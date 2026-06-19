【電験三種対策講座がAI対応へ】 能セン×Deliveru、AIアシスタント搭載講座を提供開始
～講義動画・資料を根拠にAIが質問へ回答。
第三種電気主任技術者試験の学習を“探す・聞く・復習する”まで支援～
株式会社ファシオ（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO 佐々木英明、COO 正野公昭、以下「当社」）が運営するWebセミナープラットフォーム「Deliveru（デリバル）セレクト」は、株式会社ＮＯＵＳＥＮ（本社：東京都練馬区 代表取締役 中村 信明）と提携し、同社が運営する資格合格支援スクール【能セン】が提供する「電験三種 電気主任技術者試験対策講座」に、DeliveruのAIアシスタント機能を搭載した講座の提供を開始しました。
第一弾として、「【能セン】電験三種電気主任技術者（基礎講座）」にAIアシスタント機能を搭載。受講者は、講義動画や講義資料をもとに、学習中の疑問を自然な文章で質問でき、AIが講座内容を根拠にリアルタイムで回答します。
電験三種は、理論・電力・機械・法規の4科目にわたる幅広い知識が求められる国家資格です。特に初学者にとっては、電気数学や専門用語の理解、過去に学んだ箇所の復習、苦手分野の再確認が大きな課題となります。
今回のAIアシスタント機能により、受講者は長時間の講義動画を最初から見直すことなく、知りたい内容をピンポイントで確認できます。これにより、独学でつまずきやすいポイントの解消、復習効率の向上、理解の定着を支援します。
■AIアシスタント機能の主な特長
1. 講義・資料を根拠にした質問対応
受講者が「この公式の使い方をもう一度確認したい」「比例と反比例の違いを整理したい」など、自然な文章で質問すると、AIが講義動画・講義資料の内容をもとに回答します。
2. 必要な箇所をピンポイントで復習
AIの回答に加え、関連する動画や資料の該当箇所を確認できるため、長い講義動画を探し直す手間を軽減します。
3. 要点整理・学び直しを支援
講義内容の要約やキーワード整理にも対応し、さらにテロップ字幕機能もあるため、通勤時間やすき間時間の復習にも活用できます。
4. 初学者の「分からないまま進む」を防止
電験三種の学習では、基礎理解の不足が後の科目学習に影響します。AIアシスタントにより、受講者が疑問をその場で確認しながら学習を進められる環境を提供します。基礎講座から全科目別対策まで、受講者が一貫してAIアシスタントを活用しながら学べる環境を整備します。
＜イメージ図＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352403/images/bodyimage1】
■対象講座（受講料1ID/税込）
電験三種電気主任技術者（基礎講座） 15,400 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/iv6z1dhv/
電験三種【全科目】完全制覇セット 133,000 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pckd99hb/
電験三種【4科目】完全制覇セット 122,100 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc7zc73b/
電験三種理論 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pcuygbpb/
電験三種電力 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc2sxkyt/
電験三種機械 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc8gknep/
電験三種法規 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pcgabxxg/
※以下については、2026年7月15日以降の提供となります。
【令和8年】電験三種 模擬試験（機械）【令和8年】電験三種 模擬試験（法規）【令和8年】電験三種 模擬試験（理論）
■提携の背景
能センは、第三種電気主任技術者をはじめ、施工管理技士、給水装置工事主任技術者などの受験対策講習会を提供する資格合格支援スクールです。公式サイトでは、第三種電気主任技術者を含む複数の資格講座を展開していることが確認できます。
一方、Deliveruは、Webセミナーの配信・販売・受講管理を行うプラットフォームとして、講義動画の配信だけでなく、受講者の学習体験を高めるAIアシスタント機能の提供を進めています。
今回の提携により、能センが持つ実践的な資格対策講座に、ファシオ社のAI技術を組み合わせることで、受講者一人ひとりの疑問解消と復習効率を高め、電験三種合格に向けた学習支援を強化してまいります。
株式会社ファシオについて
【会社概要】
■株式会社ファシオ（プラットフォーム提供・総発売元）
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14
URL：https://www.vita-facio.jp/index.html
創業：2013年
代表者：代表取締役CEO 佐々木英明、代表取締役COO 正野公昭
事業内容：セミナー・研修ポータルサービス提供・運営、LIVE（ライブ）配信サービスの提供、Webプロモーションの企画・コンサルティングなど
■株式会社NOUSEN
資格合格支援スクール【能セン】について
能センは、「合格への近道」を掲げ、第三種電気主任技術者、施工管理技士、給水装置工事主任技術者など、各種資格試験の受験対策講座を提供する資格合格支援スクールです。
配信元企業：株式会社ファシオ
第三種電気主任技術者試験の学習を“探す・聞く・復習する”まで支援～
株式会社ファシオ（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO 佐々木英明、COO 正野公昭、以下「当社」）が運営するWebセミナープラットフォーム「Deliveru（デリバル）セレクト」は、株式会社ＮＯＵＳＥＮ（本社：東京都練馬区 代表取締役 中村 信明）と提携し、同社が運営する資格合格支援スクール【能セン】が提供する「電験三種 電気主任技術者試験対策講座」に、DeliveruのAIアシスタント機能を搭載した講座の提供を開始しました。
第一弾として、「【能セン】電験三種電気主任技術者（基礎講座）」にAIアシスタント機能を搭載。受講者は、講義動画や講義資料をもとに、学習中の疑問を自然な文章で質問でき、AIが講座内容を根拠にリアルタイムで回答します。
電験三種は、理論・電力・機械・法規の4科目にわたる幅広い知識が求められる国家資格です。特に初学者にとっては、電気数学や専門用語の理解、過去に学んだ箇所の復習、苦手分野の再確認が大きな課題となります。
今回のAIアシスタント機能により、受講者は長時間の講義動画を最初から見直すことなく、知りたい内容をピンポイントで確認できます。これにより、独学でつまずきやすいポイントの解消、復習効率の向上、理解の定着を支援します。
1. 講義・資料を根拠にした質問対応
受講者が「この公式の使い方をもう一度確認したい」「比例と反比例の違いを整理したい」など、自然な文章で質問すると、AIが講義動画・講義資料の内容をもとに回答します。
2. 必要な箇所をピンポイントで復習
AIの回答に加え、関連する動画や資料の該当箇所を確認できるため、長い講義動画を探し直す手間を軽減します。
3. 要点整理・学び直しを支援
講義内容の要約やキーワード整理にも対応し、さらにテロップ字幕機能もあるため、通勤時間やすき間時間の復習にも活用できます。
4. 初学者の「分からないまま進む」を防止
電験三種の学習では、基礎理解の不足が後の科目学習に影響します。AIアシスタントにより、受講者が疑問をその場で確認しながら学習を進められる環境を提供します。基礎講座から全科目別対策まで、受講者が一貫してAIアシスタントを活用しながら学べる環境を整備します。
＜イメージ図＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352403/images/bodyimage1】
■対象講座（受講料1ID/税込）
電験三種電気主任技術者（基礎講座） 15,400 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/iv6z1dhv/
電験三種【全科目】完全制覇セット 133,000 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pckd99hb/
電験三種【4科目】完全制覇セット 122,100 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc7zc73b/
電験三種理論 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pcuygbpb/
電験三種電力 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc2sxkyt/
電験三種機械 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pc8gknep/
電験三種法規 29,700 円/1ID税込
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/safety-management/pcgabxxg/
※以下については、2026年7月15日以降の提供となります。
【令和8年】電験三種 模擬試験（機械）【令和8年】電験三種 模擬試験（法規）【令和8年】電験三種 模擬試験（理論）
■提携の背景
能センは、第三種電気主任技術者をはじめ、施工管理技士、給水装置工事主任技術者などの受験対策講習会を提供する資格合格支援スクールです。公式サイトでは、第三種電気主任技術者を含む複数の資格講座を展開していることが確認できます。
一方、Deliveruは、Webセミナーの配信・販売・受講管理を行うプラットフォームとして、講義動画の配信だけでなく、受講者の学習体験を高めるAIアシスタント機能の提供を進めています。
今回の提携により、能センが持つ実践的な資格対策講座に、ファシオ社のAI技術を組み合わせることで、受講者一人ひとりの疑問解消と復習効率を高め、電験三種合格に向けた学習支援を強化してまいります。
株式会社ファシオについて
【会社概要】
■株式会社ファシオ（プラットフォーム提供・総発売元）
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14
URL：https://www.vita-facio.jp/index.html
創業：2013年
代表者：代表取締役CEO 佐々木英明、代表取締役COO 正野公昭
事業内容：セミナー・研修ポータルサービス提供・運営、LIVE（ライブ）配信サービスの提供、Webプロモーションの企画・コンサルティングなど
■株式会社NOUSEN
資格合格支援スクール【能セン】について
能センは、「合格への近道」を掲げ、第三種電気主任技術者、施工管理技士、給水装置工事主任技術者など、各種資格試験の受験対策講座を提供する資格合格支援スクールです。
配信元企業：株式会社ファシオ
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