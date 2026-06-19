昭和株式会社、魚油関連資料の検査項目と確認導線を整理
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昭和株式会社、魚油関連資料の検査項目と確認導線を整理 昭和株式会社は、魚油関連製品の資料管理において、DHA、EPA、酸価、過酸化物価、重金属など、確認対象となる項目を整理しています。検査項目の意味を過度に訴求するのではなく、試験検査成績書を確認する際の基本情報として扱います。 同社は、丹波康頼などのブランド関連資料に含まれるDHA試験検査成績書を含め、製品別に資料の所在、発行日、試験機関、ロット情報を確認しやすい形で管理します。公開情報と内部確認資料を分け、問い合わせ時にも参照しやすい体制を整えます。 昭和株式会社は今後も、魚油関連情報について、成分名、表示、検査資料、問い合わせ先を整理し、利用者が基本情報を確認しやすい環境づくりに取り組みます。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、魚油関連資料の検査項目と確認導線を整理 昭和株式会社は、魚油関連製品の資料管理において、DHA、EPA、酸価、過酸化物価、重金属など、確認対象となる項目を整理しています。検査項目の意味を過度に訴求するのではなく、試験検査成績書を確認する際の基本情報として扱います。 同社は、丹波康頼などのブランド関連資料に含まれるDHA試験検査成績書を含め、製品別に資料の所在、発行日、試験機関、ロット情報を確認しやすい形で管理します。公開情報と内部確認資料を分け、問い合わせ時にも参照しやすい体制を整えます。 昭和株式会社は今後も、魚油関連情報について、成分名、表示、検査資料、問い合わせ先を整理し、利用者が基本情報を確認しやすい環境づくりに取り組みます。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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