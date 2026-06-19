肉料理などビールに合う最強グルメも勢揃い！新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026 in 万代シテイ』が7/17～7/20まで開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352672/images/bodyimage1】
100種類以上のビールと地元フードで地域をつなぐ4日間！
この度、33社以上のブルワリーと飲食店で盛大に構成される、新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026 in 万代シテイ』が7/17(金)～7/20(月祝)の4日間、新潟市万代シテイにて開催されます。
肉料理などクラフトビールに相性抜群な屋台グルメも見逃せない！
クラフトビールは、新潟県を中心に16社以上のブルワリーが出店！また、瓶・缶など80種類以上のクラフトビールが取り扱われ、テイクアウトも可能。
そして、なんと言ってもビールには、おつまみ！ということで、肉料理などをはじめ、17店舗の激うま屋台グルメが大集結！クラフトビール×新潟フードの最強ペアリングをご堪能いただけます。
さらに、ガラポン抽選会や縁日ブース、大食い大会やステージイベントなどご家族、カップル、お友達同士で楽しめるコンテンツも盛り沢山！
入場は無料！行くだけで楽しくなる、クラフトビールと食、エンターテイメントが融合した、”新潟クラフトビールの陣” をお見逃しなく！
『新潟クラフトビールの陣2026 in 万代シテイ 歩行者天国』
会場：新潟市万代シテイ1階歩行者天国 (新潟県新潟市中央区万代1丁目6-1)
日時：
7/17(金) 15:00～21:00
7/18(土) 10:30～20:30
7/19(日) 10:30～20:30
7/20(月祝) 10:30～17:30
入場無料 / BEER・FOOD共に現金制 ※BEER一部チケット導入
＊手軽にビールが楽しめる3オンス4枚綴りチケット 1,500円(税込) チケットぴあ Pコード：996159
＊人数分のビールチケット付き有料席チケット 120分/定員6名 4,000円(税込) チケットぴあ Pコード：661312
イベント公式HP： http://ngt-beer.com
公式Facebook、Instagram「新潟クラフトビールランド」で検索！
主催：新潟クラフトビールランド実行委員会
企画・制作：株式会社ライブポート
お問合せ事務局：株式会社ライブポート (平日9:00～18:00)
TEL:025-278-8274 / FAX:025-278-3522
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352672/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ライブポート
100種類以上のビールと地元フードで地域をつなぐ4日間！
この度、33社以上のブルワリーと飲食店で盛大に構成される、新潟県最大級のクラフトビールフェア『新潟クラフトビールの陣2026 in 万代シテイ』が7/17(金)～7/20(月祝)の4日間、新潟市万代シテイにて開催されます。
肉料理などクラフトビールに相性抜群な屋台グルメも見逃せない！
クラフトビールは、新潟県を中心に16社以上のブルワリーが出店！また、瓶・缶など80種類以上のクラフトビールが取り扱われ、テイクアウトも可能。
そして、なんと言ってもビールには、おつまみ！ということで、肉料理などをはじめ、17店舗の激うま屋台グルメが大集結！クラフトビール×新潟フードの最強ペアリングをご堪能いただけます。
さらに、ガラポン抽選会や縁日ブース、大食い大会やステージイベントなどご家族、カップル、お友達同士で楽しめるコンテンツも盛り沢山！
入場は無料！行くだけで楽しくなる、クラフトビールと食、エンターテイメントが融合した、”新潟クラフトビールの陣” をお見逃しなく！
『新潟クラフトビールの陣2026 in 万代シテイ 歩行者天国』
会場：新潟市万代シテイ1階歩行者天国 (新潟県新潟市中央区万代1丁目6-1)
日時：
7/17(金) 15:00～21:00
7/18(土) 10:30～20:30
7/19(日) 10:30～20:30
7/20(月祝) 10:30～17:30
入場無料 / BEER・FOOD共に現金制 ※BEER一部チケット導入
＊手軽にビールが楽しめる3オンス4枚綴りチケット 1,500円(税込) チケットぴあ Pコード：996159
＊人数分のビールチケット付き有料席チケット 120分/定員6名 4,000円(税込) チケットぴあ Pコード：661312
イベント公式HP： http://ngt-beer.com
公式Facebook、Instagram「新潟クラフトビールランド」で検索！
主催：新潟クラフトビールランド実行委員会
企画・制作：株式会社ライブポート
お問合せ事務局：株式会社ライブポート (平日9:00～18:00)
TEL:025-278-8274 / FAX:025-278-3522
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352672/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ライブポート
プレスリリース詳細へ