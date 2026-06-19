わが子に「だいすき」の気持ちを伝えたい人に。親子の心をつなぐコミュニケーション絵本『ごめんね だいすきだよ』6月19日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ごめんね だいすきだよ』を2026年6月19日に発売いたします。
今日も子どもを叱ってしまった…。
子どもの寝顔に「ごめんね」とつぶやきながら、自分や子どもを責めてしまう日々がつづいている…。
そんな親子を全力で応援する絵本を、教育コーディネーターの古内しんごさんが出版します。
「わかっていてもうまくできない。そんな日があっても大丈夫。間違えたときは、やり直せばいい」という優しいメッセージにあふれた一冊。
お子さんと一緒に本を開き、気持ちを伝えあうきっかけに、ぜひご活用ください。
■作者本人による読み聞かせ動画へのリンクをプレゼント
■対象年齢：5歳くらい～
■読み聞かせ、SNS使用フリーマーク
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37419/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352734/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352734/images/bodyimage2】
子どもは「愛されている」ことを感じるきっかけに
大人は子どもに素直に愛を伝えるきっかけに
「すぐきかないで 自分でかんがえなさい！」
「こまったときは きいてね」って いってたじゃん！
ママは すぐに怒る
ぼくのこと すきじゃないのかな……
気が付くとまっくらな世界。
そこで泣いていた女の子は…
親や先生から大反響の『すきなことがわからない』『先生、ぼくは宇宙じゃないよ？』につづくすべての親子へ届けるメッセージ。
【著者について】
作：古内しんご（ふるうち しんご） ・ 絵：みずかみみなみ
古内しんご
身長191cmの絵本作家
教育コーディネーター・小学校教諭・子育て教育コミュニティ『つみき』代表
東京都杉並区出身。〝子育て〟を〝孤育て〟にしない。〝教育〟を〝学校だけ〟にしない。そんな社会づくりのため、多岐にわたって活動。子育てや教育に関する講演などは、年間約250回。
受賞歴：For Goodアワード2023教育部門最優秀賞／第29回えほん大賞 優秀賞／教育DX実践動画コンクール優秀賞など。
みずかみみなみ
絵本作家・イラストレーター・翻訳家
絵本作家のためのコミュニティ｢絵本クリエイターズアトリエ｣を運営。埼玉県狭山市出身。10代をカナダで過ごし、その頃に培った価値観と2児の子育てによる気づきから、SDGsや多様性をテーマにした絵本を作っている。
受賞歴：第1回SDGs絵本大賞 優秀賞／第2回SDGs絵本大賞 佳作／第14回絵本出版賞ハッピーソアー賞
【書籍概要】
書名：ごめんね だいすきだよ
著者：作：古内しんご（ふるうち しんご） ・ 絵：みずかみみなみ
発売日：2026年6月19日
価格：1870円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：? 978-4434379031
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434379038
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
今日も子どもを叱ってしまった…。
子どもの寝顔に「ごめんね」とつぶやきながら、自分や子どもを責めてしまう日々がつづいている…。
そんな親子を全力で応援する絵本を、教育コーディネーターの古内しんごさんが出版します。
「わかっていてもうまくできない。そんな日があっても大丈夫。間違えたときは、やり直せばいい」という優しいメッセージにあふれた一冊。
お子さんと一緒に本を開き、気持ちを伝えあうきっかけに、ぜひご活用ください。
■作者本人による読み聞かせ動画へのリンクをプレゼント
■対象年齢：5歳くらい～
■読み聞かせ、SNS使用フリーマーク
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37419/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352734/images/bodyimage2】
子どもは「愛されている」ことを感じるきっかけに
大人は子どもに素直に愛を伝えるきっかけに
「すぐきかないで 自分でかんがえなさい！」
「こまったときは きいてね」って いってたじゃん！
ママは すぐに怒る
ぼくのこと すきじゃないのかな……
気が付くとまっくらな世界。
そこで泣いていた女の子は…
親や先生から大反響の『すきなことがわからない』『先生、ぼくは宇宙じゃないよ？』につづくすべての親子へ届けるメッセージ。
【著者について】
作：古内しんご（ふるうち しんご） ・ 絵：みずかみみなみ
古内しんご
身長191cmの絵本作家
教育コーディネーター・小学校教諭・子育て教育コミュニティ『つみき』代表
東京都杉並区出身。〝子育て〟を〝孤育て〟にしない。〝教育〟を〝学校だけ〟にしない。そんな社会づくりのため、多岐にわたって活動。子育てや教育に関する講演などは、年間約250回。
受賞歴：For Goodアワード2023教育部門最優秀賞／第29回えほん大賞 優秀賞／教育DX実践動画コンクール優秀賞など。
みずかみみなみ
絵本作家・イラストレーター・翻訳家
絵本作家のためのコミュニティ｢絵本クリエイターズアトリエ｣を運営。埼玉県狭山市出身。10代をカナダで過ごし、その頃に培った価値観と2児の子育てによる気づきから、SDGsや多様性をテーマにした絵本を作っている。
受賞歴：第1回SDGs絵本大賞 優秀賞／第2回SDGs絵本大賞 佳作／第14回絵本出版賞ハッピーソアー賞
【書籍概要】
書名：ごめんね だいすきだよ
著者：作：古内しんご（ふるうち しんご） ・ 絵：みずかみみなみ
発売日：2026年6月19日
価格：1870円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：? 978-4434379031
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434379038
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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