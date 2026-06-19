雨の段戸高原を走るランナーに「ちょっと食べる喜び」をお届け 創業50周年の明日香野が「DANDO ROUND TRIP 20/40」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「DANDO ROUND TRIP 20/40」（6/7・愛知県）に参加。奥三河の大自然に挑むランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage1】
愛知県北東部に位置する奥三河は、豊かな自然が残っているエリアです。大会の舞台となった段戸高原は、標高1,153mの主峰・鷹ノ巣山（段戸山）に連なる標高1,000m前後の高原地帯が広がっています。
40kmの部（獲得標高1,900m）と20kmの部（1,000m）の2カテゴリーが設けられ、初挑戦者から経験豊富なランナーまで幅広い層が参加。旭高原元気村をスタート＆フィニッシュに、標高1,000mに位置する段戸湖をはじめ、樹齢200年を超えるブナの原生林や大多賀峠、ネビソ岳周辺のトレイルを走ります。
大会当日は曇りから雨へと変わる天候となりましたが、ご夫婦で並走する選手、昨年に続いて出場した選手などが、掲げる目標を達成するべく駆け抜け、雨の中でも笑顔あふれる一日となりました。明日香野は皆さまに段戸湖のエイドステーションにて、安倍川餅をお渡し。「お餅が美味しかった！」と声をかけていただき、大変喜んでいただけて何よりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：DANDO ROUND TRIP 20/40
主 催 ：トレイルフェストランニングカンパニー
開催日 ：2026年6月7日（日）
会 場 ：旭高原元気村（愛知県豊田市旭八幡町根山68-1）
公式サイト：https://go-trail.net/pages/dando-round-trip40
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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愛知県北東部に位置する奥三河は、豊かな自然が残っているエリアです。大会の舞台となった段戸高原は、標高1,153mの主峰・鷹ノ巣山（段戸山）に連なる標高1,000m前後の高原地帯が広がっています。
40kmの部（獲得標高1,900m）と20kmの部（1,000m）の2カテゴリーが設けられ、初挑戦者から経験豊富なランナーまで幅広い層が参加。旭高原元気村をスタート＆フィニッシュに、標高1,000mに位置する段戸湖をはじめ、樹齢200年を超えるブナの原生林や大多賀峠、ネビソ岳周辺のトレイルを走ります。
大会当日は曇りから雨へと変わる天候となりましたが、ご夫婦で並走する選手、昨年に続いて出場した選手などが、掲げる目標を達成するべく駆け抜け、雨の中でも笑顔あふれる一日となりました。明日香野は皆さまに段戸湖のエイドステーションにて、安倍川餅をお渡し。「お餅が美味しかった！」と声をかけていただき、大変喜んでいただけて何よりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
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大 会 ：DANDO ROUND TRIP 20/40
主 催 ：トレイルフェストランニングカンパニー
開催日 ：2026年6月7日（日）
会 場 ：旭高原元気村（愛知県豊田市旭八幡町根山68-1）
公式サイト：https://go-trail.net/pages/dando-round-trip40
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352756/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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