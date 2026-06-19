「熊検知AI」がフルカラー夜間監視とスマホで遠隔操作する「音と光の威嚇」に対応 料金据え置きでグレードアップ／日本防犯カメラセンター（株式会社トリニティー）
AIカメラ・防犯カメラを手掛ける日本防犯カメラセンター（株式会社トリニティー：［本社］愛知県名古屋市、代表取締役：兼松拓也）は、深刻化する熊の出没被害に対し、AIが熊の姿を自動検知してスマートフォンに通知するソリューション「熊検知AI」を大幅にグレードアップし、6/19（金）より提供を開始いたします。
今回のアップデートにより、通知を受け取った手元のスマートフォンから、遠隔でカメラの音と光を起動させ、熊を威嚇することが可能になりました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/ai/bear-detection/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619_ai
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352549/images/bodyimage1】
■ 今回のグレードアップにおける 2 つの進化ポイント
1. 暗闇・夜間でもパッと明るく「24 時間フルカラー監視」
従来の赤外線暗視（白黒映像）から一新、「AIスターライト搭載カメラ」採用で、夜間や暗闇でも鮮明なカラー映像での監視・録画が可能になりました。
夜間や早朝に熊が出没した際も、周囲の状況や熊の特徴をより正確に把握でき、自治体や企業から住民・社員への注意喚起や、職員の出動判断をさらに迅速化します。
2. スマホから即座に「遠隔威嚇」
AIによる熊の検知通知をスマートフォンで受け取り、映像で状況を確認したうえで、スマホ操作によりカメラから音と光を放って威嚇します。
現場を目視してから必要なタイミングでのみ作動させられるため、騒音への配慮が必要な住宅街でも安心してご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352549/images/bodyimage2】
■工事やインターネットは不要。 従来の「熊検知 AI」の強みはそのまま継承
今回のグレードアップ後も、導入のしやすさは変わりません。
これまで多くの自治体・企業に選ばれてきた「手軽さ」と「どこでも使える」強みを、そのまま受け継いでいます。
・初期費用0円
導入時にまとまったコストは不要。月額費用のみで始められます。
・手軽にDIY設置
大がかりな工事は一切不要。届いたその日から、どなたでも簡単に設置・運用を開始できます。
・インターネット環境がなくても安心
SIMルーター（ドコモ回線）を内蔵。
通信環境のない山間部や林道沿いでも、電源さえ確保できればその日から監視を始められます。
※SIM回線はDocomoを利用しています。Docomoの回線が通じないエリアは遠隔監視・通知機能がご利用いただけません。
・スマホへ瞬時に写真付き通知
AIが熊を検知すると、数秒でスマートフォンアプリに写真付きの通知が届きます。
離れた場所からでも、現場の状況をその場で確認できます。
・複数人での情報共有も容易
リアルタイム映像も過去の記録映像も、複数人で同時に共有可能。
地域全体・組織全体で、迅速な警戒体制を構築できます。
■料金・セット内容（今回のグレードアップ後も料金は据え置き）
【料金プラン】
・SIMなしプラン：月額 14,000円（税込 15,400円）※すでに設置先にインターネット環境が備わっている場合
・SIM付き（10GB）プラン：月額 16,000円（税込 17,600円）
・SIM付き（30GB）プラン：月額 17,000円（税込 18,700円）
・SIM付き（50GB）プラン：月額 18,000円（税込 19,800円）
※プランごとに最低利用期間が異なります。詳細はお問い合わせください。
【セット内容】
・屋外対応AI防犯カメラ
・SDカード（カメラに内蔵）
・SIM付きルーター（※SIM付きプランの場合）
・電源コンセント
・結束バンド
▼導入に関するお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■背景と開発への想い
全国的に熊の出没地域が拡大し、地域住民の安全な暮らしが脅かされています。
こうした状況を受け、弊社は2025年11月、数千枚の熊の画像を学習させた特化型AIシステム「熊検知AI」を本格リリースいたしました。
多くの反響をいただく中で、「検知したその場で熊を追い払えないか」「安全に追い払う方法はないか」というお声を数多く頂戴しました。
こうしたご要望にお応えするため、人が状況を確認したうえで遠隔から操作できる仕組みの開発・提供に踏み切りました。
深刻な被害に対し、より実効性の高い対策を少しでも導入しやすい形でお届けするため、料金は据え置きとしております。
本システムが、地域の安心・安全を守る一助となれば幸いです。
トリニティーは今後も、AIカメラソリューションの提供を通じて、さまざまな社会課題の解決をサポートしてまいります。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619_ai
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
今回のアップデートにより、通知を受け取った手元のスマートフォンから、遠隔でカメラの音と光を起動させ、熊を威嚇することが可能になりました。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352549/images/bodyimage1】
■ 今回のグレードアップにおける 2 つの進化ポイント
1. 暗闇・夜間でもパッと明るく「24 時間フルカラー監視」
従来の赤外線暗視（白黒映像）から一新、「AIスターライト搭載カメラ」採用で、夜間や暗闇でも鮮明なカラー映像での監視・録画が可能になりました。
夜間や早朝に熊が出没した際も、周囲の状況や熊の特徴をより正確に把握でき、自治体や企業から住民・社員への注意喚起や、職員の出動判断をさらに迅速化します。
2. スマホから即座に「遠隔威嚇」
AIによる熊の検知通知をスマートフォンで受け取り、映像で状況を確認したうえで、スマホ操作によりカメラから音と光を放って威嚇します。
現場を目視してから必要なタイミングでのみ作動させられるため、騒音への配慮が必要な住宅街でも安心してご利用いただけます。
■工事やインターネットは不要。 従来の「熊検知 AI」の強みはそのまま継承
今回のグレードアップ後も、導入のしやすさは変わりません。
これまで多くの自治体・企業に選ばれてきた「手軽さ」と「どこでも使える」強みを、そのまま受け継いでいます。
・初期費用0円
導入時にまとまったコストは不要。月額費用のみで始められます。
・手軽にDIY設置
大がかりな工事は一切不要。届いたその日から、どなたでも簡単に設置・運用を開始できます。
・インターネット環境がなくても安心
SIMルーター（ドコモ回線）を内蔵。
通信環境のない山間部や林道沿いでも、電源さえ確保できればその日から監視を始められます。
※SIM回線はDocomoを利用しています。Docomoの回線が通じないエリアは遠隔監視・通知機能がご利用いただけません。
・スマホへ瞬時に写真付き通知
AIが熊を検知すると、数秒でスマートフォンアプリに写真付きの通知が届きます。
離れた場所からでも、現場の状況をその場で確認できます。
・複数人での情報共有も容易
リアルタイム映像も過去の記録映像も、複数人で同時に共有可能。
地域全体・組織全体で、迅速な警戒体制を構築できます。
■料金・セット内容（今回のグレードアップ後も料金は据え置き）
【料金プラン】
・SIMなしプラン：月額 14,000円（税込 15,400円）※すでに設置先にインターネット環境が備わっている場合
・SIM付き（10GB）プラン：月額 16,000円（税込 17,600円）
・SIM付き（30GB）プラン：月額 17,000円（税込 18,700円）
・SIM付き（50GB）プラン：月額 18,000円（税込 19,800円）
※プランごとに最低利用期間が異なります。詳細はお問い合わせください。
【セット内容】
・屋外対応AI防犯カメラ
・SDカード（カメラに内蔵）
・SIM付きルーター（※SIM付きプランの場合）
・電源コンセント
・結束バンド
▼導入に関するお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■背景と開発への想い
全国的に熊の出没地域が拡大し、地域住民の安全な暮らしが脅かされています。
こうした状況を受け、弊社は2025年11月、数千枚の熊の画像を学習させた特化型AIシステム「熊検知AI」を本格リリースいたしました。
多くの反響をいただく中で、「検知したその場で熊を追い払えないか」「安全に追い払う方法はないか」というお声を数多く頂戴しました。
こうしたご要望にお応えするため、人が状況を確認したうえで遠隔から操作できる仕組みの開発・提供に踏み切りました。
深刻な被害に対し、より実効性の高い対策を少しでも導入しやすい形でお届けするため、料金は据え置きとしております。
本システムが、地域の安心・安全を守る一助となれば幸いです。
トリニティーは今後も、AIカメラソリューションの提供を通じて、さまざまな社会課題の解決をサポートしてまいります。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619_ai
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
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