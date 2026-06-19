Travel Walletの始め方｜アプリDLからカード発行・初回チャージまでを図解で解説
慣れない海外旅行では、お金まわりは出発前に準備しておきたいですよね。
現地に着いてから「交通カードはどこで買う？」「ウォンは足りる？」「両替所はどこだっけ……」と考えるのは、地味に面倒です。
そんなあなたにおすすめしたいTravel Walletは、アプリの登録から、カード発行、チャージまでを日本国内で済ませられるプリペイドカードサービス。
この記事では、Travel WalletのアプリDLからカード発行、初回チャージまでの流れを、初めての人にもわかりやすく解説します。
※画面や仕様は2026年5月時点
Travel Walletを始める前に確認すること
Travel Walletの登録を始める前に、まずは必要なものを手元に準備しておきましょう。
登録には、電話番号認証や本人確認などが必要です。途中で「あ、カードどこだっけ」「メール開けない」となると、少し面倒です。
先に準備しておくと、そのまま一気に進められます。
・スマートフォン
・SMSを受け取れる電話番号
・すぐ確認できるメールアドレス
・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証または在留カード・特別永住者証明書）
・チャージに使う銀行口座
・カード配送先の住所
また、Travel Walletは18歳以上が対象のサービスです。
18歳未満の方は申込みができません。
カードは申し込み後５営業日程度で郵送されます。
旅行直前ではなく、余裕を持って準備しておくのがおすすめです。
Step 1: アプリのダウンロードと会員登録
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352859/images/bodyimage1】
https://www.travel-wallet.co.jp/introduce/card-issue
まずは、Travel Walletアプリをダウンロードして、アカウント登録へ進みましょう。
サインイン方法は、LINE、Google、Appleの3種類から選択できます。
今回はLINEを使って登録しました。
最初に出てくるのが、利用規約への同意画面。チェックを入れると、それぞれの利用規約が表示されます。
内容を下までスクロールすると、「次へ」ボタンが押せるようになります。
ボタンが反応しないときは、規約を最後まで見ているか確認してみて。
次に、電話番号を入力します。
SMSで認証コードが届くので、そのコードをアプリに入力。これで電話番号認証が完了します。
その後、名前、英字の名前、生年月日などを入力します。
生年月日は「19900101」のように、西暦8桁で入力する形式です。
慣れていないと一瞬迷うので、入力例を見ながら進めましょう。
メールアドレスも登録します。登録したアドレス宛てに認証メールが届くので、メールを開き、本文内のボタンをタップします。
これでメール認証も完了です。
最後にパスワードを設定しましょう。
これで、アプリのアカウントが登録されました。
するとホーム画面の上部に「発行済みのカードはありません」「旅行の準備をしましょう」といった案内が表示されます。
次に、ここからカード発行の手続きへ進みます。
Step 2: カード発行申込＆本人確認
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352859/images/bodyimage2】
カードを発行するには、本人確認が必要です。
本人確認では、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書の本人確認書類を使います。
現地に着いてから「交通カードはどこで買う？」「ウォンは足りる？」「両替所はどこだっけ……」と考えるのは、地味に面倒です。
そんなあなたにおすすめしたいTravel Walletは、アプリの登録から、カード発行、チャージまでを日本国内で済ませられるプリペイドカードサービス。
この記事では、Travel WalletのアプリDLからカード発行、初回チャージまでの流れを、初めての人にもわかりやすく解説します。
※画面や仕様は2026年5月時点
Travel Walletを始める前に確認すること
Travel Walletの登録を始める前に、まずは必要なものを手元に準備しておきましょう。
登録には、電話番号認証や本人確認などが必要です。途中で「あ、カードどこだっけ」「メール開けない」となると、少し面倒です。
先に準備しておくと、そのまま一気に進められます。
・スマートフォン
・SMSを受け取れる電話番号
・すぐ確認できるメールアドレス
・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証または在留カード・特別永住者証明書）
・チャージに使う銀行口座
・カード配送先の住所
また、Travel Walletは18歳以上が対象のサービスです。
18歳未満の方は申込みができません。
カードは申し込み後５営業日程度で郵送されます。
旅行直前ではなく、余裕を持って準備しておくのがおすすめです。
Step 1: アプリのダウンロードと会員登録
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352859/images/bodyimage1】
https://www.travel-wallet.co.jp/introduce/card-issue
まずは、Travel Walletアプリをダウンロードして、アカウント登録へ進みましょう。
サインイン方法は、LINE、Google、Appleの3種類から選択できます。
今回はLINEを使って登録しました。
最初に出てくるのが、利用規約への同意画面。チェックを入れると、それぞれの利用規約が表示されます。
内容を下までスクロールすると、「次へ」ボタンが押せるようになります。
ボタンが反応しないときは、規約を最後まで見ているか確認してみて。
次に、電話番号を入力します。
SMSで認証コードが届くので、そのコードをアプリに入力。これで電話番号認証が完了します。
その後、名前、英字の名前、生年月日などを入力します。
生年月日は「19900101」のように、西暦8桁で入力する形式です。
慣れていないと一瞬迷うので、入力例を見ながら進めましょう。
メールアドレスも登録します。登録したアドレス宛てに認証メールが届くので、メールを開き、本文内のボタンをタップします。
これでメール認証も完了です。
最後にパスワードを設定しましょう。
これで、アプリのアカウントが登録されました。
するとホーム画面の上部に「発行済みのカードはありません」「旅行の準備をしましょう」といった案内が表示されます。
次に、ここからカード発行の手続きへ進みます。
Step 2: カード発行申込＆本人確認
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352859/images/bodyimage2】
カードを発行するには、本人確認が必要です。
本人確認では、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書の本人確認書類を使います。