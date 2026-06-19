日本の食肉加工品市場規模、2034年までに327億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）2.42%で拡大

日本の食肉加工品市場規模、2034年までに327億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）2.42%で拡大