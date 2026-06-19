デバイス内知能市場の変革を促進するエッジ人工知能、リアルタイム処理、データプライバシー需要
組織がクラウド依存型の処理から、よりスマートで高速かつ安全なデバイスベースの計算モデルへ移行する中、人工知能機能は利用者のより近くへ移動しています。接続技術、エッジコンピューティングプラットフォーム、人工知能搭載アプリケーションの導入拡大により、企業がリアルタイムの洞察を提供し、利用者体験を向上させ、消費者および企業環境全体でデータ保護戦略を強化する方法が変化しています。
デバイス内知能市場の成長見通しと業界予測
主な市場洞察：
・デバイス内知能市場は2030年までに1,330億ドルを超えると予測されています。
・市場は予測期間中、年平均成長率18%で拡大すると見込まれています。
・デバイス内知能は、2030年までに約9,550億ドルへ達すると予測される広範なクラウドサービス市場の約14%を占めると予測されています。
・2030年までに13兆7,880億ドルへ達すると予測される情報技術業界において、デバイス内知能は人工知能主導の変革を支える重要な技術分野になりつつあります。
・市場拡大は、エッジ人工知能ソリューションの採用増加、より高速な処理への需要、接続デバイスエコシステムの成長、安全なローカルデータ処理への移行によって支えられています。
デバイス内知能市場の成長を促進している要因とは？
・データプライバシー需要の高まり
サイバーセキュリティへの懸念の高まりにより、デバイス内知能の採用が進んでおり、機密データをローカルで処理しながら、安全性と規制対応の向上を可能にしています。
・エッジコンピューティングとモノのインターネットの成長
スマートホーム、医療、産業、企業全体で接続デバイスの利用が増加していることで、継続的なクラウド依存なしに高速な人工知能処理を実現する需要が高まっています。
・リアルタイム人工知能性能への需要
音声アシスタント、拡張現実、予測分析、スマート技術により、低遅延のデバイスベース人工知能機能への必要性が加速しています。
レポート内の詳細な洞察と成長機会はこちら：
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352888/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352888/images/bodyimage2】
デバイス内知能の未来を再構築する技術革新
市場を変革する主な傾向：
・生成型人工知能対応プロセッサ：
企業は、知能型アプリケーションがデバイス上で直接動作できる高度な人工知能プロセッサやチップ構造を開発しています。これらの革新は、リアルタイム処理、個別化、人工知能を活用した利用者体験を向上させます。
・エッジ人工知能チップセットの進歩：
ニューラル処理ユニット、人工知能向け半導体技術、省エネルギー型計算構造の開発により、複雑な機械学習処理負荷を支援しながら、デバイス性能が向上しています。
・プライバシー重視型人工知能の成長：
企業は情報をローカルで処理するため、デバイス内人工知能ソリューションの採用を拡大しており、データ保護の向上、セキュリティリスクの低減、プライバシー重視のデジタル戦略の支援につながっています。
・接続型人工知能エコシステムの拡大：
スマートフォン、ウェアラブル端末、個人用コンピューター、モノのインターネットデバイス、産業システムでは、組み込み型知能を統合し、自動化、迅速な意思決定、業務効率の向上を可能にしています。
デバイス内知能市場の成長見通しと業界予測
主な市場洞察：
・デバイス内知能市場は2030年までに1,330億ドルを超えると予測されています。
・市場は予測期間中、年平均成長率18%で拡大すると見込まれています。
・デバイス内知能は、2030年までに約9,550億ドルへ達すると予測される広範なクラウドサービス市場の約14%を占めると予測されています。
・2030年までに13兆7,880億ドルへ達すると予測される情報技術業界において、デバイス内知能は人工知能主導の変革を支える重要な技術分野になりつつあります。
・市場拡大は、エッジ人工知能ソリューションの採用増加、より高速な処理への需要、接続デバイスエコシステムの成長、安全なローカルデータ処理への移行によって支えられています。
デバイス内知能市場の成長を促進している要因とは？
・データプライバシー需要の高まり
サイバーセキュリティへの懸念の高まりにより、デバイス内知能の採用が進んでおり、機密データをローカルで処理しながら、安全性と規制対応の向上を可能にしています。
・エッジコンピューティングとモノのインターネットの成長
スマートホーム、医療、産業、企業全体で接続デバイスの利用が増加していることで、継続的なクラウド依存なしに高速な人工知能処理を実現する需要が高まっています。
・リアルタイム人工知能性能への需要
音声アシスタント、拡張現実、予測分析、スマート技術により、低遅延のデバイスベース人工知能機能への必要性が加速しています。
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デバイス内知能の未来を再構築する技術革新
市場を変革する主な傾向：
・生成型人工知能対応プロセッサ：
企業は、知能型アプリケーションがデバイス上で直接動作できる高度な人工知能プロセッサやチップ構造を開発しています。これらの革新は、リアルタイム処理、個別化、人工知能を活用した利用者体験を向上させます。
・エッジ人工知能チップセットの進歩：
ニューラル処理ユニット、人工知能向け半導体技術、省エネルギー型計算構造の開発により、複雑な機械学習処理負荷を支援しながら、デバイス性能が向上しています。
・プライバシー重視型人工知能の成長：
企業は情報をローカルで処理するため、デバイス内人工知能ソリューションの採用を拡大しており、データ保護の向上、セキュリティリスクの低減、プライバシー重視のデジタル戦略の支援につながっています。
・接続型人工知能エコシステムの拡大：
スマートフォン、ウェアラブル端末、個人用コンピューター、モノのインターネットデバイス、産業システムでは、組み込み型知能を統合し、自動化、迅速な意思決定、業務効率の向上を可能にしています。