【テニス】佐藤政大選手が5大会連続優勝！MT1000 Mont-Tremblant ダブルス優勝
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートするプロテニスプレーヤー・佐藤政大選手は、2026年6月8日から14日にかけてカナダで開催された「MT1000 Mont-Tremblant」に出場。50歳以上ダブルスで優勝を果たし、これで連続優勝を5大会に伸ばしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352917/images/bodyimage1】
佐藤選手は1月にオーストラリアで開催された「MT1000 Gold Coast TSA」、メキシコの「MT1000 Naucalpan de Juarez」で立て続けに優勝。3月にオーストラリアの「MT1000 KOOYONG」、5月の「MT1000 SENKO CUP in JAPAN」（山梨県）を制してきました。
本大会の前に「まずは怪我をしないように体と気持ちの調整ができれば」と語っていた佐藤選手。7月に控えた世界選手権に照準を合わせていましたが、有本尚紀選手と組んだダブルスは初戦から6-0、6-2と順調な滑り出しでした。
準決勝も6-1、6-3と快勝して決勝に進出。決勝は第2セットで流れを失う場面もありましたが、スーパータイブレークで突き放し、6-3、3-6、[10-1]で逆転優勝を決めました。
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佐藤選手は、ダブルス決勝と同日に行われた50歳以上シングルス準決勝にも出場。雨上がりのクレーコートでボールへの対応が遅れ、ミスショットが続き無念の敗退となりました。
大会を終え、佐藤選手は「ダブルフォルトから流れを崩す場面があったので、世界選手権までにサーブを強化していきたいです。グリーンサンドクレーを楽しみながら、コツコツと準備を進めていきます」と意気込みを語りました。
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＜男子50歳以上ダブルス＞
準々決勝：6-0.6-2 Matt BELLAMY・David SIERRA（カナダ）
準決勝 ：6-1.6-3 Yohan BOTBOL・Christian GAGNON（カナダ）
決勝戦 ：6-3.3-6.10-1 Christophe FLEURY・Joao Felipe HECK（カナダ）
＜男子50歳以上シングルス＞
１回戦 ：BYE
２回戦 ：6-2.7-5 Hugues LAVERDIERE（カナダ）
準々決勝：6-4.6-4 Christophe FLEURY（カナダ）
準決勝 ：3-6.0-6 Ryan PANG（アメリカ）
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 (30-55, 75-90) KOOYONG 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 SENKO CUP in JAPAN 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Mont-Tremblant 50歳以上男子ダブルス優勝
公式ウェブサイト https://masahiro-sato.com/
公式Instagram https://www.instagram.com/ma_sa_hi_ro_/
50歳を超えても挑戦を続ける佐藤選手は「新たな目標を持って頑張る姿が、夢や目標を叶えようと頑張っている仲間達の励ましになれば」という熱い想いを抱いています。その想いに地主株式会社と弊社が応えて、サポートに参加させていただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352917/images/bodyimage4】
ルーセントは佐藤政大選手に、下記のサポートを実施しました。
・大人向けスポーツブランド「LUC+」ウェア提供
メッシュ素材を採用し、運動性と通気性にこだわったカットソーなどを提供しました。
https://luctus.base.shop/items/116661251 ウールロングTシャツ GY / UNISEX XLH3713
https://luctus.base.shop/items/116661249 ウールTシャツ GY / UNISEX XLH3703
https://luctus.base.shop/items/53707186 超軽量カットソー BK / UNISEX XLH3369
https://luctus.base.shop/items/116661257 ハーフパンツ BK / UNISEX XLS5579
・Instagramで活動を報告
ルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行ないました。
https://www.instagram.com/luc_tus/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #佐藤政大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352917/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ルーセント
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佐藤選手は1月にオーストラリアで開催された「MT1000 Gold Coast TSA」、メキシコの「MT1000 Naucalpan de Juarez」で立て続けに優勝。3月にオーストラリアの「MT1000 KOOYONG」、5月の「MT1000 SENKO CUP in JAPAN」（山梨県）を制してきました。
本大会の前に「まずは怪我をしないように体と気持ちの調整ができれば」と語っていた佐藤選手。7月に控えた世界選手権に照準を合わせていましたが、有本尚紀選手と組んだダブルスは初戦から6-0、6-2と順調な滑り出しでした。
準決勝も6-1、6-3と快勝して決勝に進出。決勝は第2セットで流れを失う場面もありましたが、スーパータイブレークで突き放し、6-3、3-6、[10-1]で逆転優勝を決めました。
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佐藤選手は、ダブルス決勝と同日に行われた50歳以上シングルス準決勝にも出場。雨上がりのクレーコートでボールへの対応が遅れ、ミスショットが続き無念の敗退となりました。
大会を終え、佐藤選手は「ダブルフォルトから流れを崩す場面があったので、世界選手権までにサーブを強化していきたいです。グリーンサンドクレーを楽しみながら、コツコツと準備を進めていきます」と意気込みを語りました。
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＜男子50歳以上ダブルス＞
準々決勝：6-0.6-2 Matt BELLAMY・David SIERRA（カナダ）
準決勝 ：6-1.6-3 Yohan BOTBOL・Christian GAGNON（カナダ）
決勝戦 ：6-3.3-6.10-1 Christophe FLEURY・Joao Felipe HECK（カナダ）
＜男子50歳以上シングルス＞
１回戦 ：BYE
２回戦 ：6-2.7-5 Hugues LAVERDIERE（カナダ）
準々決勝：6-4.6-4 Christophe FLEURY（カナダ）
準決勝 ：3-6.0-6 Ryan PANG（アメリカ）
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●最近の戦績
MT700 (30-45) / MT1000 (50+) Kooyong 2025 Oceania Regional Championships 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
SENKO CUP in Yamanashi ITF World Tennis Masters Tour grade1000 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mont-Tremblant（2025 ITF Masters Referee Canada） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT1000 Mallorca 30-60（2025 ITF Masters Referee） 男子50歳以上ダブルス優勝、男子50歳以上シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez Masters Tour 2026 50歳以上男子ダブルス優勝、50歳以上男子シングルスベスト4
MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship 男子45歳以上の部ダブルス準優勝
MT1000 Naucalpan de Juarez 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Gold Coast TSA Championships 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 (30-55, 75-90) KOOYONG 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 SENKO CUP in JAPAN 50歳以上男子ダブルス優勝
MT1000 Mont-Tremblant 50歳以上男子ダブルス優勝
公式ウェブサイト https://masahiro-sato.com/
公式Instagram https://www.instagram.com/ma_sa_hi_ro_/
50歳を超えても挑戦を続ける佐藤選手は「新たな目標を持って頑張る姿が、夢や目標を叶えようと頑張っている仲間達の励ましになれば」という熱い想いを抱いています。その想いに地主株式会社と弊社が応えて、サポートに参加させていただいております。
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ルーセントは佐藤政大選手に、下記のサポートを実施しました。
・大人向けスポーツブランド「LUC+」ウェア提供
メッシュ素材を採用し、運動性と通気性にこだわったカットソーなどを提供しました。
https://luctus.base.shop/items/116661251 ウールロングTシャツ GY / UNISEX XLH3713
https://luctus.base.shop/items/116661249 ウールTシャツ GY / UNISEX XLH3703
https://luctus.base.shop/items/53707186 超軽量カットソー BK / UNISEX XLH3369
https://luctus.base.shop/items/116661257 ハーフパンツ BK / UNISEX XLS5579
・Instagramで活動を報告
ルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行ないました。
https://www.instagram.com/luc_tus/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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