、日本ハム、マルハニチローなどの国内大手コングロマリットによって支配されており、これらの企業はすべて、畜産物の調達、加工、コールドチェーン物流、小売ブランド管理までを網羅する垂直統合事業を展開している。
日本の大手加工肉企業の財務状況は著しく良好で、伊藤ハム米久ホールディングスは2026年度第1四半期の売上高が2971億円、純利益が63億8000万円を計上した一方、NHフーズは中期経営計画2026で営業利益610億円の新記録を目指し、マルダイフードは2025年第1四半期の売上高583億3000万円から2026年第1四半期には593億8300万円への成長を自信を持って予測している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-processed-meat-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化、利便性への需要、そして健康志向の製品イノベーション
日本の高齢化は加工肉業界の需要をますます左右するようになり、健康志向で食べやすい特殊製品への強い推進力となっている。日本の人口動態の変化は製品開発に影響を与えるだけでなく、市場細分化や価値創造に対する業界全体のアプローチをも変えつつある。高齢消費者は、柔らかい食感、ポーションコントロール、高タンパク質、低ナトリウムといった加工肉製品を優先的に求めており、こうした特性が、日本の大手加工肉企業における、高齢者の食生活ニーズに特化したハム、ソーセージ、調理済み肉製品の改良に向けた研究開発投資を促している。
同時に、都市部に集中する日本の大規模かつ増加傾向にある単身世帯や共働き世帯は、スライス済みハム、個包装ソーセージ、味付け済み調理済み豚肉・鶏肉、高級調理済み肉製品といった便利な加工肉製品への強い需要を牽引している。都市化や世帯規模の縮小に伴うライフスタイルの変化を反映し、カット済み、味付け済み、調理済みといった便利な形態の肉に対する消費者の嗜好は高まっており、eコマースプラットフォームは玄関先配送サービスを提供することで新たな成長の道を開き、現代的な包装は輸送中の安全性と利便性を確保している。
日本の加工肉市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の加工肉市場：肉の種類、製品の種類、加工方法、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の加工肉市場は2025年に264億米ドルに達し、2034年には327億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は2.42%となる見込みである。
日本の高齢化は加工肉業界の需要をますます左右しており、健康志向で食べやすい専門製品への強い推進力となっている。高齢者は消費者のシェアを拡大しており、彼らの特有の栄養ニーズや嗜好は、企業が急速なイノベーションを起こし、それに合わせて製品を提供するよう促している。これは製品開発に影響を与えるだけでなく、市場セグメンテーションや価値創造に対する業界全体のアプローチをも変えている。日本の加工肉市場は、業務用HoReCaチャネル（ホテル、レストラン、ケータリング）や小売スーパーマーケットの生鮮食品売り場から、オンライン食料品プラットフォームや専門店まで、多様な最終用途に対応している。市場は、伊藤ハム米久ホールディングス、NHフーズ、マルダイフード、プリマミートパッカーズ、日本ハム、マルハニチローなどの国内大手コングロマリットによって支配されており、これらの企業はすべて、畜産物の調達、加工、コールドチェーン物流、小売ブランド管理までを網羅する垂直統合事業を展開している。
日本の大手加工肉企業の財務状況は著しく良好で、伊藤ハム米久ホールディングスは2026年度第1四半期の売上高が2971億円、純利益が63億8000万円を計上した一方、NHフーズは中期経営計画2026で営業利益610億円の新記録を目指し、マルダイフードは2025年第1四半期の売上高583億3000万円から2026年第1四半期には593億8300万円への成長を自信を持って予測している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-processed-meat-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化、利便性への需要、そして健康志向の製品イノベーション
日本の高齢化は加工肉業界の需要をますます左右するようになり、健康志向で食べやすい特殊製品への強い推進力となっている。日本の人口動態の変化は製品開発に影響を与えるだけでなく、市場細分化や価値創造に対する業界全体のアプローチをも変えつつある。高齢消費者は、柔らかい食感、ポーションコントロール、高タンパク質、低ナトリウムといった加工肉製品を優先的に求めており、こうした特性が、日本の大手加工肉企業における、高齢者の食生活ニーズに特化したハム、ソーセージ、調理済み肉製品の改良に向けた研究開発投資を促している。
同時に、都市部に集中する日本の大規模かつ増加傾向にある単身世帯や共働き世帯は、スライス済みハム、個包装ソーセージ、味付け済み調理済み豚肉・鶏肉、高級調理済み肉製品といった便利な加工肉製品への強い需要を牽引している。都市化や世帯規模の縮小に伴うライフスタイルの変化を反映し、カット済み、味付け済み、調理済みといった便利な形態の肉に対する消費者の嗜好は高まっており、eコマースプラットフォームは玄関先配送サービスを提供することで新たな成長の道を開き、現代的な包装は輸送中の安全性と利便性を確保している。