韓国通だけが知っている、あの味。キムチのプロが仕上げた韓国伝統製法「太刀魚の塩辛（カルチジョ）」キムチソムリエ監修・数量限定販売
■ カルチジョとは？「カルチジョ」は、太刀魚（韓国語でカルチ）を塩漬けにして熟成発酵させた韓国の伝統的な塩辛（チョッカル）です。古くから朝鮮半島の食卓に欠かせない発酵調味料として愛されてきました。
キムチ作りに欠かせない「魚醤」としての役割も担い、特に南部地方のキムチには太刀魚の塩辛を使うのが昔ながらの伝統です。素材の旨みが長い熟成期間で凝縮された、深みのある風味は、韓国料理通のあいだで「一度知ったら手放せない」と言われる本物の味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage1】
■ キムチ専門店だからこそ作れる、絶妙な塩梅
ただの太刀魚の塩辛ではありません。熟成させた太刀魚の塩辛をベースに、生の青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉を加えた、キムチソムリエ監修のオリジナルレシピで仕上げています。
直営店と直営オンラインショップ限定の逸品。ぜひこの機会を逃さず味わっていただきたいです！
◇ 熟成太刀魚の旨みに、薬味の風味が重なる
長期熟成でじっくり引き出された太刀魚の凝縮した旨みに、生の青唐辛子のさわやかな辛み、ニンニクの香り、唐辛子粉の色と風味が絶妙に重なります。市販品では味わえない、キムチ専門店ならではの「塩梅」です。
◇ キムチソムリエが監修するから成せる味
年間1,000種以上のキムチと向き合うキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つ一つ確認しながら仕上げました。キムチ作りで培った発酵の知識と感覚があるからこそ引き出せる、ワンランク上の塩辛です。
◇ 手仕込みのため数量限定
大量生産・機械製造は行いません。職人が手作業で仕込むため生産数は少なく、なくなり次第販売終了となります。「また食べたい」と思ったときには売り切れていることも多く、見かけたら迷わずお求めいただくことをおすすめします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage2】
■ 幅広い料理に使える - こんな食べ方がおすすめ
太刀魚の塩辛は、そのまま食べるだけでなく、料理の「隠し味」として使うことで料理全体の旨みを底上げする万能発酵調味料です。
◇ そのまま食べる
◆ サムギョプサル（豚の三枚肉）や焼肉の薬味として。肉の脂と塩辛の旨みが絶妙にマッチ
◆ アツアツのごはんにひとつまみ。シンプルだからこそ、本物の旨みが際立つ
◇ 料理の隠し味に
◆ キムチ・ナムルの味付けとして。本場韓国のキムチ作りに欠かせない伝統の使い方
◆ チゲや鍋料理の旨みだしとして、少量加えるだけでぐっと深みが出る
◆ 炒め物や煮込みの仕上げに。魚介の旨みが全体のコクを引き上げる
※小骨にご注意ください。
※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。
■ こんな方に届けたい
◆ 韓国料理・韓国文化が好きで、本場の発酵調味料を試したい方
◆ 韓国通で、ガルチジョッの味を知っている・懐かしい方
◆ キムチ・ナムル・チゲを自分で作る方、本場の味に近づけたい方
◆ サムギョプサル・焼肉をより本格的に楽しみたい方
◆ 発酵食品・熟成調味料に興味のある食通の方
◆ 韓国好きの方へのちょっとしたプレゼントに
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage3】
■ 商品概要
【商品名】 熟成太刀魚の塩辛（カルチジョ）
【価格】 1,050円（税込)
【内容量】 100ｇ
【特徴】 熟成太刀魚・生青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉使用 キムチソムリエ監修オリジナルレシピ
【製造】 手仕込み・数量限定（なくなり次第終了）
【保存方法】 要冷凍 ※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください
【注意事項】 小骨が含まれる場合があります
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000822?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
キムチ作りに欠かせない「魚醤」としての役割も担い、特に南部地方のキムチには太刀魚の塩辛を使うのが昔ながらの伝統です。素材の旨みが長い熟成期間で凝縮された、深みのある風味は、韓国料理通のあいだで「一度知ったら手放せない」と言われる本物の味わいです。
■ キムチ専門店だからこそ作れる、絶妙な塩梅
ただの太刀魚の塩辛ではありません。熟成させた太刀魚の塩辛をベースに、生の青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉を加えた、キムチソムリエ監修のオリジナルレシピで仕上げています。
直営店と直営オンラインショップ限定の逸品。ぜひこの機会を逃さず味わっていただきたいです！
◇ 熟成太刀魚の旨みに、薬味の風味が重なる
長期熟成でじっくり引き出された太刀魚の凝縮した旨みに、生の青唐辛子のさわやかな辛み、ニンニクの香り、唐辛子粉の色と風味が絶妙に重なります。市販品では味わえない、キムチ専門店ならではの「塩梅」です。
◇ キムチソムリエが監修するから成せる味
年間1,000種以上のキムチと向き合うキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つ一つ確認しながら仕上げました。キムチ作りで培った発酵の知識と感覚があるからこそ引き出せる、ワンランク上の塩辛です。
◇ 手仕込みのため数量限定
大量生産・機械製造は行いません。職人が手作業で仕込むため生産数は少なく、なくなり次第販売終了となります。「また食べたい」と思ったときには売り切れていることも多く、見かけたら迷わずお求めいただくことをおすすめします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349100/images/bodyimage2】
■ 幅広い料理に使える - こんな食べ方がおすすめ
太刀魚の塩辛は、そのまま食べるだけでなく、料理の「隠し味」として使うことで料理全体の旨みを底上げする万能発酵調味料です。
◇ そのまま食べる
◆ サムギョプサル（豚の三枚肉）や焼肉の薬味として。肉の脂と塩辛の旨みが絶妙にマッチ
◆ アツアツのごはんにひとつまみ。シンプルだからこそ、本物の旨みが際立つ
◇ 料理の隠し味に
◆ キムチ・ナムルの味付けとして。本場韓国のキムチ作りに欠かせない伝統の使い方
◆ チゲや鍋料理の旨みだしとして、少量加えるだけでぐっと深みが出る
◆ 炒め物や煮込みの仕上げに。魚介の旨みが全体のコクを引き上げる
※小骨にご注意ください。
※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。
■ こんな方に届けたい
◆ 韓国料理・韓国文化が好きで、本場の発酵調味料を試したい方
◆ 韓国通で、ガルチジョッの味を知っている・懐かしい方
◆ キムチ・ナムル・チゲを自分で作る方、本場の味に近づけたい方
◆ サムギョプサル・焼肉をより本格的に楽しみたい方
◆ 発酵食品・熟成調味料に興味のある食通の方
◆ 韓国好きの方へのちょっとしたプレゼントに
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■ 商品概要
【商品名】 熟成太刀魚の塩辛（カルチジョ）
【価格】 1,050円（税込)
【内容量】 100ｇ
【特徴】 熟成太刀魚・生青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉使用 キムチソムリエ監修オリジナルレシピ
【製造】 手仕込み・数量限定（なくなり次第終了）
【保存方法】 要冷凍 ※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください
【注意事項】 小骨が含まれる場合があります
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000822?category_page_id=ct307
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■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
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配信元企業：株式会社第一物産
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