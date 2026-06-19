NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミーとの連携事業。ドラゴンズベースボールアカデミー「フィジカルコース」を校舎で開校【名古屋リゾート＆スポーツ専門学校】
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：愛知県名古屋市）は、NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミーとの連携事業として、野球選手のパフォーマンス向上とケガの予防を目的とした「フィジカルコース」の運営を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352964/images/bodyimage1】
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：愛知県名古屋市）は、NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミーとの連携事業として、野球選手のパフォーマンス向上とケガの予防を目的とした「フィジカルコース」の運営を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352964/images/bodyimage2】
5月から6月にかけては、「股関節の可動域向上」「胸郭の動きの改善」「協調性（バランス能力）の向上」をテーマにプログラムを実施。野球に必要な柔軟性や身体の使い方を身につけることで、競技力向上と障害予防を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352964/images/bodyimage3】
本校では今後も地域スポーツの発展と次世代アスリートの育成に貢献するとともに、学生が実践を通じて学ぶ機会の創出に取り組んでまいります。
関連サイト
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-sports/
ドラゴンズベースボールアカデミーHP
https://www.kidsdragons.net/
本件に関するお問い合わせ先
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
アスレティックトレーナー 秋山 泰之
TEL：052-561-1300
E-mail：akiyama-yasuyuki@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
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名古屋リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：愛知県名古屋市）は、NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミーとの連携事業として、野球選手のパフォーマンス向上とケガの予防を目的とした「フィジカルコース」の運営を開始しました。
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5月から6月にかけては、「股関節の可動域向上」「胸郭の動きの改善」「協調性（バランス能力）の向上」をテーマにプログラムを実施。野球に必要な柔軟性や身体の使い方を身につけることで、競技力向上と障害予防を目指しています。
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本校では今後も地域スポーツの発展と次世代アスリートの育成に貢献するとともに、学生が実践を通じて学ぶ機会の創出に取り組んでまいります。
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ドラゴンズベースボールアカデミーHP
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